Herederos informados en Perú: el mecanismo que permite reclamar seguros y cuentas bancarias tras muerte de un familiar

Este microinformativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presenta el servicio Herederos Informados. También incluye datos estadísticos sobre los depósitos en el sistema bancario. Las imágenes muestran pantallas del sitio web de la SBS, un grupo de personas en un evento formativo y una entrevista a un funcionario. El video finaliza con un fondo blanco.

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La Superintendencia de Banca y Seguros de Perú (SBS) debe entregar gratis a los deudos la relación de seguros y cuentas bancarias que tenía un familiar fallecido, un mecanismo conocido como “herederos informados” que permite activar coberturas que muchas familias desconocen y que, de otro modo, pueden quedar sin cobrarse.

El trámite, según se explicó en el material fuente, puede iniciarse con el acta de defunción o con la sucesión intestada. La entidad tiene un plazo máximo de 7 días para informar qué pólizas había contratado la persona fallecida y qué cuentas mantenía.

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Ese punto busca resolver un problema recurrente: familiares que no sabían que el fallecido pagaba un seguro y, por esa falta de información, dejan la cobertura “dormida”. El impacto alcanza a viudas, huérfanos, padres y hermanos que podrían tener derecho a una indemnización o al pago de una deuda pendiente.

Un usuario gestiona la revisión de documentos y pólizas de seguro en un trámite ante la Superintendencia de Banca y Seguros en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herederos informados: un proceso para evitar coberturas perdidas

El mecanismo de herederos informados responde a una necesidad detectada por la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú (SBS). Muchas familias desconocen si el fallecido tenía productos financieros o aseguradoras activas. El trámite inicia con la presentación del acta de defunción o la declaratoria de sucesión intestada. A partir de ese momento, la SBS cuenta con un plazo de hasta siete días para entregar un informe detallado sobre cuentas bancarias y pólizas vigentes al momento del deceso.

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De acuerdo con la información oficial, el objetivo central es evitar que pólizas de seguro o saldos bancarios queden sin ser reclamados, lo que representa un perjuicio económico para los deudos. En reiteradas ocasiones, los beneficiarios no solicitan el cobro de seguros por desconocimiento, lo que ha generado la necesidad de un sistema ágil para que los posibles herederos puedan conocer, sin costo, los productos contratados por la persona fallecida.

La SBS aclaró que esta obligación abarca tanto seguros de vida como de desgravamen, productos asociados a créditos y cuentas en el sistema financiero peruano. El alcance incluye viudas, huérfanos, padres y hermanos que pueden acceder a indemnizaciones o al pago de deudas pendientes si existía cobertura.

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Un contrato de seguro hipotecario junto a las llaves de una vivienda ilustra la planificación y protección del patrimonio familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguro de desgravamen: obligatorio en créditos hipotecarios

El caso más frecuente de seguro activado tras un fallecimiento corresponde al seguro de desgravamen en créditos hipotecarios para vivienda. Este producto resulta obligatorio cuando se adquiere una propiedad financiada por un banco u otra entidad crediticia. Si el titular fallece mientras mantiene deuda, la póliza cubre el saldo y libera a los herederos de la obligación financiera.

Una precisión relevante, recogida en el material fuente, aclara que la ley exige el seguro de desgravamen, pero no obliga a contratarlo con el mismo banco que otorga el crédito. El usuario puede presentar una póliza de vida ya contratada, siempre que esta satisfaga las condiciones del banco y se endose a su favor. Un ejemplo citado expone el caso de una póliza de 100.000 dólares adquirida de manera independiente que, si cumple los requisitos, reemplaza al seguro ofrecido por la entidad financiera.

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Fuera del ámbito hipotecario, la exigencia legal cambia. En créditos para vehículos, mototaxis, préstamos de consumo o tarjetas de crédito, el seguro de desgravamen no es obligatorio en todos los casos. Por ese motivo, se recomienda a los usuarios revisar cuidadosamente los contratos y consultar bajo qué condiciones se les ha cobrado una prima.

