Perú

Escolares le cortaron el rostro a su compañero en Arequipa: víctima de 16 años sufria acoso desde marzo

El menor había dejado el colegio San Jerónimo tras denunciar acoso escolar, pero sus excompañeros habrían averiguado dónde estudiaba y continuaron hostigándolo hasta desfigurarle el rostro con un cristal

Perfil de un joven con la cara marcada y una franja negra en los ojos, junto a la fachada de un edificio escolar
Un estudiante presenta lesiones en el rostro tras reportarse un hecho de violencia escolar en un centro educativo de la ciudad de Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un adolescente de 16 años terminó con cortes en el rostro luego de ser atacado por tres de sus excompañeros del colegio San Jerónimo de Arequipa, según denunció su madre. El hecho ocurrió durante una fiesta de 15 años, donde los adolescentes habrían encontrado al menor y lo agredieron con un vaso de vidrio.

De acuerdo con el testimonio de la madre, dos de los adolescentes le quitaron el celular a su hijo, mientras que un tercero habría sido quien lo atacó directamente con el objeto de vidrio.

PUBLICIDAD

Madre denuncia acoso escolar desde marzo

La progenitora señaló en RPP que su hijo comenzó a sufrir acoso escolar en marzo, situación que, según su versión, fue comunicada al coordinador del colegio San Jerónimo. Sin embargo, afirmó que no obtuvo una respuesta ante el problema.

Con el paso de las semanas, el adolescente empezó a presentar dolores de cabeza y temor de acudir a clases, por lo que su familia decidió retirarlo de la institución y matricularlo en otro colegio.

No obstante, según la denuncia, sus excompañeros lograron averiguar dónde continuaría sus estudios y habrían mantenido el acoso.

Posteriormente, el menor coincidió con sus antiguos compañeros durante una fiesta de 15 años. Fue en ese lugar donde, de acuerdo con la denuncia, se produjo la agresión que terminó con heridas en su rostro.

PUBLICIDAD

En los últimos años se ha identificado un aumento de estos casos. (Agencia Andina)
En los últimos años se ha identificado un aumento de estos casos. (Agencia Andina)

“Esperaron a que salga del baño. Lo agarraron. Le quitaron el celular. Lo insultaron y con una copa le golpearon en el rostro hasta hacerle un corte en la cara cuya profundidad llegó al hueso. Otro corte le abrió la nariz”, relató la madre a otro medio local.

Fiscalía y UGEL investigan el caso

La madre informó que el caso ya es investigado por la Segunda Fiscalía de Familia de Arequipa.

Por su parte, desde el Arzobispado de Arequipa, al que está adscrito el colegio, se indicó que se realizan investigaciones para esclarecer lo ocurrido y brindar tranquilidad a la familia del adolescente.

Asimismo, la UGEL Arequipa Norte inició el levantamiento de actas en la institución educativa con el objetivo de verificar si se cumplieron los protocolos correspondientes ante un posible caso de violencia física o bullying.

De determinarse responsabilidades, el colegio podría afrontar una sanción económica, según se informó durante el reporte del medio citado.

Violencia escolar en el Perú

En las últimas semanas, varios casos han vuelto a poner en el centro de la atención la violencia entre escolares. En Huancayo, un adolescente de 13 años murió luego de ser atacado con un arma blanca por otro menor. En Lima, otro escolar terminó en una unidad de cuidados intensivos tras ser golpeado y apuñalado por otros adolescentes. A estos hechos se suman denuncias de bullying, peleas y agresiones físicas registradas en distintos colegios del país.

Las cifras muestran que no se trata de hechos aislados. Entre enero y agosto de 2026, el portal SíseVe del Ministerio de Educación acumuló 9.441 reportes de presunta violencia escolar: 4.170 por violencia física, 3.647 por violencia psicológica y 1.624 por violencia sexual.

Las escuelas cuentan con protocolos establecidos por el Minedu para atender casos de bullying, ciberbullying y violencia con armas. Sin embargo, estos procedimientos no siempre se aplican de manera adecuada y algunos miembros de la comunidad educativa incluso desconocen cómo actuar ante estas situaciones, según una encuesta realizada por Aldeas Infantiles SOS Perú.

Temas Relacionados

acoso escolarviolencia escolarbullyingMineduArequipaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

La lluvia en Nueva York, una vez más, impide la exhibición de ‘Nacho’ contra el estadounidense. La organización decidió que el encuentro se paralice a la espera de una mejora en las condiciones climáticas. Sigue todas las incidencias minuto a minuto

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Presidenta considera que, tras la dimisión de la excongresista de Fuerza Popular a la Derrama Magisterial, se cierra la controversia sobre el ministro José Antonio Chang

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

La presidenta indicó que será el ministro del Interior el encargado de informar los avances de la investigación que involucra a cinco presuntos criminales que no fueron reconocidos por el empresario minero Jenss Lara como los autores de su secuestro

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Se conoció que habrá nueva regla en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿punto de conflicto entre FPV y clubes?

Tras la reunión entre la Federación y los equipos, se filtró el nuevo reglamento del torneo nacional. Habrían novedades en la próxima temporada que iniciará la tercera semana de octubre

Se conoció que habrá nueva regla en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿punto de conflicto entre FPV y clubes?

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

El streamer español presentó el diseño renovado del galardón, un trofeo de bronce valorizado en 4000 euros, y prometió enviar una réplica a Perú como gesto de reconocimiento por su título en el Mundial de Desayunos

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Muerte de menor en comisaría de Manchay: Fuero Militar inicia su propia investigación, pero por “exceso de mando”

Kelly Portalatino no querría hacerse cargo de los gastos tras atropellar a ciclista, según la madre del agraviado: “No ha asumido con nada”

Keiko Fujimori evita responder por apoyo al general Óscar Arriola: “Esa respuesta la traslado al ministro del Interior”

Keiko Fujimori visita Piura para supervisar trabajos de descolmatación por el Fenómeno El Niño

ENTRETENIMIENTO

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

El emocionante saludo de Robbie Williams a sus fans peruanos antes de sus conciertos en Lima: “No puedo esperar a verlos”

Fernando Muñiz, CEO de América TV, saca cara por ‘Esto es Guerra’ ante el regreso de ‘Combate’: “Somos líderes absolutos”

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Precio de entradas para ver a iKON en Perú: fecha, zonas y venta oficial para el concierto de la banda surcoreana

DEPORTES

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web

Representante de Paolo Guerrero se defendió y desmintió que haya recibido 75 mil dólares de Alianza Lima: “Es una vergüenza”

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Se reveló si Pablo Guede se va o se queda en Alianza Lima en medio de polémica