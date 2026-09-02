El emocionante saludo de Robbie Williams a sus fans peruanos antes de sus conciertos en Lima: “No puedo esperar a verlos”

Robbie Williams envió cariñoso saludo a los peruanos. Difusión

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Robbie Williams confirmó en un video dirigido a sus seguidores peruanos que llegará a Lima con dos conciertos de su ‘Britpop Tour’, programados para el 23 y 24 de septiembre en Arena 1 Park, recinto ubicado en la Costa Verde. El cantante británico invitó a sus fanáticos a acompañarlo en lo que será su primera presentación en Perú.

“Hola, Perú. Aquí está Robbie”, dice el artista al inicio del mensaje que circuló en redes sociales. Williams anunció personalmente su visita y precisó que la capital peruana forma parte de la ruta de su gira internacional.

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Robbie Williams se prepara para su primera visita a Lima y envía un mensaje a sus fanáticos peruanos. Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

“Estaré yendo a Lima en septiembre para presentarme en Arena 1 Park con el Britpop Tour”, expresó el intérprete. El artista cerró su saludo con un mensaje para el público local: “No puedo esperar a verlos a todos ahí”.

La visita marcará el debut de Williams ante sus seguidores peruanos, luego de una carrera que comenzó en la década de 1990 como integrante de Take That y que continuó con un recorrido solista de alcance internacional. La presentación en Lima reunirá canciones de distintas etapas de su discografía.

La fecha del jueves 24 de septiembre ya agotó sus entradas, de acuerdo con la información difundida por la organización. Los boletos disponibles corresponden al concierto del miércoles 23 de septiembre y se venden a través de Ticketmaster.

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Robbie Williams promete un espectacular encuentro con sus seguidores en Lima. Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Dos conciertos en Arena 1 Park

Robbie Williams se presentará en Arena 1 Park durante dos noches consecutivas. El recinto de la Costa Verde recibirá al artista en una de las paradas sudamericanas de su gira, que lleva el nombre de su reciente etapa musical.

El concierto del 23 de septiembre será la única fecha con entradas aún disponibles, según comunicó la producción. La función del 24 de septiembre agotó su capacidad con anticipación, por lo que los seguidores que quieran asistir todavía pueden adquirir boletos para la primera presentación.

La venta oficial se realiza mediante Ticketmaster, plataforma que concentra la comercialización de entradas para ambos conciertos. Los organizadores recomiendan utilizar únicamente los canales autorizados para evitar inconvenientes con la validez de los boletos o la reventa no oficial.

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El ícono del pop británico, Robbie Williams, envió un mensaje muy especial para todos sus fans peruanos y los invitó a su próximo concierto en Lima.

La programación sitúa al artista en Lima después de dos décadas sin presentaciones en América Latina. El mensaje del cantante refuerza la expectativa de sus seguidores locales, que durante años solicitaron una fecha en Perú. Williams llegará con una selección de temas que acompañaron su etapa solista y que mantienen presencia entre los más escuchados de su catálogo.

‘Angels’, ‘Feel’ y ‘Supreme’ figuran el setlist

El repertorio de Robbie Williams incluye éxitos como ‘Angels’, ‘Feel’, ‘Supreme’ y ‘Millennium’, canciones asociadas a los primeros años de su carrera como solista. También forman parte de su producción títulos como ‘Come Undone’, ‘Let Me Entertain You’ y ‘Something Beautiful’.

‘Angels’ es una de las composiciones más reconocidas del músico británico y suele ocupar un lugar central en sus presentaciones en vivo. El tema fue publicado en 1997 y se consolidó como una de las canciones más identificadas con el artista a nivel internacional.

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‘Feel’, lanzada en 2002, y ‘Supreme’, de 2000, también integran el repertorio que sus seguidores esperan escuchar en el concierto de Lima. La lista definitiva de canciones no fue anunciada por la producción, por lo que el orden y la selección final se conocerán durante cada show.

El ‘Britpop Tour’ toma su nombre del álbum Britpop, proyecto que Williams presentó como parte de su actual etapa artística. La gira combina material reciente con canciones que marcaron su trayectoria y que mantienen un vínculo directo con el público que lo sigue desde hace varias décadas.

Robbie Williams confirma sus conciertos en Perú y expresa su expectativa por conocer al público local