Fernando Muñiz, CEO de América TV, saca cara por ‘Esto es Guerra’ ante el regreso de ‘Combate’: “Somos líderes absolutos”

‘Esto es Guerra’ no teme el regreso de 'Combate'

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El director ejecutivo de América Televisión, Fernando Muñiz, se pronunció sobre el anunciado regreso de ‘Combate’ y defendió la vigencia de ‘Esto es Guerra’, el programa de competencia que se mantiene en la pantalla del canal. El ejecutivo afirmó que recibe de manera positiva la reaparición de un rival televisivo, aunque sostuvo que la señal conserva una posición sólida en términos de audiencia.

“La competencia siempre es bienvenida”, expresó Muñiz en diálogo con Espectáculo Vip. Ante la pregunta sobre si la vuelta de Combate podría afectar al formato de América Televisión, respondió que confía en el producto que tienen al aire. “Uno tiene que estar consciente y tranquilo del producto que uno tiene”, señaló.

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El directivo fue más enfático al referirse al desempeño de la televisora. “Nosotros hemos demostrado que somos líderes absolutos en todo lo que hacemos”, afirmó. También deseó buenos resultados a los responsables del regreso de ‘Combate’, sin entrar en confrontaciones sobre la nueva propuesta.

Las declaraciones se producen en medio de la expectativa por el retorno de uno de los formatos que compitió durante años con ‘Esto es Guerra’ en la televisión peruana. Ambos programas marcaron una etapa de rivalidad por el público de los realities, con competencias físicas, figuras de entretenimiento y una presencia constante en redes sociales.

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El productor Fernando Muñiz se pronunció sobre el anunciado regreso del reality 'Combate'. Si bien le deseó lo mejor a la competencia, se mostró confiado en el liderazgo de 'Esto es Guerra'. Espectáculo Vip/ Facebook

Muñiz destaca los cambios de Esto es Guerra

Fernando Muñiz consideró que la permanencia de ‘Esto es Guerra’ se explica por la capacidad del espacio para modificar su propuesta. El ejecutivo sostuvo que el programa ha incorporado nuevas dinámicas y participantes, sin abandonar los elementos que lo convirtieron en uno de los formatos centrales de América Televisión.

“Fíjate que ‘Esto es Guerra’ ha tenido mucha evolución durante el tiempo. Hay nuevas competencias, hay nuevos competidores”, manifestó. Para Muñiz, la aparición de nuevos rostros y retos permite que el reality mantenga el interés de su audiencia.

El director ejecutivo reconoció que ciertas figuras cumplen un papel importante dentro del formato. “Obviamente, hay personajes que son importantes, son un ancla”, dijo. Sin embargo, indicó que el programa no depende solo de sus protagonistas, sino de un concepto que continúa vigente.

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“Es un producto que le está yendo muy bien”, sostuvo. Muñiz vinculó esa evaluación con la expansión internacional del formato, aunque no precisó condiciones, fechas ni alcance comercial de ese proceso.

Mario Hart y Diana Sánchez se perfilan como los posibles conductores del programa de televisión Combate Nueva Generación.

Según afirmó, ‘Esto es Guerra’ fue vendido a TelevisaUnivision para su desarrollo en el extranjero. “El formato se le acaba de vender a TelevisaUnivision para que lo tengan en Estados Unidos y en Puerto Rico”, aseguró durante la entrevista.

El ejecutivo consideró que ese acuerdo demuestra el atractivo de la producción peruana fuera del país. “Es un formato bastante interesante”, agregó al ser consultado sobre el presente del programa.

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América Televisión prepara nuevos proyectos

Muñiz adelantó que América Televisión trabaja en nuevos contenidos, aunque evitó dar detalles sobre los formatos, fechas de estreno o talentos que participarán. Explicó que varios de esos proyectos se encuentran en una fase inicial de desarrollo.

“Definitivamente nosotros estamos innovando constantemente. Se vienen proyectos completamente nuevos, muchos estamos apenas en el laboratorio trabajándolos”, explicó. El directivo sostuvo que el diseño de propuestas televisivas exige un trabajo sostenido y una revisión constante de los resultados de audiencia.

El programa de televisión Combate convoca a un proceso de selección para integrar a una nueva generación de participantes en su formato de competencia.

Para Muñiz, el rendimiento de la señal responde a una estrategia que comenzó a tomar forma a inicios de 2025. “Los resultados que tenemos en audiencia no son resultado de la casualidad”, afirmó.

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El director ejecutivo señaló que el canal fue construyendo ese desempeño a partir de una planificación diaria. “Es el resultado de un trabajo desde inicios del 2025 a la fecha, que hemos ido hilvanando y construyendo toda esta audiencia”, expresó.

Muñiz no precisó cuáles serán los próximos programas ni cuándo llegarán a la programación. Sí señaló que América Televisión mantiene una política de renovación permanente en busca de sostener su presencia frente a los cambios del mercado y la competencia entre señales.

El regreso de ‘Combate’ para América TV

Al hablar de Combate, Fernando Muñiz evitó lanzar cuestionamientos a los responsables del proyecto. Por el contrario, remarcó que la competencia forma parte de la dinámica de la industria televisiva y puede contribuir a que cada canal fortalezca sus contenidos.

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“La competencia siempre es bienvenida. Siempre, siempre es bienvenida.”, respondió al ser consultado por el regreso del formato. El ejecutivo aseguró que recibe la noticia con tranquilidad debido a la confianza que tiene en el desempeño de Esto es guerra.

“Yo le deseo lo mejor, obviamente, a nuestros amigos que van a hacer este programa, que lo traen de regreso”, indicó.

La competencia entre ambos espacios volverá a poner atención sobre el horario estelar y la respuesta del público.

Un afiche anuncia la convocatoria para el programa Combate Nueva Generación dirigido a jóvenes de 18 a 25 años en el canal ATV.