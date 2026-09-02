Keiko Fujimori visita Piura para supervisar trabajos de descolmatación por el Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia Perú)

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La presidenta Keiko Fujimori llegó este martes por la mañana a Piura para supervisar acciones de prevención ante el fenómeno El Niño. La visita se centra en trabajos de limpieza y descolmatación del río Piura e incluye la entrega de 20 motobombas a siete municipios.

La agenda de la mandataria incluye intervenciones en los tramos Presa Los Ejidos–Puente Bolognesi y Simbila–Puente Grau, en el distrito de Catacaos, donde la jefa del Estado verificará labores a cargo de batallones de ingeniería, de acuerdo con la Presidencia de la República.

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Además, la presidenta encabezará la entrega de 20 motobombas a siete municipios provinciales y distritales para reforzar la capacidad de respuesta ante posibles lluvias intensas e inundaciones.

Fujimori viajó acompañada por el titular del Ministerio de Defensa, Rafael Belaunde; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, además de diputados por Piura.

Nuevo régimen laboral impulsaría la formalización, pero crearía trabajadores que recibirían menores sueldos, gratificaciones, vacaciones y más. - Crédito Presidencia

Según el medio radial, la presidenta coordinó en el lugar con funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el despliegue de maquinaria y que el río Piura ya presentaba agua en su cauce, por lo que se busca acelerar las tareas de limpieza como parte de la prevención necesaria para afrontar el Fenómeno El Niño.

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Alcalde de Trujillo exige que Keiko Fujimori viaje a la ciudad

En medio de la alerta de inseguridad generada por el secuestro de un empresario minero en Trujillo, el alcalde de la ciudad, Mario Reyna, exigió la presencia de la presidenta Keiko Fujimori para que envíe un “mensaje contundente” contra el crimen organizado. Advirtió que el Estado no puede “ponerse de rodillas” ante los delincuentes.

Reyna cuestionó la ausencia del ministro del Interior, César Astudillo, después del último episodio sangriento registrado en esta región norteña y sostuvo que, aunque el sector Defensa puede contribuir con equipos logísticos, la respuesta frente a la criminalidad debe estar encabezada por Interior y los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

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“De todos modos, está el comandante general de la policía, pero si puede venir y darse una vuelta la presidenta de la República (sería ideal), porque esto no es un hecho aislado, es varias veces que nos viene golpeando la criminalidad organizada y tiene que haber desde Trujillo un claro mensaje del Estado peruano”, añadió.

El alcalde Mario Reyna afirmó que la mandataria tiene una “oportunidad de oro” para demostrar que el Estado no cede ante las organizaciones criminales y reclamó un mensaje firme desde esta región

Fujimori admite desgaste tras un mes de gestión

El pasado 30 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori reconoció que su primer mes de gestión ha sido “muy intenso” y afirmó que el periodo “parece un año” por la carga de trabajo acumulada.

“Efectivamente, hoy cumplimos un mes que parece un año. Han sido días muy intensos”, declaró desde la región Tacna, adonde llegó para participar en la ceremonia de conmemoración del 97.° aniversario de su reincorporación a la heredad nacional.

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La mandataria señaló que “el anuncio más importante” de este primer mes ha sido la “ley de presupuesto que se va a presentar en noviembre”, además de la solicitud de facultades legislativas al Parlamento para aprobar normas y reformas en distintas materias, principalmente en seguridad, cárceles, impuestos y legislación laboral.

Fujimori presentó el pedido al Parlamento al cumplirse el primer mes de su mandato, pese a que inicialmente tenía previsto hacerlo durante su primera semana de Gobierno. Las críticas a varias de las reformas incluidas en un borrador del documento llevaron al Ejecutivo a replantear la solicitud.