Magaly Medina vs Jefferson Farfán, el juicio mediático del 2023: denuncias, pruebas y un veredicto final en suspenso

Magaly Medina perdió el juicio contra Jefferson Farfán por difamación agraviada en primer y segunda instancia. Fiel a su estilo, la conductora de ATV apeló la sentencia ante la Corte Suprema.

En nuestro país, Magaly Medina y Jefferson Farfán se han enfrentado en el juicio más mediático del 2023. Ambas partes han presentado sus pruebas ante el tribunal y, aunque la justicia peruana le ha dado la razón al exfutbolista en dos oportunidades, la periodista de espectáculos sigue defendiendo su inocencia; ahora ante la Corte Suprema. El veredicto final permanece en suspenso.

“Es cierto que Farfán ha ganado en primera y en segunda instancia, pero iremos hasta la Corte Suprema, es la última instancia. Hemos presentado nuestro recurso de nulidad y la sala penal tiene que elevarlo a la Corte Suprema, y luego remitir al Fiscal Supremo. Estamos convencidos de que Magaly será absuelta”, señaló Iván Paredes, abogado de Magaly, a Infobae Perú.

El antecedente

Se sabe que Magaly Medina y Jefferson Farfán no tenían una buena relación antes de la primera demanda. Según la conductora de ATV, el “odio” del exfutbolista hacia su persona comenzó hace 18 años, cuando invitó a Mercedes Carrasco, madre de la primera hija de Jefferson, a su espacio televisivo. Allí la mujer aseguró que el exdeportista no quería reconocer legalmente a Maialen Farfán como su primogénita.

La situación continuó siendo tensa en los siguientes años. Jefferson Farfán empezó a ver con malos ojos el trabajo periodístico de Magaly cuando esta difamó a Paolo Guerrero, uno de sus mejores amigos, en el 2008. Sin embargo, dos años más tarde, la ‘Foquita’ concedió una entrevista exclusiva a Magaly TV para demostrar que no había nada personal entre ellos.

El 16 de octubre de 2008, Magaly Medina fue trasladada al penal de Santa Mónica, luego que se le declarara culpable de haber difamado a Paolo Guerrero. Estuvo en prisión 72 días.

Pero todo cambió cuando Jefferson Farfan y Melissa Klug se separaron después de 11 años juntos, en julio de 2015. La ‘Blanca de Chucuito’, quien antes había acusado al exfutbolista de asistir a “fiestas secretas” con modelos, apareció varias veces Magaly TV para incriminarlo de haberle sido infiel con Yahaira Plasencia. También para exigir una pensión justa para sus hijos.

Para el 2018, a puertas de iniciarse el Mundial de Rusia, Magaly Medina viajó hasta Moscú para conversar cara a cara con Jefferson Farfán. No obstante, cuando llegó al hotel del entonces delantero, se dio con la sorpresa que el ‘10 de la calle’ había cancelado todo tipo de entrevista. A la ‘Urraca’ no le quedó otra opción que regresar al Perú sin la ansiada exclusiva.

Ya en Lima, Magaly Medina afirmó que Jefferson Farfán se echó para cuando vio que ella sería la entrevistadora, pese haber coordinado previamente con un integrante de su anterior equipo de producción, perteneciente a ATV. “Él sabía que iba a ir yo, la bruja de la televisión”, manifestó fastidiada en su fenecido programa La Purita Verdad.

Magaly Medina se pronunció luego de perder juicio contra Jefferson Farfán por segunda vez | Magaly TV La Firme / ATV

Fue así que Jefferson Farfán inició su primera acción legal contra Magaly Medina. El exfutbolista le advirtió, mediante un comunicado, que la demandaría por difamación si no se retractaba en las siguientes 24 horas.

Según su versión, él desconocía que Magaly lo iba a entrevistar y aseguró que aceptó la entrevista únicamente para tocar temas deportivos, no para hablar sobre su vida privada, que entonces estaba en la portada de los medios por su vínculo con Yahaira Plasencia.

