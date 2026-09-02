Perú

Gremios de construcción civil denuncian amenazas contra dirigentes tras la muerte de un sindicalista en Arequipa

Los trabajadores de construcción civil solicitaron al Ministerio del Interior y a la PNP medidas de protección e investigaciones contra el sicariato y las organizaciones criminales

Arequipa
La muerte de Rubén Cahuina Mamani en Arequipa abrió la investigación para determinar si fue un accidente de tránsito o un ataque dirigido.
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Gremios de construcción civil solicitaron medidas urgentes de seguridad e investigación tras la muerte de Rubén Cahuina Mamani, dirigente sindical de Arequipa, y alertaron sobre presuntas amenazas contra representantes de Lima Norte, Junín y Pasco.

A través de un comunicado, la Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Conatracc) pidió esclarecer si el hecho fue un accidente de tránsito o un ataque dirigido.

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Conductor huyó y los gremios reclaman revisar las cámaras de seguridad

Cahuina Mamani, de 55 años, era secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa. Murió el 27 de agosto después de que un vehículo lo atropellara en el sector Las Lomas, en la autopista Arequipa-La Joya.

Según dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Fenatracc), el sindicalista esperaba un transporte para regresar a su vivienda cuando ocurrió el hecho. El conductor se retiró del lugar.

Los representantes gremiales sostuvieron que, hasta ahora, el vehículo y su conductor no habrían sido identificados. La información debe ser confirmada por las autoridades a cargo de las diligencias.

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Construcción civil
Gremios de construcción civil denunciaron un presunto plan para asesinar a dirigentes sindicales en varias regiones de Perú.

Conatracc pide revisar cámaras para determinar si hubo un ataque

Augusto Ramos Dolmos, presidente de la Conatracc, afirmó que las circunstancias de la muerte generan sospechas entre los compañeros de Cahuina. El dirigente pidió a la Policía Nacional revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

La organización busca establecer si se trató de un accidente de tránsito o si existió una acción premeditada. El principal pedido es que la investigación determine las causas y responsabilidades por la muerte del dirigente sindical.

Ramos Dolmos indicó que Cahuina había comunicado a integrantes de su entorno que recibía amenazas de muerte. Familiares y representantes sindicales revisan sus últimas comunicaciones y contactos para que esa información pueda ser incorporada a la investigación oficial.

Cahuina participaba en tareas de organización sindical y en la gestión de convenios laborales con empresas de Arequipa. Según Ramos Dolmos, esa actividad pudo generar disputas en un sector donde existen rivalidades entre organizaciones. El vocero precisó que corresponde a la Policía y al Ministerio Público determinar el móvil.

Ministerio Público inicia investigación contra comunero que se habría quedado con casi USD 20 millones de dólares. (Foto: Agencia Andina)
La Fenatracc y la familia de Rubén Cahuina revisan sus últimas comunicaciones por denuncias previas de amenazas de muerte.

Las denuncias alcanzan a Lima Norte, Junín y Pasco

La alerta de los gremios no se limita al caso de Arequipa. La Conatracc informó que recibió datos sobre presuntos planes para atentar contra dirigentes sindicales en Lima Norte, Junín y Pasco.

Ramos Dolmos aseguró que algunos representantes fueron amenazados para que dejen sus actividades gremiales. No detalló públicamente cuántos dirigentes estarían en riesgo ni la identidad de los presuntos responsables.

El presidente de la Conatracc también mencionó agresiones previas contra trabajadores y dirigentes de construcción civil en Ventanilla, Huaral, Villa María del Triunfo y otras zonas de Lima Norte. Afirmó que estos episodios elevaron la preocupación dentro de las organizaciones del sector.

“¿Quién estaría detrás de matar a estos dirigentes? ¿Quiénes estarían interesados en desaparecer a representantes de la Fenatracc y Conatracc?”, planteó Ramos Dolmos al reclamar el esclarecimiento de los casos.

El jefe policial Óscar Arriola y el ministro César Astudillo con un micrófono frente a una pantalla con imágenes de un rescate
La Conatracc afirmó que el conductor que atropelló a Rubén Cahuina huyó y no fue identificado, un dato que refuerza las sospechas del gremio.

Los sindicatos reclaman acciones contra el sicariato y el crimen organizado

Los gremios solicitaron al Gobierno, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional reforzar las medidas contra el sicariato y las organizaciones criminales. También pidieron garantizar la seguridad de los representantes sindicales que, según denuncian, enfrentan amenazas en distintas regiones.

La Fenatracc y la Conatracc consideran que el resultado de la investigación por la muerte de Cahuina será determinante para conocer si existe un patrón de violencia contra dirigentes de construcción civil.

Por el momento, la organización insistió en que no atribuye responsabilidad a una persona o grupo específico. Su demanda es que se identifique al conductor que huyó después del atropello, se revisen las imágenes disponibles y se analicen las denuncias previas de amenazas que habría recibido el sindicalista.

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