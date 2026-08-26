Google ofrece un año gratis de Gemini a universitarios en Perú: requisitos, qué incluye y cómo activar la promoción

Un estudiante utiliza su computadora portátil mostrando el logo de Gemini, rodeado de libros y apuntes en un escritorio que evidencia un ambiente de estudio enfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google lanzó una promoción dirigida a estudiantes universitarios que permite acceder durante 12 meses sin costo a Google AI Plus, uno de sus planes de inteligencia artificial que amplía las capacidades disponibles en Gemini y suma herramientas pensadas específicamente para el estudio.

La oferta también está disponible en Perú, país incluido actualmente entre los territorios donde opera Google AI Plus. Para acceder, los interesados deberán acreditar que cursan estudios en una institución de educación superior y completar un proceso de verificación.

La promoción deberá canjearse hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el momento de su activación, el estudiante obtiene los beneficios durante 12 meses. Google exige además registrar un medio de pago válido, un detalle importante porque una vez concluido el periodo gratuito la suscripción puede convertirse automáticamente en un plan pagado si no se cancela previamente.

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Hay además una diferencia según el país. Mientras los estudiantes elegibles de Estados Unidos reciben un año de Google AI Pro, aquellos que se encuentran fuera de ese mercado pueden obtener Google AI Plus, que en esta promoción incorpora 400 GB de almacenamiento y límites de uso de Gemini superiores a los de usuarios sin un plan de IA.

Google lanza una promoción que permite a los estudiantes universitarios acceder sin costo durante doce meses a las funciones avanzadas de Gemini. (Google)

¿Qué incluye el año gratis de Google AI Plus?

Más allá de aumentar la capacidad de almacenamiento, Google ha reforzado Gemini con herramientas orientadas a organizar clases, preparar evaluaciones y trabajar con materiales académicos.

Un nuevo hub para estudiantes. Funciona como un espacio centralizado desde el que los universitarios pueden organizar sus materiales, crear tarjetas de memoria o flashcards, generar cuestionarios de práctica y acceder a otras funciones de estudio.

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Cuadernos de estudio personalizados. El estudiante puede incorporar apuntes, sílabos y otros documentos para que Gemini genere un plan de aprendizaje, identifique los temas que requieren mayor práctica y proponga pequeñas lecciones o evaluaciones en función del material cargado.

Organización de exámenes y entregas. Entre las nuevas funciones anunciadas se encuentra la posibilidad de identificar fechas importantes dentro de un sílabo y, con autorización del usuario, trasladarlas a Google Calendar. Algunas de estas novedades se están habilitando progresivamente.

Investigación profunda con Gemini Live. Deep Research permite solicitar investigaciones más complejas a partir de diferentes fuentes y luego conversar sobre los resultados mediante Gemini Live. También puede trabajar con archivos almacenados en Google Drive.

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Visualizaciones interactivas en 3D. Gemini puede generar recursos que permitan explorar determinados conceptos de forma visual, como rotar la estructura de una molécula de ADN, observar el movimiento de un péndulo o interactuar con tablas para comprender contenidos científicos, técnicos o económicos.

Gemini se integrará con NotebookLM para brindar una mejor experiencia en su IA conversacional. (Foto: Google)

No todas las funciones necesariamente estarán disponibles para todos los usuarios al mismo tiempo y algunas cuentan con restricciones por edad. Por ejemplo, Google establece que Deep Research requiere tener al menos 18 años, aunque la promoción estudiantil puede admitir usuarios desde los 16 años que cumplan el resto de condiciones.

Paso a paso: cómo obtener los 12 meses gratis

El procedimiento puede realizarse en línea y comienza en el portal que Google habilitó específicamente para sus ofertas estudiantiles.

Ingresar a la página para estudiantes de Google One. La ruta oficial es La ruta oficial es one.google.com/ai-student

Iniciar sesión con una cuenta personal de Google. La oferta no está diseñada para contratarse directamente desde una cuenta educativa administrada por la universidad.

Elegir la promoción disponible para estudiantes.

Verificar la condición de universitario a través de SheerID. El sistema solicita un correo válido de la institución educativa. Si la verificación automática no resulta suficiente, puede requerir documentos que acrediten que el estudiante se encuentra actualmente matriculado, como el carné universitario vigente, una constancia o recibo de matrícula, el horario de clases del ciclo actual o un récord académico . La documentación aceptada puede variar según cada caso y será SheerID quien determine si cumple con los requisitos.

Registrar una forma de pago. Aunque el periodo promocional no tiene costo, Google exige contar con una cuenta de Google Payments y un medio de pago válido.

Completar la suscripción. Una vez aprobada la verificación, comienza a correr el periodo de 12 meses.

Los estudiantes también pueden ingresar directamente al nuevo espacio académico de Gemini desde gemini.google.com/students, donde Google reúne las herramientas y recursos dirigidos a universitarios.

Un formulario en el sitio de Google One solicita datos personales e institucionales para verificar la condición académica de los estudiantes en Perú. (Google)

¿Qué pasa cuando termina el año gratuito?

El hecho de que la promoción dure 12 meses no significa que la suscripción desaparezca automáticamente al cumplirse ese plazo. Google señala que, cuando finalice la oferta, el usuario pasará al plan Google AI Plus de pago regular, salvo en aquellos países donde la legislación exija solicitar previamente un nuevo consentimiento.

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La compañía indica que enviará una notificación antes de realizar el cambio. Por ello, quienes quieran aprovechar únicamente el periodo gratuito deberán revisar la fecha en que activaron la promoción y cancelar la renovación antes de que se produzca el cobro.

El beneficio puede activarse en el país si el interesado demuestra que está matriculado en una institución de educación superior y supera el proceso de verificación exigido para acceder al plan sin costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen restricciones para determinadas cuentas. Por ejemplo, algunos integrantes de grupos familiares de Google One o usuarios con suscripciones contratadas mediante terceros pueden necesitar realizar cambios en su membresía antes de acceder a la oferta.

La promoción no elimina, además, una recomendación básica al utilizar inteligencia artificial en trabajos académicos: las respuestas generadas pueden contener errores. Para informes, investigaciones o trabajos universitarios, las afirmaciones y referencias obtenidas mediante Gemini deberían contrastarse con fuentes originales antes de ser utilizadas.

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