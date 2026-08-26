Jordi Martin afirma que el Miss Perú le exigió a Luren Márquez 30 mil dólares para seguir con la corona: “Tienes que pagar”

El paparazzi Jordi Martin conversa en vivo con Rodrigo y Gigi sobre el escándalo que remeció el Miss Perú. Tras la denuncia en 'Amor y Fuego', la organización se vio obligada a reinstalar a la reina en medio de sospechas y un manejo de crisis cuestionable. Willax TV.

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La renuncia de Luren Márquez y el giro posterior que la devolvió a la corona de Miss Perú volvió a encender la polémica en ‘Amor y Fuego’. En la edición del martes 25 de agosto, el periodista español Jordi Martin afirmó que la organización del certamen le habría exigido a la reina el pago de 30 mil dólares para continuar, y que esa supuesta condición económica habría sido el detonante de su salida.

Según Martín, la información le llegó directamente de la propia Luren. En el set, el panel cuestionó que la organización no haya explicado con claridad qué ocurrió y señaló que, tras la difusión de esa versión, la candidata apareció nuevamente con la corona en un video, pidiendo disculpas públicas y asumiendo errores.

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“Tienes que pagar treinta mil dólares”: la versión de Jordi Martin

Durante la conversación en el programa, Jordi Martin sostuvo que la versión del pago fue lo que le transmitió la propia reina. “No, la chica, yo lo expliqué aquí, la chica lo que le dijeron es: ‘Tienes que pagar treinta mil dólares y puedes seguir con la corona’”, afirmó.

Gigi Mitre remarcó que la organización nunca lo dijo públicamente. “Pero ellos nunca lo han dicho”, señaló. Y Martín respondió: “No, claro”.

En esa misma línea, Rodrigo González recordó que la organización desestimó la versión. “No, solo dijeron que Jordi se estaba, estaba fabulando una situación que no había que prestar atención”, acotó.

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Martín reforzó su postura con una crítica: “Ella decía: ‘No hay que hacer, no hay que prestarle atención al periodista que sale en Amor y Fuego’. No, claro, y al día siguiente la vuelves a poner ahí con la corona”.

Jordi Martín aseguró en Amor y Fuego que a Luren Márquez le habrían exigido US$30.000 para continuar como Miss Perú. Captura: Willax TV

El giro que llamó la atención: destitución, silencio y retorno con disculpas

La polémica se intensificó porque, según se comentó en el set, el mismo medio que difundió la versión del pago vio cómo al día siguiente Luren reaparecía con la corona.

Jordi Martín lo sintetizó así: “La historia es curiosa, porque nosotros sacamos la noticia en ‘Amor y Fuego’ y al día siguiente, ya vuelve a ser Miss Perú. Imagínate el escándalo que se venía encima, toda la prensa”.

Gigi Mitre insistió en la pregunta clave: “¿Y nunca dijeron qué pasó? ¿Qué cosa tan grave hizo la chica para que la saquen y después la pongan?”. Martín contestó que, según su relato, no se trató de un hecho disciplinario, sino de una exigencia económica.

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En esa conversación, Rodrigo González ironizó sobre el tono del retorno: “La pone con cara de coaccionada... ‘No, no me han hecho nada, el error fue mío’”. Y Gigi agregó: “Sí, saca un libreto seguro, pobre”.

“La info viene directa de Luren”: por qué Jordi Martin insiste en su versión

Martin defendió su postura asegurando que el dato proviene de la reina y no de terceros.

“Joder, ¿cómo no vas a creer la información si viene directa, viene directa de Luren?”, afirmó, al comentar que en redes muchos usuarios respaldaban su reporte.

También señaló que, en su opinión, Luren no lo desmentirá públicamente. “Por eso digo, que es que yo no creo que Luren se atreva un día a decir: ‘La información de Jordi es mentira’”, agregó.

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Luego dejó entrever que tiene respaldo para sostener lo que afirma, aunque evitó detallarlo en cámara. “Que no, no, no quiero, porque no, no me gusta dejar a la gente en evidencia, pero, pero espero que no lo haga nunca, porque si no, si no, entonces sí que-”, dijo, mientras en el set lo interrumpían con bromas.

Jordi Martin afirma que el Miss Perú le exigió a Luren Márquez 30 mil dólares para seguir con la corona.

El contexto: lo que se dijo sobre una supuesta crisis económica y el Miss Universo en Puerto Rico

En la información que circuló durante el programa, Jordi Martin sostuvo además que la organización del Miss Perú estaría atravesando dificultades económicas y que esa sería la razón de fondo para pedir dinero a la reina.

“La organización del Miss Perú está pasando por una situación complicada de dinero y le habrían dicho a Luren Márquez que les pague 30.000 dólares si quería ir a la final del Miss Universo en Puerto Rico”, afirmó.

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Según esa versión, la modelo habría respondido que no contaba con ese monto. “Allí le dicen que quedas destituida”, aseguró el periodista español.

En paralelo, Martin cuestionó el argumento que, según dijo, habría usado la organización: que Luren no cumplía con obligaciones como reina. “Ellos alegan al público que Luren Márquez no ha cumplido con sus obligaciones como reina. A mí las personas cercanas a Luren lo que me dicen es que sí ha cumplido”, manifestó.

Incluso mencionó un episodio de agenda: “Ella debía tomar un avión en Miami, pero el vuelo se retrasó aproximadamente dos horas y la modelo no habría podido llegar a tiempo”, y sostuvo: “Ella jamás ha dejado tirada a la organización. Pero dicen eso para quedar bien”.

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Luren Márquez, ‘Miss Perú’, rompe el silencio tras su destitución y retorno a la organización. IG

Las críticas a Jessica Newton: “Que diga la verdad”

En el mismo espacio, Jordi Martín lanzó críticas directas contra Jessica Newton. “Yo tengo una relación de amistad muy buena con Luren. Así que la señora Jessica Newton no se dedique a contarle mentiras a la gente y que diga la verdad”, afirmó en Amor y Fuego.

Según su relato, Luren se mostraba ilusionada con el certamen internacional. “Ella hace dos días estaba dando una entrevista en Puerto Rico donde decía que estaba súper ilusionada con el Miss Universo. Era el sueño de su vida”, sostuvo.

En su comunicado, Luren pidió disculpas públicas a la organización de Miss Perú y a Jessica Newton: “cometí errores y acepto las consecuencias”. IG