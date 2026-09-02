Escolares le cortaron el rostro a su compañero en Arequipa: víctima de 16 años sufria acoso desde marzo

Un estudiante presenta lesiones en el rostro tras reportarse un hecho de violencia escolar en un centro educativo de la ciudad de Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un adolescente de 16 años terminó con cortes en el rostro luego de ser atacado por tres de sus excompañeros del colegio San Jerónimo de Arequipa, según denunció su madre. El hecho ocurrió durante una fiesta de 15 años, donde los adolescentes habrían encontrado al menor y lo agredieron con un vaso de vidrio.

De acuerdo con el testimonio de la madre, dos de los adolescentes le quitaron el celular a su hijo, mientras que un tercero habría sido quien lo atacó directamente con el objeto de vidrio.

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Madre denuncia acoso escolar desde marzo

La progenitora señaló en RPP que su hijo comenzó a sufrir acoso escolar en marzo, situación que, según su versión, fue comunicada al coordinador del colegio San Jerónimo. Sin embargo, afirmó que no obtuvo una respuesta ante el problema.

Con el paso de las semanas, el adolescente empezó a presentar dolores de cabeza y temor de acudir a clases, por lo que su familia decidió retirarlo de la institución y matricularlo en otro colegio.

No obstante, según la denuncia, sus excompañeros lograron averiguar dónde continuaría sus estudios y habrían mantenido el acoso.

Posteriormente, el menor coincidió con sus antiguos compañeros durante una fiesta de 15 años. Fue en ese lugar donde, de acuerdo con la denuncia, se produjo la agresión que terminó con heridas en su rostro.

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En los últimos años se ha identificado un aumento de estos casos. (Agencia Andina)

“Esperaron a que salga del baño. Lo agarraron. Le quitaron el celular. Lo insultaron y con una copa le golpearon en el rostro hasta hacerle un corte en la cara cuya profundidad llegó al hueso. Otro corte le abrió la nariz”, relató la madre a otro medio local.

Fiscalía y UGEL investigan el caso

La madre informó que el caso ya es investigado por la Segunda Fiscalía de Familia de Arequipa.

Por su parte, desde el Arzobispado de Arequipa, al que está adscrito el colegio, se indicó que se realizan investigaciones para esclarecer lo ocurrido y brindar tranquilidad a la familia del adolescente.

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Asimismo, la UGEL Arequipa Norte inició el levantamiento de actas en la institución educativa con el objetivo de verificar si se cumplieron los protocolos correspondientes ante un posible caso de violencia física o bullying.

De determinarse responsabilidades, el colegio podría afrontar una sanción económica, según se informó durante el reporte del medio citado.

Violencia escolar en el Perú

En las últimas semanas, varios casos han vuelto a poner en el centro de la atención la violencia entre escolares. En Huancayo, un adolescente de 13 años murió luego de ser atacado con un arma blanca por otro menor. En Lima, otro escolar terminó en una unidad de cuidados intensivos tras ser golpeado y apuñalado por otros adolescentes. A estos hechos se suman denuncias de bullying, peleas y agresiones físicas registradas en distintos colegios del país.

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Las cifras muestran que no se trata de hechos aislados. Entre enero y agosto de 2026, el portal SíseVe del Ministerio de Educación acumuló 9.441 reportes de presunta violencia escolar: 4.170 por violencia física, 3.647 por violencia psicológica y 1.624 por violencia sexual.

Las escuelas cuentan con protocolos establecidos por el Minedu para atender casos de bullying, ciberbullying y violencia con armas. Sin embargo, estos procedimientos no siempre se aplican de manera adecuada y algunos miembros de la comunidad educativa incluso desconocen cómo actuar ante estas situaciones, según una encuesta realizada por Aldeas Infantiles SOS Perú.