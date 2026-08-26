Perú

Habilidades blandas: El verdadero ROI en la era de la IA

La paradoja de la automatización es que las tareas técnicas y operativas, como escribir una línea de código específica o hacer un reporte financiero, son precisamente las más fáciles de replicar por un software

manos juntas una encima de otra
Las empresas peruanas buscan más habilidades blancas en candidatos, más que las duras, como el manejo de IA. - Crédito Freepik
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No es un secreto que por años se catalogó a las habilidades duras como el único motor de las empresas, dejando a las habilidades blandas (comunicación, empatía o resiliencia) en una categoría secundaria. Hoy, en pleno 2026 y frente al avance de la Inteligencia Artificial, la ecuación cambió: el valor ya no está en la ejecución operativa, sino en el criterio humano que sabe dirigirla.

La paradoja de la automatización es que las tareas técnicas y operativas, como escribir una línea de código específica o hacer un reporte financiero, son precisamente las más fáciles de replicar por un software. En la actualidad, el verdadero cuello de botella de las organizaciones no es la falta de herramientas digitales, sino la escasez de profesionales con la flexibilidad cognitiva para aprender de forma continua, navegar la incertidumbre y comunicar con impacto estratégico.

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Aquello que llamábamos “habilidades blandas” son, en realidad, lo más difícil de construir y lo único imposible de automatizar. La data global no miente: las competencias humanas son el activo más cotizado y el que genera un mayor Retorno de Inversión (ROI) en los equipos de alto rendimiento.

La ciencia detrás de la empleabilidad

El aprendizaje alcanza su máximo nivel cuando no dejamos el desarrollo personal al azar. Creemos firmemente que la resiliencia y la adaptabilidad no son atributos innatos, sino habilidades que se entrenan de manera estructurada y profesional.

Hemos analizado de cerca este fenómeno a través de metodologías ágiles como ‘Activa tu carrera’, una experiencia de aprendizaje y mentoría de doce semanas, desarrollada en un formato 100% remoto y en vivo, diseñada para que las mujeres en América Latina reconfiguren su perfil profesional, conviertan su potencial en oportunidades reales y dominen con seguridad las dinámicas del mercado actual.

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El éxito de esta transición no radica en memorizar conceptos o tareas, sino en apropiarse de herramientas tácticas esenciales que el entorno corporativo exige con urgencia. El verdadero salto estratégico ocurre cuando una profesional logra:

  • Reconocer y comunicar con precisión su experiencia acumulada, sus fortalezas y una propuesta de valor única ante los comités de selección.
  • Robustecer sus activos clave de posicionamiento, optimizando estratégicamente su CV y su presencia en LinkedIn bajo una narrativa de liderazgo clara.
  • Dominar estrategias para navegar procesos de búsqueda laboral con mayor claridad, preparándose con éxito para entrevistas competitivas de alta exigencia.
  • Desarrollar habilidades blandas y, crucialmente, conectar con una red sólida de colaboración junto a una comunidad de mujeres que atraviesan retos similares, activando un capital social que funciona como blindaje a lo largo de su carrera.

Métricas que transforman percepciones en valor económico

Cuando dejas de ver las habilidades humanas como un concepto abstracto y las tratas como una disciplina estratégica, el impacto en la productividad se vuelve medible. El 99% de las mujeres que concluyen este proceso de acompañamiento en Laboratoria confían en el valor crítico de sus habilidades, mientras que el 80% gana claridad sobre su futuro profesional.

Estas métricas se traducen de forma directa en movilidad económica real. Lo vemos de forma tangible dentro de nuestra comunidad, donde el desarrollo de una narrativa fuerte y la seguridad estratégica han permitido a profesionales cambiar de empleo e incrementar sus ingresos hasta dos veces más de lo que percibían originalmente.

Para que este motor de crecimiento sea verdaderamente equitativo en la región, los modelos de formación deben priorizar el impacto social sobre la rentabilidad comercial. Por ello, en la organización operamos bajo un modelo solidario donde toda nuestra cohorte de participantes reciben una beca del 100% (con cupos limitados), para asegurar que el factor financiero no sea una limitante.

La IA no vino a reemplazar el talento; vino a redefinir lo que consideramos valioso. Destacar en los próximos años no dependerá de qué tan rápido tecleamos o de qué tan buena instrucción le damos a un software, sino de nuestra capacidad para conectar puntos, liderar con empatía y reinventarnos constantemente. Las herramientas digitales cambian cada mes pero nuestra capacidad de aprender y adaptarnos es el único activo que no tiene fecha de caducidad.

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