Dos mujeres revisan un documento informativo sobre productos financieros y planes de seguro en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para usuarios: revisar pólizas y cobros

El texto fuente aconseja solicitar siempre la póliza completa y no limitarse al contrato resumido o la tarjeta física. Solo en ese documento figuran detalles sobre la cobertura, exclusiones y carácter obligatorio u opcional del seguro. Se remarca que la transparencia en las condiciones permite a los usuarios exigir sus derechos y evitar cargos indebidos.

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En el caso de seguros voluntarios asociados a tarjetas o cuentas, como protección contra robo, asalto, clonación, invalidez o muerte, las primas mensuales suelen ser bajas, entre 7 y 15 soles. La recomendación es evaluar si el monto asegurado justifica el pago, sobre todo cuando las líneas de crédito alcanzan valores significativos. La protección ante eventuales fraudes puede evitar pérdidas patrimoniales importantes.

La respuesta a una de las consultas recogidas en el material fue directa: si el seguro no es obligatorio, el cliente puede desistir de su contratación. La excepción corresponde a los casos donde la ley sí exige cobertura, como ocurre con los créditos hipotecarios. Otra advertencia se refiere a cobros sin sustento legal, como el cobro de desgravamen por compras superiores a 10.000 soles fuera de créditos hipotecarios, práctica que la propia autoridad considera indebida y susceptible de reclamo por parte del usuario.

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El titular de la SBS destacó el avance del programa de finanzas abiertas, orientado a fortalecer la competencia en el sistema financiero. Foto: El Peruano

El seguro de vida ley y la consulta en línea

Un punto relevante tratado es el seguro de vida ley, que debe cubrir a todos los trabajadores desde el primer día laboral, no desde el cuarto año como regía anteriormente. La SBS habilitó en su portal un enlace para consultar si una persona se encuentra protegida bajo esta cobertura. La verificación se realiza con el nombre y el DNI, y si el sistema indica que no existe seguro, el trabajador debe exigirlo directamente a su empleador.

La modificación normativa surgió tras el deceso de dos jóvenes en una cadena de comida rápida, lo que llevó a exigir la contratación del seguro desde el inicio de la relación laboral. El universo de trabajadores protegidos se amplió, incluyendo a quienes reciben pagos por honorarios, quinta categoría o pago directo. Si el empleador no cumple, la obligación de cubrir los riesgos recae directamente sobre él.

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El material fuente detalla que la consulta en el portal de la SBS es gratuita y permite a cualquier trabajador constatar si su empleador ha cumplido con la normativa. En caso contrario, la recomendación es tomar acciones inmediatas para exigir el cumplimiento de la ley.

Un congresista ha mandado una carta a la SBS para que se 'apresure' el proceso de promulgación del reglamento que permitirá el retiro AFP. - Crédito Andina

Detección de seguros en productos financieros

La revisión de los contratos y estados de cuenta es fundamental para identificar seguros asociados a créditos o productos financieros. En los documentos emitidos por las entidades suelen figurar columnas específicas que detallan el monto del crédito, intereses, seguro de desgravamen y, según el producto, seguro vehicular o hipotecario, además del total a pagar.

Para las tarjetas de débito, la situación difiere: no incluyen un seguro automático, aunque el usuario puede contratar uno de manera voluntaria. La lógica detrás de esto radica en que la tarjeta solo opera si tiene saldo disponible, pero sigue expuesta a riesgos como robos o retiros forzados si el titular es obligado a entregar su clave.

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El informe periodístico señala además que algunos miembros de la alta dirección de la SBS figuran con denuncias o investigaciones a nivel fiscal. Foto: El Peruano

Entre las recomendaciones finales, se insiste en la importancia de revisar cada póliza y exigir información clara sobre la cobertura, los costos y las condiciones de activación. El desconocimiento puede dejar sin efecto derechos adquiridos y provocar pérdidas económicas para los deudos, quienes pueden acceder a recursos y coberturas si cumplen el procedimiento de “herederos informados”.