Se reveló si Pablo Guede se va o se queda en Alianza Lima en medio de polémica

El periodista José Varela dio detalles sobre la situación del entrenador argentino. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

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Alianza Lima atraviesa un momento de inestabilidad. La derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute lo alejó del primer lugar del Torneo Clausura, mientras que también surgieron cuestionamientos por presuntas irregularidades en la directiva del club. A ese panorama se sumaron los rumores sobre una posible salida de Pablo Guede.

Ante esta versión, José Varela, periodista de Modo Fútbol, aseguró en su último programa que el entrenador argentino no presentó su renuncia. “Vamos a decirlo: anoche pregunté en Alianza Lima, a raíz de los rumores que se generaron acerca de la estabilidad y la continuidad de Pablo Guede. Me dijeron: ‘José, no sigas rumores, no les prestes atención. Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, no ha renunciado al equipo’. Porque eso fue lo que se dijo y se informó: que había renunciado”.

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Varela sostuvo que la información provino de una fuente cercana a la institución y afirmó que Guede prepara el próximo compromiso por la fecha ocho del Clausura. “La información que me dieron, de una voz muy cercana al club, es esa. Lo digo a la comunidad de Modo Fútbol y a la gente que verá este video: Pablo Guede está firme en Alianza Lima y mentalizado en el próximo partido ante Juan Pablo II College por el Torneo Clausura”.

Se conoció si Pablo Guede continuará en Alianza Lima o se va en medio de polémicas dirigenciales.

¿Cuál es la postura de Pablo Guede sobre la polémica?

José Varela también se refirió a la posible postura de Pablo Guede ante los recientes cuestionamientos surgidos en torno a la dirigencia, entre ellos los pagos al representante de Paolo Guerrero por labores como asesor de comunicaciones. Según el periodista, el técnico argentino no dejaría el cargo por ese tipo de situaciones, debido a su experiencia al frente de clubes de alta exigencia.

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“Antes de hablar de este tema, hacía un preámbulo y traía a colación sus palabras en conferencias de prensa sobre la realidad del club. Ahora noto que todo está encaminado y unificado para lograr los objetivos. Repito: es un entrenador que ha estado en Colo Colo y conoce estas realidades y estas presiones. Tampoco es ajeno a lo que puede ocurrir externamente en el club, a lo que se puede hablar y decir”, apuntó.

No obstante, Varela aclaró que no conoce de primera mano la posición de Guede ni de su cuerpo técnico, ya que no pudo conversar con ellos. “No sé exactamente qué sienten, porque no he podido entrevistarlo ni tener un acercamiento. No sé si esto lo vaya a mover, pero no lo creo. Conociendo a un entrenador de su experiencia y bagaje, pienso que tiene la fortaleza para seguir encaminado hacia sus objetivos”.

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Enrique de la Rosa dio detalles del papel que tenía el manager del 'Depredador' en el club victoriano. (Fútbol Champán)

Pablo Guede molesto por la filtración de información en Alianza Lima

Aunque no se conoce de primera mano la postura de Pablo Guede frente a los cuestionamientos a la dirigencia, el técnico argentino ya había expresado su malestar por las filtraciones de información desde el interior de Alianza Lima.

Tras la derrota ante Deportivo Garcilaso, Guede cuestionó a un periodista que informó sobre un supuesto retorno de Marco Huamán para ese partido, pese a que el futbolista aún se recuperaba de una lesión. El entrenador le pidió que verificara sus fuentes y se mostró sorprendido por la difusión de detalles internos.

“Es buenísima la que pasó. Le hice un chiste a Huamán, lo asusté diciéndole que lo quería para este sábado y al otro día lo sacó la prensa. Esa es la gente que tenemos adentro del club”, afirmó.

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