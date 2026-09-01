Fiscal indica que no se puede confirmar definitivamente que criminales participaron en secuestro en Trujillo

Cinco presuntos implicados en secuestro y cuádruple asesinato permanecen en la sede de la Divincri. (Foto: PNP)

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El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina advirtió que no puede atribuirse de forma categórica a los cinco detenidos por la Policía Nacional el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el cuádruple asesinato, investigados en Trujillo, porque la Fiscalía aún no tiene prueba científica suficiente y las pesquisas recién transitan sus primeros días.

En conversación con RPP, el representante del Ministerio Público reveló que los cinco detenidos siguen bajo investigación, pero que la Fiscalía no tiene todavía base pericial para sostener que fueron los autores directos.

“Entre tanto y en cuanto no tengamos una evidencia sólida, de calidad científica, que demuestre ello, obviamente no podemos hacer esa aseveración. Tenemos que ser cautos, estamos ante una investigación muy complicada, muy compleja, tenemos recién el segundo día de detención, tenemos todavía 13 días para continuar investigando”, afirmó.

Esa línea también ordena el cronograma de diligencias. Según detalló, la Fiscalía prioriza el acopio de evidencia antes que los interrogatorios, y por eso descartó que las versiones de los detenidos vayan a recogerse de inmediato.

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“Recién se les va a tomar su declaración. O sea, hay que tomarles declaración en presencia de su abogado, para que obviamente la declaración sea válida, sea dentro del debido proceso, respetando sus derechos, porque si le tomamos una declaración sin abogado, obviamente, violentamos la defensa”, indicó Chávez Cotrina al medio radial.

Chávez Cotrina acudió a la mesa de trabajo como representante del Ministerio Público

Más adelante precisó que, en este tipo de casos, la secuencia habitual no empieza por el interrogatorio. “No se les ha tomado su declaración. Yo supongo que en el transcurso de los días se les va a tomar su declaración. En este tipo de investigaciones, lo primero que se hace no es tomar la declaración, sino es acopiar evidencias para que, en base a esta evidencia, se les tome su declaración. Yo pienso que la declaración será de aquí a cinco o seis días todavía”, puntualizó.

Videos muestran criminales con “porte militar”

Otro punto subrayado por el fiscal fue el análisis de las imágenes del ataque. Dijo que en los videos se observa a personas con “porte militar”, un rasgo que obliga a incorporar peritos especializados para establecer si coinciden o no con los detenidos.

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En ese marco, pidió la participación de un antropólogo forense para comparar fisonomía, contextura y desplazamientos. “Que venga un perito antropólogo para determinar si estas personas que están detenidas son los mismos que están ahí en los videos, que se ve que tienen ‘porte militar’”, sostuvo.

La razón, según explicó, no es accesoria: de esa correspondencia depende la solidez de cualquier pedido fiscal ante el Poder Judicial. “Entonces, hay que hacer todo un estudio de esa naturaleza para poder ir ante el juez a pedir cualquier requerimiento con bases sólidas, con pruebas de calidad, porque si no el juez no nos lo va a dar”, dijo.

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Un operativo policial en Trujillo por un caso de secuestro genera controversia luego de que la estatura de los cinco detenidos no coincidiera con la de los delincuentes grabados en video. Familiares denuncian que se trata de una detención injusta y exigen una investigación exhaustiva.

El deslacrado de celulares marca el inicio de las diligencias

Chávez Cotrina situó el arranque de la investigación en el trabajo forense sobre los equipos incautados. Indicó que hasta el día anterior la Policía había concentrado su tarea en lacrar y asegurar los aparatos para preservar la cadena de custodia.

“[Hasta ayer] la Policía estaba lacrando, poniendo a buen recaudo los tres teléfonos que se han incautado, así como los tres teléfonos de las víctimas que han sido rescatados en el lugar de los hechos”, afirmó.

A partir de ese punto, señaló, comenzarían las actuaciones centrales del caso. “A partir de hoy día, realmente se va a empezar con las diligencias. A partir de hoy día, los fiscales con la Policía […] deben estar en este momento trabajando ya para el deslacrado y la lectura de los celulares, obviamente para ver qué información se tiene. También se va a establecer a hacer un estudio de todos los videos del recorrido por las calles donde se llevó a cabo el secuestro”, agregó.

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