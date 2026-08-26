La evolución de los eventos corporativos: del espacio funcional a la experiencia estratégica

Honeywell Aerospace employees demonstrate their work to investors and members of the media at Honeywell Aerospace’s Inaugural Investor Day at Caesars Republic in Scottsdale, Arizona, U.S. June 3, 2026. REUTERS/Caitlin O’Hara

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Durante mucho tiempo, cuando una empresa organizaba un evento corporativo, la conversación giraba alrededor de variables bastante concretas: capacidad, ubicación, equipamiento audiovisual o número de salones disponibles. Hoy esos atributos siguen siendo importantes, pero ya no bastan. La pregunta dejó de ser únicamente dónde realizar una reunión y pasó a ser qué tipo de experiencia queremos generar para quienes participan; ese cambio no responde a una percepción aislada.

Las principales tendencias de la industria reflejan esta transformación. El Global Meetings & Events Forecast 2026 de American Express Global Business Travel señala que las reuniones y eventos evolucionan hacia formatos donde la conexión humana, el involucramiento de los asistentes y las experiencias memorables se han convertido en elementos estratégicos para las organizaciones. En la misma línea, el informe Skift Meetings Megatrends 2026 evidencia que el sector está privilegiando encuentros más intencionales, personalizados y diseñados para generar conversaciones significativas, incluso por encima del tamaño del evento.

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A view of convention floor at the BIO International Convention 2026, a meeting of pharmaceutical and biotechnology leaders in San Diego, California, U.S. June 23, 2026. REUTERS/Mike Blake

En un contexto donde trabajamos cada vez más conectados a través de pantallas, los encuentros presenciales han adquirido un nuevo significado. Paradójicamente, mientras más digital se vuelve nuestra forma de trabajar, mayor valor adquieren los espacios donde las personas pueden interactuar cara a cara. La presencialidad ya no compite con la virtualidad; la complementa. Hoy las reuniones presenciales se reservan para aquello que realmente marca la diferencia: construir relaciones, fortalecer la cultura organizacional, tomar decisiones estratégicas e impulsar la innovación.

Por ello, el lugar donde ocurre un encuentro ha dejado de ser un aspecto meramente logístico para convertirse en una extensión de la identidad de la empresa. El diseño del espacio, la propuesta gastronómica, la tecnología disponible e incluso las oportunidades de interacción entre los asistentes forman parte del mensaje que una organización transmite a sus colaboradores, clientes, aliados y demás grupos de interés.

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Empresarios y otros participantes asisten a una presentación en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE), organizado por FUNDESA en Guatemala. (Fundesa Guatemala)

Esta evolución también plantea un desafío para hoteles y venues especializados en el segmento MICE. La infraestructura seguirá siendo indispensable, pero ha dejado de ser suficiente. Contar con salas equipadas, buena conectividad o una ubicación estratégica ya no constituye, por sí solo, un elemento diferenciador. El verdadero valor radica en la capacidad de crear entornos que favorezcan la colaboración, el intercambio de ideas y la construcción de relaciones.

Estoy convencida de que el futuro del segmento MICE no estará definido por quién tenga la sala más grande o la tecnología más avanzada, sino por quienes comprendan que las mejores reuniones no solo transmiten información. Son aquellas que inspiran nuevas ideas, fortalecen vínculos y generan conexiones que perduran mucho después de que el evento termina.

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