Perú

Trujillo: empresario Jenss Lara no reconoce a detenidos que Gobierno presentó como sus secuestradores y autores de masacre

Según su padre, el empresario estuvo amarrado, con los ojos vendados y sin ropa en un cañaveral hasta que fue liberado el lunes cerca de las 14:00 horas

La Libertad
Jenss Lara Tantaquilla fue liberado el lunes tras permanecer secuestrado desde el fin de semana, según el relato de su padre, Eleuterio Lara López
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El empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, liberado tras permanecer secuestrado durante el fin de semana, no reconoce a los detenidos presentados por el Gobierno como presuntos participantes en su secuestro y en el posterior asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban en su vehículo, según declaró su padre, Eleuterio Lara López.

En una entrevista difundida este martes por el portal de investigación El Foco, el también empresario relató que su hijo permaneció amarrado, con los ojos vendados y sin ropa en un cañaveral, adonde había sido trasladado por sus captores.

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De acuerdo con su testimonio, la liberación ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este lunes, después de permanecer retenido en ese lugar.

Lara López aseguró que, tras observar a los detenidos presentados por las autoridades, su hijo descartó que fueran las personas que participaron en su secuestro y afirmó que no reconoce sus voces como las de quienes lo mantuvieron cautivo.

Eleuterio Lara aseguró que realizó las gestiones por sus propios medios y puso en duda el seguimiento de las cámaras de seguridad durante el secuestro

Explicó, no obstante, que su hijo no recuerda mayores detalles del ataque armado debido a que se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos.

En la víspera, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que los cuatro ocupantes de la camioneta utilizada en el rapto fueron detenidos y permanecen bajo custodia policial, incluido el tirador que ejecutó el cuádruple crimen.

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Asimismo, Belaúnde indicó que la Policía Nacional (PNP) también detuvo al operador del secuestro, acusado de coordinar con la banda ‘Los Pulpos’ y de proporcionar las armas y los uniformes policiales que utilizaron los sospechosos.

En la misma entrevista, Lara López afirmó que no recibió apoyo de la PNP para localizar a su hijo ni negociar con los captores, por lo que aseguró que realizó las gestiones por cuenta propia. También cuestionó la actuación de la institución y sugirió que algunos agentes podrían estar involucrados en el secuestro.

“He corrido por mi lado a sacar la información de las cámaras. No he tenido apoyo policial. La Policía tenía que hacer el recorrido de cámaras; sin embargo, yo lo he hecho. Hasta el día de hoy, no han abierto los celulares (de las víctimas)”, dijo.

El empresario habría estado amarrado, vendado y sin ropa en un cañaveral, lugar al que sus captores lo trasladaron durante el cautiverio
El empresario habría estado amarrado, vendado y sin ropa en un cañaveral, lugar al que sus captores lo trasladaron durante el cautiverio

“Para vestirse de policías, de personal militar, es porque está coludida la Policía. (...) Quiero hacer llegar mi sentido pésame a todos los familiares, que yo no los he conocido, a uno, solamente a uno, solamente a uno he conocido. Me indigna este secuestro de mi hijo y me indigna que hasta ahora la policía no haya hecho nada”, agregó.

Antes de ser el centro de este ataque, Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

Sin embargo, su padre rechazó cualquier vínculo con la minería ilegal y defendió que las actividades de su familia se desarrollaban dentro del marco establecido. “No somos mineros ilegales, eso quiero aclarar. No sacamos oro ilegal”, afirmó, al explicar que su hijo cuenta con una concesión minera y que la familia se dedica a la comercialización de mineral aurífero.

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