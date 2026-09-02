Perú

Kelly Portalatino detenida en flagrancia: Fiscalía le abre investigación por impactar a ciclista

Ministerio Público dispuso dilligencias preliminares contra la excongresista de Perú Libre por el delito de lesiones culposas

Kelly Portalatino siendo trasladada a la Comisaría de Monserrat donde permanece detenida en flagrancia.
Kelly Portalatino siendo trasladada a la Comisaría de Monserrat donde permanece detenida en flagrancia.
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La excongresista Kelly Portalatino fue detenida en flagrancia y permanece detenida en la comisaría Monserrat, en el Cercado de Lima, desde la tarde del último lunes 1 de setiembre. Ello luego de que su vehículo impactara contra un ciclista que circulaba por la avenida Pacasmayo. La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María inició una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de lesiones culposas.

La víctima fue identificada como Frank Ronnie Espinoza Maurtua, de 48 años, quien conducía una bicicleta eléctrica al momento del impacto. Según el acta policial, el hombre habría sufrido una fractura en la columna y permanece internado en una clínica local para observación.

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La fiscal provincial Berenice Romero Ohama dispuso una serie de diligencias para esclarecer lo sucedido. Entre ellas figuran la visualización de los registros captados por las cámaras de videovigilancia de la zona, el reconocimiento médico-legal del herido y la toma de declaraciones del personal policial interviniente.

Ya se le practicó el dosaje etílico a la exlegisladora y arrojó como resultado negativo.

Un automóvil blanco estacionado junto a la acera, cerca de un poste y un grifo de agua rojo, con rótulos informativos de televisión
El automóvil blanco de la exministra Kelly Portalatino permanece en una calle tras registrarse un accidente de tránsito con un ciclista.

El impacto

De acuerdo con el acta policial, agentes que realizaban un patrullaje motorizado fueron alertados sobre una persona tendida en el pavimento en inmediaciones de la avenida Pacasmayo. Al llegar al lugar, constataron que se trataba de Espinoza Maurtua, quien manifestó haber sido impactado por un vehículo de color blanco conducido por Portalatino.

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Según su propia declaración recogida en el documento policialPortalatino se desplazaba por el jirón Guillermo Dansey y giraba hacia la avenida Pacasmayo cuando sintió un pequeño roce con la llanta delantera derecha de su vehículo. Al descender, encontró al ciclista tendido en la vía.

Las imágenes difundidas muestran que el automóvil fue impactado por el lado derecho. El vehículo permanece en los exteriores de la comisaría Monserrat, donde continúan las diligencias del caso.

Kelly Portalatino habla ante un micrófono junto a un recuadro circular con la imagen nocturna de una intervención policial
La excongresista Kelly Portalatino fue intervenida por la Policía Nacional tras impactar a un ciclista con su vehículo.

Polémicas de Kelly Portalatino

Portalatino acumula otros antecedentes. En febrero de 2025, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional en su contra por presunto delito de negociación incompatible, a raíz de la revelación de contrataciones de familiares y allegados a su círculo cercano, tanto en el Ministerio de Salud como en el Congreso, durante el período en que estuvo al frente de esa cartera.

La excongresista también fue denunciada ante la Comisión de Ética Parlamentaria después de que, en junio de 2024, se conociera que su coordinador regional en Áncash habría afiliado militantes a Perú Libre a cambio de puestos de trabajo, con un descuento del 5% sobre las remuneraciones de los contratados.

Un mes después, en julio de 2024, la Fiscalía ordenó su conducción compulsiva al no presentarse a una citación como testigo en la investigación contra el entonces prófugo Vladimir Cerrón, imputado por los delitos de crimen organizado y lavado de activos. Portalatino se encontraba en Venezuela, adonde había viajado como veedora electoral, y no cumplió con la comparecencia fijada para el 30 de julio. Ante esa inasistencia, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso que la Policía Judicial la ubicara y trasladara por la fuerza pública.

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