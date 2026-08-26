Perú

La evolución de los eventos corporativos: del espacio funcional a la experiencia estratégica

Los informes Global Meetings & Events Forecast 2026 y Skift Meetings Megatrends 2026 describen un giro del sector hacia formatos intencionales y personalizados, con énfasis en conversaciones significativas y participación activa por encima del tamaño

Honeywell Aerospace employees demonstrate their work to investors and members of the media at Honeywell Aerospace’s Inaugural Investor Day at Caesars Republic in Scottsdale, Arizona, U.S. June 3, 2026. REUTERS/Caitlin O’Hara
Honeywell Aerospace employees demonstrate their work to investors and members of the media at Honeywell Aerospace’s Inaugural Investor Day at Caesars Republic in Scottsdale, Arizona, U.S. June 3, 2026. REUTERS/Caitlin O’Hara
Guardar

Durante mucho tiempo, cuando una empresa organizaba un evento corporativo, la conversación giraba alrededor de variables bastante concretas: capacidad, ubicación, equipamiento audiovisual o número de salones disponibles. Hoy esos atributos siguen siendo importantes, pero ya no bastan. La pregunta dejó de ser únicamente dónde realizar una reunión y pasó a ser qué tipo de experiencia queremos generar para quienes participan; ese cambio no responde a una percepción aislada.

Las principales tendencias de la industria reflejan esta transformación. El Global Meetings & Events Forecast 2026 de American Express Global Business Travel señala que las reuniones y eventos evolucionan hacia formatos donde la conexión humana, el involucramiento de los asistentes y las experiencias memorables se han convertido en elementos estratégicos para las organizaciones. En la misma línea, el informe Skift Meetings Megatrends 2026 evidencia que el sector está privilegiando encuentros más intencionales, personalizados y diseñados para generar conversaciones significativas, incluso por encima del tamaño del evento.

PUBLICIDAD

A view of convention floor at the BIO International Convention 2026, a meeting of pharmaceutical and biotechnology leaders in San Diego, California, U.S. June 23, 2026. REUTERS/Mike Blake
A view of convention floor at the BIO International Convention 2026, a meeting of pharmaceutical and biotechnology leaders in San Diego, California, U.S. June 23, 2026. REUTERS/Mike Blake

En un contexto donde trabajamos cada vez más conectados a través de pantallas, los encuentros presenciales han adquirido un nuevo significado. Paradójicamente, mientras más digital se vuelve nuestra forma de trabajar, mayor valor adquieren los espacios donde las personas pueden interactuar cara a cara. La presencialidad ya no compite con la virtualidad; la complementa. Hoy las reuniones presenciales se reservan para aquello que realmente marca la diferencia: construir relaciones, fortalecer la cultura organizacional, tomar decisiones estratégicas e impulsar la innovación.

Por ello, el lugar donde ocurre un encuentro ha dejado de ser un aspecto meramente logístico para convertirse en una extensión de la identidad de la empresa. El diseño del espacio, la propuesta gastronómica, la tecnología disponible e incluso las oportunidades de interacción entre los asistentes forman parte del mensaje que una organización transmite a sus colaboradores, clientes, aliados y demás grupos de interés.

PUBLICIDAD

Amplio salón con techo alto, candelabros, múltiples mesas redondas con sillas blancas ocupadas por asistentes, tres pantallas grandes en el escenario
Empresarios y otros participantes asisten a una presentación en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE), organizado por FUNDESA en Guatemala. (Fundesa Guatemala)

Esta evolución también plantea un desafío para hoteles y venues especializados en el segmento MICE. La infraestructura seguirá siendo indispensable, pero ha dejado de ser suficiente. Contar con salas equipadas, buena conectividad o una ubicación estratégica ya no constituye, por sí solo, un elemento diferenciador. El verdadero valor radica en la capacidad de crear entornos que favorezcan la colaboración, el intercambio de ideas y la construcción de relaciones.

Estoy convencida de que el futuro del segmento MICE no estará definido por quién tenga la sala más grande o la tecnología más avanzada, sino por quienes comprendan que las mejores reuniones no solo transmiten información. Son aquellas que inspiran nuevas ideas, fortalecen vínculos y generan conexiones que perduran mucho después de que el evento termina.

Imagen P7GEYZYEXVBKNOM6KJSNR7IRDQ

Temas Relacionados

EventosNegociosreunionesperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pedro García hizo inesperado comentario sobre el regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima: “De repente en sus pies está el gol del título”

El periodista deportivo opinó de la vuelta del extremo peruano a los entrenamientos del cuadro ‘blanquiazul’ tras las disculpas al técnico Pablo Guede y compañía

Pedro García hizo inesperado comentario sobre el regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima: “De repente en sus pies está el gol del título”

El IGP reporta tres sismos en Perú en menos de cinco horas durante la madrugada de hoy 26 de agosto

Los temblores ocurrieron en Tumbes, Junín y Huánuco, sin reportes confirmados de víctimas ni afectaciones materiales de gravedad, según el monitoreo oficial del Instituto Geofísico del Perú

El IGP reporta tres sismos en Perú en menos de cinco horas durante la madrugada de hoy 26 de agosto

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Con el dorsal 11, ‘Pippo’ intentará destacarse en la Segunda División de Alemania para regresar al Bayern Múnich o proyectar su carrera hacia una liga de mayor exigencia

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal se medirá con Sport Huancayo por los cuartos de final de la Copa de la Liga, Sport Boys hará lo suyo con Atlético Grau con el mismo obejtivo, Real Madrid chocará con Real Sociedad por la LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Olvidos benignos en adultos mayores: cuándo es necesario consultar al médico y por qué no siempre son señal de demencia

Los fallos ocasionales de memoria suelen preocupar a quienes envejecen, aunque en la mayoría de los casos no representan enfermedades neurodegenerativas y solo requieren atención médica si afectan la autonomía o alteran la vida diaria

Olvidos benignos en adultos mayores: cuándo es necesario consultar al médico y por qué no siempre son señal de demencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Poder Judicial: Kenji Fujimori deberá cumplir una obra social o servicio comunitario por condena de tráfico de influencias

Ollanta Humala inicia demanda contra el Estado y anuncia su regreso político: “No tengo límites en lo que quiera”

Keiko Fujimori declara ante la Contraloría un patrimonio que supera el millón de soles

Fenómeno El Niño: EE.UU. y Japón suman apoyo a Perú ante posible emergencia y refuerzan acciones de prevención

ENTRETENIMIENTO

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

El fin de una guerra: Magaly Medina y Yahaira Plasencia firmaron la conciliación: adiós al juicio por difamación

Cynthia Klitbo reveló cómo una oportunidad en Perú le dio un giro a su carrera: “De repente me abre la vida una ventana preciosa: Perú”

Tepha Loza revela qué excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

Ethel Pozo recuerda su etapa más rebelde con un tatuaje de calavera y el pelo guinda a los 15 años

DEPORTES

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

Se reveló que Kevin Quevedo pidió disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima: ¿Cuál es la postura de Pablo Guede?

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026