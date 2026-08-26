Perú

Cynthia Klitbo reveló cómo una oportunidad en Perú le dio un giro a su carrera: “De repente me abre la vida una ventana preciosa: Perú”

La actriz mexicana volvió a ser tendencia tras reaparecer una entrevista de 2023 donde recordó la crisis que vivió en pandemia y cómo un proyecto en Lima le dio aire económico y estabilidad laboral

La actriz Cynthia Klitbo narró en 2023 el difícil momento que atravesó durante la pandemia, cuando perdió su exclusividad y enfrentó una severa crisis económica. Descubre cómo una inesperada oportunidad para protagonizar en Perú, en 2020, le cambió la vida y la salvó de perderlo todo. Video: YouTube Matilde Obregón
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Una entrevista de 2023 en la que la actriz mexicana Cynthia Klitbo reveló que el Perú le “cambió la vida” volvió a circular esta semana en redes sociales y se convirtió en tendencia, impulsada por la conductora Matilde Obregón, quien la recompartió desde su canal de streaming. El motivo del repunte es la actualidad de Klitbo: la actriz es una de las participantes más comentadas de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México 2026’, donde ha acaparado atención por sus enfrentamientos y declaraciones directas.

En aquella conversación, Klitbo describió con franqueza uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional: el período que siguió al inicio de la pandemia en 2020, cuando perdió su contrato de exclusividad con Televisa y enfrentó una crisis económica que la llevó a recorrer distancias a pie para ahorrar en transporte, a visitar amistades fuera del horario de parquímetros y a vender obras de arte para sostener sus gastos.

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Fue en ese contexto que llegó la propuesta desde Lima, la que ella describe como “una ventana preciosa” que abrió una nueva etapa en su carrera.

“Perú me abrió una ventana preciosa”: el relato de Klitbo

La actriz narró esa etapa con detalle en el programa de Obregón. “En la pandemia me quedé sin exclusividad, empezó en marzo la pandemia y a mí me la quitaron en mayo. No sé cómo hice para no perder hipotecas para pagar mis gastos”, declaró Klitbo.

Contó que caminaba desde su casa en San Nicolás Totolapan hasta el supermercado por la ciclopista para ahorrar el dinero del taxi de regreso, y que llegó a visitar a sus amigas después de las ocho de la noche para evitar el costo del parquímetro.

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Cynthia Klitbo viste un traje de color azul claro y permanece sentada en un sillón morado junto a una chimenea y una mesa con una taza
Una entrevista de 2023 volvió a poner a Cynthia Klitbo y Perú en tendencia tras su difusión en redes sociales por Matilde Obregón.

La situación llegó a un punto límite. “Quise vender mis obras de arte. No había quién... bueno, dos me las remataron carísimas, dos de Alfredo Ramos Martínez (pintor mexicano) en nada”, relató. Fue entonces cuando llegó la propuesta peruana: “De repente me abre la vida una ventana preciosa: Perú. Perú yo ya lo conocía, ya había hecho el Camino Inca, me había metido al Amazonas, de todo. Y me dan la venia de ir a protagonizar a Perú”, afirmó.

La actriz fue precisa al describir lo que esa oportunidad representó en términos concretos: “La verdad es que me pagaban lo suficiente, porque no son países que tienen mucho dinero, ¿no? Pero me trataron tan bien y no me morí de hambre y no perdí mis hipotecas y pagué mis impuestos en Estados Unidos y en México y todo”, confesó.

Y agregó: " Y hoy por hoy te puedo decir que tengo grandes amigos y estoy muy agradecida con Perú. Y de ahí, pues ha venido una racha de trabajo, tras trabajo, tras trabajo... que no he parado de trabajar."

Nueve meses en Lima: el rol en ‘Junta de Vecinos’ que le devolvió la estabilidad

La propuesta que recibió Klitbo fue de América Televisión y la productora ProTV Producciones, quienes la convocaron para interpretar el personaje principal de Genoveva de la Colina en la sitcom ‘Junta de Vecinos’. La actriz llegó a Lima a finales de 2020, aproximadamente en noviembre, y permaneció en el país alrededor de nueve meses, hasta finales de 2021, tiempo durante el cual grabó la producción.

Cynthia Klitbo sentada en un sillón morado a la izquierda, sonriendo a la derecha, con el logotipo de Junta de vecinos al centro
América Televisión y Pro TV Producciones convocaron a Cynthia Klitbo para protagonizar 'Junta de Vecinos', serie que grabó en Lima durante nueve meses.

El vínculo de Klitbo con el Perú no era nuevo. La actriz había visitado el país desde los años 90, cuando viajó para promocionar la telenovela ‘La Dueña’, y en ese primer contacto quedó ligada a la cultura, la gastronomía y el público peruano. Para cuando llegó a grabar ‘Junta de Vecinos’, ya conocía el Camino Inca y el Amazonas.

El trabajo en Lima no fue solo una tabla de salvación económica: marcó el inicio de una racha sostenida de proyectos que, según sus propias palabras, no se ha detenido desde entonces. La serie ‘Junta de Vecinos’ fue también el espacio donde coincidió con el actor peruano Luis Baca, quien interpretó al personaje de Franco Gallardo en ambas temporadas de la producción.

De las telenovelas mexicanas a la cuarta temporada del reality de Televisa

Cynthia Klitbo Gamboa nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas, México, hija de padre danés y madre mexicana. Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y desde niña estudió en la Escuela Nacional de Danza. Su debut en televisión llegó en 1985 con la telenovela ‘Vivir un poco’, y a lo largo de más de cuatro décadas acumuló una trayectoria que la consolidó como una de las villanas más recordadas del melodrama mexicano.

Entre sus papeles más reconocidos figuran Sofía Gastelum en ‘Cadenas de amargura’ (1991), Laura Castro en ‘La dueña’ (1995) y Tamara de la Colina en ‘El privilegio de amar’ (1998), producción para la que se rapó completamente la cabeza como parte de la construcción del personaje. Esos tres trabajos le valieron premios TVyNovelas, incluyendo dos galardones en la categoría de mejor villana.

Klitbo explotó en contra de la persona que revolvió las pertenencias
Klitbo explotó en contra de la persona que revolvió el maquillaje (Captura de pantalla )

En 2010 mostró otra faceta al interpretar a Juana Godoy en ‘Teresa’, un personaje alejado del arquetipo antagónico que la había definido hasta entonces. Ahora, a los 59 años, Klitbo forma parte de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México 2026’, el reality de Televisa donde comparte espacio con figuras como Yahir, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Flor Vigna y Ese Pérez, entre otros.

Su paso por el programa ha estado marcado por roces con varios compañeros: reclamó a Ese Pérez por las burlas reiteradas sobre sus ronquidos —condición que atribuye a una fractura de nariz en tres partes sufrida como consecuencia de violencia doméstica—, protagonizó un tenso cruce con Aldo Rendón por asuntos de convivencia, y denunció sentirse discriminada por su edad tras ser excluida de la última ronda de una prueba semanal.

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