Nicola Porcella ningunea a Magaly Medina durante live con Miguel Arce: “Nombres que yo no sé que existen”

El exchico reality reaccionó con ironía cuando Miguel habló del horario de su nuevo programa en ATV, generando comentarios en redes sociales. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Durante un en vivo de TikTok, el actor y exchico reality Miguel Arce confirmó que será el conductor de ‘Esto sí es amor’, un nuevo formato orientado a las relaciones sentimentales; sin embargo, la conversación con Nicola Porcella tomó un giro inesperado cuando este lanzó un comentario que fue interpretado por los cibernautas como un ninguneo hacia Magaly Medina. ¿Qué pasó?

Y es que, ATV busca reforzar su parrilla televisiva con un programa que combine un rostro conocido y un contenido emocional dirigido al público del prime time. En ese contexto, Miguel decidió compartir la primicia directamente con sus seguidores a través de una transmisión en vivo, acompañado de Nicola, con quien mantiene una relación distante pese a haber compartido experiencias en realities años atrás.

Fue el propio Arce quien reveló los primeros datos sobre el estreno del programa. “Comenzamos más o menos a mediados de la próxima semana y el horario, dicen las malas lenguas que vamos a comenzar antes de Magaly”, expresó, haciendo referencia a la franja horaria en la que se emitiría ‘Esto sí es amor’.

¿La ninguneó?

Dicha mención, generó una reacción inmediata de Nicola Porcella, quien evitó nombrar directamente a la conductora de espectáculos. “O sea, de quién? Antes de quién?”, respondió Porcella, marcando distancia con el comentario inicial y dando paso a un intercambio que fue seguido con atención por los usuarios conectados.

Miguel Arce, consciente del peso mediático de sus palabras, continuó hablando sobre el impacto que podría tener el horario elegido por ATV. “Así que este me va a caer, me va a caer con palo porque”, afirmó Arce, dando a entender que su programa podría ser blanco de críticas por parte de Magaly.

El exactor volvió a intervenir, insistiendo en la referencia sin mencionar nombres. “No este. Pero bueno, este. Pero antes de quién va a ser?”, agregó, provocando risas y comentarios entre los seguidores del live. Ante la insistencia, Miguel Arce terminó por confirmar el espacio que ocupará su programa dentro de la programación del canal.

“En el prime time, en el prime time de ATV”, aseveró. Porcella, entre risas y sin mencionar directamente a Magaly Medina, lanzó una frase que no pasó desapercibida. “Ah, ya, porque me dicen nombres que yo no sé que existe”, dijo, comentario que fue interpretado por muchos usuarios como un ninguneo hacia la conductora y su programa. La frase se viralizó rápidamente y fue replicada en distintas plataformas digitales.

“Magaly marca la pauta”: Ric La Torre comenta polémico comentario de Nicola Porcella

El influencer Ric La Torre también se pronunció sobre el tema en el mismo clip que compartió del live de Nicola Porcella y Miguel Arce, ofreciendo un extenso comentario que aportó más contexto a la polémica. En su intervención, señaló: “Último minuto: Nicola Porcella ningunea a Magaly, dice ‘¿qué?, ¿qué?’ y todo esto porque hizo un live con Miguel Arce, que está próximo a estrenar su programa de amor”, en referencia al nuevo espacio televisivo que prepara ATV.

Ric explicó que el comentario surgió en medio del anuncio del estreno del programa conducido por Miguel Arce, el cual, según se comentó en el live, saldría al aire a mediados de esta semana y se emitiría en un horario complejo, alrededor de las 8:00 p. m.. “Prácticamente ya está al aire y encima va a ser el reemplazo, aparentemente, de Andrea Llosa”, mencionó.

El creador de contenido también hizo alusión al desafío que implicaría enfrentar el inicio del programa de Magaly Medina en términos de audiencia. “Horario complicado, horario difícil, y peor aún cuando empiece Magaly y el rating, si es que no los acompaña”, señaló, agregando con ironía que, en ese escenario, el espacio previo “ni siquiera sería un colchón, sino una colchoneta de gimnasio”.

Sobre el comentario de Nicola Porcella, Ric La Torre consideró que la frase dio la impresión de que al exchico reality ya no le importaría la figura de la conductora de espectáculos. “Aquí el otro chisme es que Nicola Porcella parece que ya no le importa Magaly”, dijo, aunque luego matizó su postura. Si bien reconoció que el comentario generó ruido, afirmó que no se puede desconocer la relevancia de Magaly Medina en la farándula local.

“Nicola, me caes muy bien, bebé, pero tampoco vamos a negar que Magaly marca la pauta en el tema de farándula en este país”, expresó Ric La Torre.

Usuarios salen en defensa de Magaly Medina tras comentario de Nicola Porcella

Luego de que el comentario de Porcella fuera interpretado como un ninguneo hacia Magaly Medina, el clip comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde cientos de internautas no tardaron en manifestar su postura. En la sección de comentarios, varios usuarios dejaron mensajes críticos hacia Nicola Porcella, poniendo en duda su relevancia actual y defendiendo la trayectoria y el peso mediático de la conductora de Magaly TV La Firme.

Entre las reacciones más recurrentes, se repitieron frases como “Este tipo no aprende” y “Ay Nicola, no aprendes”, evidenciando el descontento de parte del público ante lo que consideraron un comentario innecesario. Otros mensajes fueron aún más directos, cuestionando la presencia constante del exchico reality en la televisión. “Otra vez Nicola en la tele, qué aburrido, igual no lo veo”, escribió una usuaria, reflejando el cansancio de algunos televidentes.

Asimismo, varios internautas pusieron en duda la capacidad del nuevo programa de ATV para competir en el horario estelar, especialmente frente al espacio conducido por Magaly Medina. “Obvio tendrá que ser antes porque nunca le ganarían en su hora”, comentó un usuario, dando a entender que el programa de espectáculos mantiene una audiencia sólida difícil de desplazar. Otros fueron más irónicos al señalar: “¿Y quién los va a ver a estos?”.

