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Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web

La temporada 2025/2026 registró cifras récord de audiencia televisiva, lo que llevó al canal a ampliar su cobertura para impulsar el crecimiento del voleibol

Delegado de Olva Latino confirmó los cambios de transmisión para la temporada 2026/27. Créditos: Quinto set.
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El voleibol peruano atraviesa una etapa de crecimiento, impulsada en parte por la transmisión de los partidos de la Liga Peruana de Vóley. La temporada 2025/2026 registró cifras de audiencia destacadas, según la información que recibió Olva Latino de la Federación Peruana de Vóley (FPV), lo que llevó a Latina a realizar un cambio para la próxima campaña.

César Pichotti, delegado de Olva, informó los alcances que la FPV comunicó a los clubes sobre la televisación durante la última reunión. “El voleibol comandaba el rating los sábados y domingos. Y en la final voló: más de un millón de espectadores en televisión abierta. En redes sociales, ni te digo”, expresó en diálogo con Quinto Set.

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El directivo también reveló el cambio que tendrá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. “Latina va a transmitir todos los partidos. Antes, hasta la temporada pasada, el primer partido se transmitía, pero en su aplicativo y web. Y bueno, en web también lo sacaba la federación. Ahora, este año, la televisión va a estar con todos los partidos por señal abierta”.

En las temporadas anteriores, la Liga Peruana de Vóley contaba con la transmisión de partidos por señal abierta. Sin embargo, solo se emitían los dos encuentros de fondo de cada jornada, tanto los sábados como los domingos. Ahora, la televisora transmitirá los tres partidos.

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Esto no implica que los encuentros dejen de emitirse por la web o la aplicación de Latina. El canal sumará una alternativa para que los aficionados sigan el voleibol y los clubes tengan mayor exposición.

Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y ya no solo por web.
Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y ya no solo por web.

Beneficios para los clubes por exposición

Según Pichotti, la medida beneficiará a los clubes, ya que les permitirá ampliar su exposición ante potenciales patrocinadores e incorporar inversión privada. “Nos parece muy bien por la necesidad de los clubes de vender su producto a potenciales sponsors”.

Además, valoró la respuesta de los hinchas y el retorno que la disciplina puede ofrecer a las empresas. “La audiencia apoya. Hay un retorno para las empresas que deciden apostar por el voleibol, un retorno importante que imagino que las áreas de marketing de cada empresa deben evaluar teniendo en cuenta estos números”.

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