“Yo no tuve ninguna comunicación con la señora Magaly Medina, tuve una comunicación con el coordinador del otro canal y se pactó la entrevista por ser el canal del Mundial, no para temas de espectáculos. Y menos hablar con la señora Magaly porque ella se ha referido muy mal de mi persona, y de los futbolistas”, afirmó Jefferson, quien terminó enviándole una carta notarial a Magaly Medina por hablar de su vida privada en 17 ediciones de Magaly TV.

Según contó Jefferson Farfán, quedó sorprendido cuando vio a Magaly Medina y a Alfredo Zambrano, su esposo, en el hall de su casa. Rápidamente, canceló la entrevista porque eso no se había pactado. Andina

La primera demanda de Jefferson Farfán

El 7 de agosto de 2019, Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina Vela y a su productor Patrick Llamo Aquezolo por difamación agravada.

De acuerdo con el exseleccionado nacional, los denunciados llevaron a cabo “una campaña de desprestigio y demolición de su persona, dedicándose a difamarlo en forma sistemática, dañando su dignidad, honor y buena reputación, mediante expresiones denigrantes, racistas, falsas y maliciosas”.

Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina por presunta difamación agravada. Después de casi cuatro años, la justicia falló a favor del exfutbolista. Infobae Perú

¿De qué acusó Jefferson Farfán a Magaly Medina?

Según el expediente N° 07387-2019-0-1801-JR-PE-05, Jefferson Farfán presentó ante la Corte Superior de Justicia de Lima un dispositivo USB que contiene videos y transcripciones de las emisiones de Magaly TV La Firme, correspondientes al período del 3 de junio de 2019 al 26 de junio de 2019.

Valiéndose de este material, el exfutbolista alega que Magaly Medina lo difamó al realizar lo siguiente:

1) Referirse a Jefferson Farfán como “cornudo”, “venancio” y “santo cachón del fútbol peruano”, haciendo alusión a que habría sido pasible ante una supuesta infidelidad por parte de Yahaira Plasencia.

2) Afirmar sin sustento alguno que Jefferson Farfán habría reiniciado una relación amorosa con Yahaira Plasencia, de quien se expresan de manera denigrante como “la nueva incondicional de Chollywood”.

Entre los argumentos de Jefferson Farfán, el exjugador de Alianza Lima señala que Magaly Medina lo difamó al asegurar que se reconcilió con Yahaira Plasencia. Andina

3) Mencionar que Jefferson Farfán habría realizado “juergones” en un presunto búnker, desprestigiando su imagen como futbolista profesional y culpándolo por las derrotas de la sección peruana.

4) Señalar que Jefferson Farfán no es un buen padre, que no visita a sus hijos con regularidad y que no está pendiente de ellos, pues prefiere “irse a encontrarse con su noviecita aparentemente a Bogotá”.

5) Mostrar a Jefferson Farfán como una persona dependiente de su madre e incapaz de tomar sus propias decisiones o su propio dinero de manera autónoma, refiriéndose a la señora Rosario Guadalupe como “mamá gallina”.

6) Calificar de “mal amigo” a Jefferson Farfán por supuestamente haber iniciado un romance con Melissa Klug cuando esta se encontraba en una relación con Abel Lobatón, amigo suyo y excompañero de fútbol.

7) Manifestar que Jefferson Farfán “le habría puesto un departamento a Yahaira Plasencia en Circunvalación del Golf de los Incas, que le habría destinado dinero para que compre muebles y enseres en el Parque Industrial Villa el Salvador, y que estaría invirtiendo poniéndole al mejor productor musical del mundo”, ocasionando que deje de visitar a sus hijos.

Jefferson Farfán y su madre Rosario Guadalupe contradicen a Magaly Medina al afirmar que el departamento en Golf de los Incas no pertenece a Yahaira Plasencia, sino que es propiedad de 'Doña Charo'.

