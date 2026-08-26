“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

La conductora Magaly Medina se defiende enérgicamente de las críticas, exigiendo pruebas a sus detractores y reafirmando su trayectoria. Además, agradece públicamente el gesto de solidaridad de la cantante Yahaira Plasencia.

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En la edición de su programa en que anunció su conciliación con Yahaira Plasencia, Magaly Medina lanzó un mensaje directo a sus detractores: les exigió pruebas antes de atacarla y defendió una trayectoria de 29 años que, dijo, no le debe a ningún hombre. El discurso llegó en uno de los momentos de mayor presión judicial y mediática que enfrenta la conductora de Magaly TV La Firme.

“Cuando quieran atacarme y cuando quieran ensuciar mi credibilidad y mi imagen, que he mantenido a lo largo de 29 años, por lo menos tengan la decencia de mostrar pruebas y por lo menos investiguen”, afirmó Medina. “No sean cobardes y no dejen a otros, a cualquier mono con metralleta, sienten en su programa para que me dispare barro, lodo y basura.”

Un frente de detractores que se amplió en 2026

Las palabras de Medina no llegaron en el vacío. En los últimos meses, la conductora acumuló una serie de enfrentamientos públicos con figuras del espectáculo que aprovecharon su situación judicial para salirle al cruce.

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El detonante más reciente fue un reportaje difundido en YouTube por Jefferson Farfán, en el que el exfutbolista cuestionó el cumplimiento de las 138 jornadas de servicio comunitario impuestas a Magaly Medina como parte de su condena por violación a la intimidad. El video desató una cadena de pronunciamientos. Alejandra Baigorria, Said Palao, Nicola Porcella y Mario Irivarren celebraron públicamente el contenido en redes sociales, sumándose a la postura crítica hacia la conductora. Medina les respondió con dureza: “Incluso en desventaja, yo sola, soy más”, afirmó.

Porcella fue el más contundente de ese grupo. A través de sus redes sociales, publicó: “Increíble que ahora pidan privacidad y respeto cuando por años destruyó carreras y familias con mentiras por rating y dinero. Yo y todo el Perú solo queremos saber si cumplió con el servicio comunitario, nada más.”

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El exchico reality reaccionó con ironía cuando Miguel habló del horario de su nuevo programa en ATV, generando comentarios en redes sociales. Infobae Perú / Captura: TikTok.

La cantante Marisol y la conductora Karla Tarazona también se expresaron en la misma línea, cuestionando la coherencia de la conductota de espectáculos al reclamar privacidad cuando su programa se ha dedicado durante años a exponer la vida de otros.

Said Palao editó un video en sus historias de Instagram en el que contrastó declaraciones de Medina exigiendo protección de sus datos personales con imágenes en las que ella exponía detalles de la vida privada de otros. Sin embargo, la popular ‘Urraca’ le respondió desde su programa: “¿Cuál privacidad? Tenemos que averiguar si tu mujer te mantiene, de dónde sacas plata para comprar un departamento… Es diferente entre la privacidad de un servicio comunitario dictado por un juez y nuestra vida pública.”

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Meses antes, en febrero, Tilsa Lozano y Phillip Butters se habían burlado abiertamente de la conductora y su programa durante una emisión de Mesa Caliente, ironizando sobre sus cifras de audiencia, pero ella respondió con ironía: “Aunque ya todos los haters, los enemigos, los envidiosos, aquellos que proclaman mi desaparición de la tele hace quinientos mil años, que estoy acá y sobrevivo como los dinosaurios, aquí estoy enterita todavía.”

El exfutbolista cuestionó, una vez más, que la periodista no de detalles de su servicio comunitario tras el juicio que le ganó | YouTube

La presión judicial de Farfán y los días multa

El trasfondo de todos estos enfrentamientos es la condena que Magaly Medina cumple desde 2024 por el delito de violación a la intimidad en perjuicio de Farfán, originada en la difusión de imágenes del interior del departamento del exfutbolista en Miraflores. La sentencia, que quedó firme en agosto de 2025 cuando la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró inadmisible su recurso de nulidad, la obliga a cumplir 138 jornadas de servicio comunitario, pagar 300 mil soles de reparación civil y abonar 41.600 soles al Estado en concepto de 100 días multa —calculados sobre el 25% de su remuneración diaria—.

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La defensa de Farfán solicitó en octubre de 2025 que se revocara la pena y se ordenara el ingreso de la conductora a un penal, argumentando incumplimientos en los pagos y en el servicio comunitario. En diciembre reiteró el pedido. El Poder Judicial lo declaró infundado en abril de 2026, aunque aclaró que la libertad de la conductora sigue condicionada al cumplimiento efectivo de las jornadas. En junio, Farfán se presentó ante la Corte Superior de Justicia de Lima con material audiovisual que, según trascendió en el programa Amor y Fuego, mostraría que la periodista estuvo apenas cinco minutos en el lugar asignado para sus labores en al menos una de las fechas registradas.

Medina describió esa presión en su programa como una persecución constante. “Todas las semanas su abogado y él le pide al juzgado de ejecución que me revoque mi libertad condicional por A, B o Z, por cualquier razón”, afirmó. Y cuestionó la proporcionalidad del trato: “¿Cuántas personas en este país, sobre todo los corruptos, los que vivieron del Estado, los que robaron, los que matan a un niño, los que dejan una madre paralítica, pagaron ya su reparación civil? No, pero alguien que lo grabó ahí en la terraza expuesta, en la terraza abierta de su edificio, hay que pagarle al señor.”

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Magaly Medina y Jefferson Farfán, frente a frente, discuten sobre la controversia generada por los videos del servicio comunitario de la conductora de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ni la cárcel me tumbó”: el mensaje a sus críticos

Frente a ese escenario, la conductora de ATV eligió el mismo programa del anuncio de la conciliación para responder a quienes, dijo, buscan destruir su imagen sin sustento. “Cuando quieran enfrentarse a mí y competir en este mundo difícil de la televisión y del espectáculo, háganlo como hombres. Investiguen, sáquenme pruebas palpables, irrevocables, pruebas que sí, realmente digan aquello que sus bocotas están diciendo, porque es lo más fácil que hay”, lanzó.

La presentadora Magaly Medina habla frente a las cámaras desde el estudio de su programa de televisión tras las recientes acusaciones en su contra. (Magaly TV La Firme)

La conductora reivindicó su trayectoria como prueba de que ningún ataque ha logrado derribarla. “Hasta el momento, nadie ha podido tumbarme ni la cárcel, porque realmente la gente sabe que mi camino ha sido duro, pero ha sido honesto”, afirmó. Y agregó un argumento que apunta al corazón de su identidad pública: “Ni siquiera para llegar acá a un programa pasé por la cama de ningún gerente. Yo no. A mí, yo no le debo nada a ningún hombre para llegar donde he llegado, así que menos le voy a deber alguna otra cosa a alguien.”

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