La defensa de Magaly Medina

Ante la demanda de Jefferson Farfán, la conductora de Magaly TV La Firme se declaró inocente y afirmó que las acusaciones del exfutbolista no tenían sustento alguno, dado que:

1) Fue el mismo Jefferson Farfán quien admitió al programa Amor, amor, amor que hacía fiestas privadas en su departamento.

2) Magaly Medina jamás dijo que el exdeportista se metió en la relación amorosa de Melissa Klug y Abel Lobatón, únicamente mostró un ampay de ellos juntos, evidenciando las fechas.

3) Magaly Medina nunca señaló textualmente que su madre Rosario Guadalupe controlara su vida y/o su dinero.

4) Los calificativos “venancio”, “cornudo” y “santo cachón” fueron expresados en un contexto de sátira, como parte de las locuciones de los reportajes y de una carta ficticia de Magaly Medina, sin mencionar directamente a Jefferson.

Magaly Medina argumenta que no fue ella quien incitó a la gente a llamar "cachudo" a Jefferson Farfán. Sostiene que esta situación surgió debido a las declaraciones de Jerson Reyes en 'El Valor de la Verdad', donde afirmó que Yahaira le fue infiel al exfutbolista con él.

5) Existen artículos periodísticos en donde se anuncia que el entonces futbolista estaba en Rusia en compañía de Yahaira Plasencia.

6) Melissa Klug fue quien hizo valoraciones sobre el desempeño de Jefferson Farfán como padre, por lo que Magaly Medina dio su opinión al respecto como periodista de espectáculos.

7) Magaly Medina indicó que Jefferson Farfán adquirió muebles para el supuesto departamento de Yahaira Plasencia porque (a) los mismos vendedores del Parque Industrial de Villa el Salvador afirmaron que los enseres fueron comprados por Rosario Guadalupe, madre de la ‘Foquita’, (b) un vendedor de la tienda Rosen mostró una proforma realizada a solicitud de Yahaira Plasencia, (c) uno de los chóferes encargados del traslado de los muebles manifestó que estos fueron entregados al inmueble donde vivía Yahaira Plasencia y (d) Melissa Klug comentó que “no podía obligar a alguien a que le dedique tiempo a sus hijos”, en referencia a Jefferson.

Magaly Medina recogió las declaraciones de diversos testigo, entre vendedores del Parque Industrial de Villa El Salvador, para señalar que Jefferon Farfán compró muebles para el departamento de donde viviría con Yahaira Plasencia.

Magaly Medina fue declarada culpable

El 14 de julio de 2023, el 38° Juzgado Penal Liquidador de Lima encontró culpable a Magaly Medina por el delito de difamación agravada contra Jefferson Farfán, condenándola a 1 año y 8 meses de prisión suspendida, al pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil y a 120 días de multa, el mismo que equivale al 25% del ingreso diario de la periodista.

Según la justicia peruana, Magaly Medina difamó a Jefferson Farfán al afirmar que retomó su romance con Yahaira Plasencia después de que esta le fuera infiel, y por asegurar que el exfutbolista destinó dinero a la compra de muebles y a la contratación de un productor musical, motivo por el cual no tenía tiempo para visitar a sus hijos.

Tanto Magaly Medina como Jefferson Farfán apelaron la sentencia. Mientras que el ‘10 de la calle’ deseaba que se encontrara culpable a la conductora de TV por el resto de acusaciones y que sea condenada a 3 años de prisión efectiva, ella exigió la nulidad de la sentencia en su contra.

Sin embargo, en noviembre de este año, la Corte Superior de Justicia revisó los argumentos de ambas partes y ratificó la sentencia de un 1 año y 8 meses de prisión suspendida, el pago de 100 mil soles y a los 120 días de multa para la presentadora de Magaly TV La Firme.

Además de Magaly Medina, su productor Patrick Llamo también fue encontrado culpable por el delito de difamación agravada contra Jefferson Farfán. Se le condenó al pago de 50 mil soles como reparación civil.

Los juicios pendientes

En entrevista con Infobae Perú, el abogado Iván Paredes precisó que Magaly Medina está involucrada en tres juicios con Jefferson Farfán, siendo el primero de ellos el proceso por difamación, el cual la periodista ha perdido en las dos primeras instancias.

“Magaly fue condenada porque en un reportaje sacó que la mamá de Farfán compró muebles, no por los adjetivos de cornudo, venancio y santo cachón”, aclaró.

La segunda demanda que Jefferson Farfán interpuso contra Magaly fue por supuesta violación de la intimidad. Esto porque el equipo de Magaly TV captó al exdelantero de Lokomotiv disfrutando de una celebración en la terraza de su departamento, donde se encontraba Yahaira Plasencia.

En el 2019, Magaly Medina especuló que Jefferson Farfán regresó con Yahaira Plasencia, luego que la salsera fuera vista en su inmueble miraflorino. Magaly TV La Firme / ATV

“Ese juicio sigue en trámite en primera instancia. Hubo reconstrucción de los hechos e inspección ocular. En un principio, la defensa de Farfán decía que los grabaron con drones; después dijo que el equipo de Magaly TV se posicionó frente a su edificio y que desde allí lo grabaron con cámaras de última generación. Pero en realidad, ellos (los reporteros) lo hicieron de lejos, a más de 150 metros aproximadamente. Además, cualquier celular, Samsung o Iphone, te graba a esa distancia fácilmente”, mencionó la defensa legal de Medina.

Magaly Medina tiene un tercer proceso legal, pero con Rosario Guadalupe, madre del exseleccionado nacional. Sucede que ‘Doña Charo’ denunció a la ‘Urraca’ por difamación agravada porque la llamó “alcahueta” y porque afirmó que compró varios muebles para el presunto departamento de Yahaira Plasencia, ubicado en el Golf de los Incas.

Paredes indicó a este medio que Magaly Medina ganó en primera instancia el proceso que tiene con la madre de Jefferson Farfán. No obstante, resaltó que es extraño que la periodista sea declarada inocente en un juicio y culpable en el otro—el de difamación agravada contra Farfán—, tomando en cuenta que se trata del mismo reportaje en cuestión.

“El video (reportaje de Magaly Medina sobre la compra de muebles) tiene dos denuncias: una de Farfán y otra de su madre. En la denuncia de su mamá, Magaly ha sido absuelta. O sea, en una la absuelven y en la otra la condenan. Cabe resaltar que la denuncia (de la madre de Farfán) fue hecha en el Juzgado Penal de la Victoria; mientras que él denunció en Lima. Cuando yo tomé el caso me pareció... raro porque tienen el mismo abogado”, añadió el letrado.

La justicia peruana emitió un fallo absolutorio a favor de Magaly en el juicio presentado por la madre de Jefferson Farfán. No obstante, 'Doña Charo' ha apelado esta sentencia.

¿Qué pasará con Magaly Medina en el 2024?

Magaly Medina no demandará al exjugador de la selección peruana por haber publicado, en sus historias de Instagram, indirectas hacia su persona y capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp con “un productor de un programa de televisión de farándula”, quien le pidió reunirse para “limar asperezas y escuchar pedidos”.

“Magaly no es una persona que va denunciando por cualquier cosa, está enfocado en su trabajo. Además, (lo que hizo Farfán) ha sido muy ambiguo, no ha dicho el nombre del productor y ya lo dejó de seguir, no ha dicho nada nuevo, aunque el público sabe quién es”, afirmó Iván Paredes, quien reconoció que ha recibido amenazas de muerte desde que tomó el caso de Magaly.

En los siguientes meses, Magaly Medina y Jefferson Farfán seguirán sin verse las caras, a la espera de que la Corte Suprema les dé una fecha para el informe oral.