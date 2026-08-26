Perú

El fin de una guerra: Magaly Medina y Yahaira Plasencia firmaron la conciliación: adiós al juicio por difamación

La conductora de Magaly TV La Firme reveló que ambas se reunieron sin abogados, intercambiaron disculpas y presentarán el acuerdo ante la jueza este jueves. “Como mujer me solidarizo contigo”, le dijo Plasencia

Magaly Medina revela en su programa que ella y Yahaira Plasencia se reunieron sin abogados para poner fin a la demanda que las enfrentaba. La conductora cuenta que ambas se pidieron disculpas mutuas y decidieron deponer las armas por la paz y tranquilidad. | Magaly TV: La Firme
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Magaly Medina y Yahaira Plasencia firmaron una conciliación que pondrá fin a la demanda por difamación que la cantante inició contra la conductora en 2024. Ambas presentarán el acuerdo ante la jueza este jueves 27 de agosto, en la audiencia que tenían programada dentro del proceso, el cual había alcanzado la etapa de juicio oral.

El acuerdo incluyó disculpas recíprocas. Plasencia pidió perdón a Medina por declaraciones que la conductora describió como ofensivas, y Magaly hizo lo propio por el uso de la palabra “escort”, que hirió a la cantante. “Si a ti esa palabra, la palabra escort, te ha ofendido y ha herido tu susceptibilidad, pues te pido disculpas por ello, porque no fue dicha con ánimo de herir ni de ofender”, explicó la conductora en su programa. “Fue dicha como un sinónimo de una palabra que yo estaba usando mucho en ese tiempo para referirme a ella.”

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El acercamiento no pasó por los abogados. Según relató la conductora, fue la propia Plasencia quien tomó la iniciativa, junto a su pareja, de solicitar una reunión presencial con la conductora y su productor, Patrick. “En medio de esto, Yahaira y yo tuvimos una reunión sin abogados con mi productor. Esto a iniciativa de ella misma y de su pareja”, contó. Después de ese primer encuentro, las conversaciones continuaron a través de intermediarios hasta llegar al acuerdo definitivo.

Yahaira Plasencia con sombrero negro, blusa negra y collar de diamantes, y Magaly Medina con blusa dorada y cabello rojizo, se miran sonrientes.
Yahaira Plasencia y Magaly Medina comparten un momento sonriente en un encuentro que sugiere una posible conciliación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reunión sin abogados y las disculpas recíprocas

Medina describió el proceso como una sucesión de conversaciones que fueron ganando confianza con el tiempo. “Nos reunimos, hemos hablado, hemos conversado y no fue la única vez. Después hemos seguido hablando y coordinando a través de Patrick, mi productor, a través de su pareja y luego a través de ella misma”, detalló.

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La conductora agradeció lo que definió como un gesto de solidaridad femenina en un momento en que, dijo, enfrenta presiones judiciales desde múltiples frentes.

“La entendí y le agradezco su solidaridad de mujer para conmigo en estos momentos en que soy atacada desde todos los flancos”, expresó. Según recordó, fue la propia Plasencia quien planteó explícitamente que no quería sumarse a quienes buscan enviarla a prisión: “Como mujer me solidarizo contigo y yo no quiero mandarte a la cárcel como otros. Entonces, mejor hablemos, charlemos y dejemos este juicio de lado, que a nada nos está conduciendo.”

La cantante ya había adelantado públicamente que el proceso avanzaba hacia una conciliación. En una entrevista concedida al diario Trome el 23 de julio, Plasencia confirmó que ambas se habían reunido personalmente para explorar una salida al conflicto. “Ya entramos a juicio oral, pero tuvimos la grata oportunidad de reunirnos personalmente y conversar sobre la demanda para llegar a un buen acuerdo y a una conciliación. De hecho, ambas partes tenemos que estar satisfechas con lo que deseamos”, declaró en esa oportunidad.

La cantante también dejó claro en esa entrevista que su interés nunca fue económico. “He dicho que, si llegamos a una conciliación, lo único que deseo son las disculpas del caso, nada relacionado con el tema monetario. Yo no necesito dinero porque soy una mujer que trabaja desde muy joven”, sostuvo.

Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.

Yahaira y Magaly optaron por dejar de lado los enfrentamientos

El anuncio de la conciliación llega en un momento en que Medina enfrenta una intensa presión legal vinculada a su condena por violación a la intimidad en el caso Jefferson Farfán. La conductora fue sentenciada a 2 años y 8 meses de prisión efectiva, convertida en 138 jornadas de servicio comunitario, más el pago de 300 mil soles de reparación civil y 100 días multa. La sentencia quedó firme en agosto de 2025, cuando la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró inadmisible su recurso de nulidad.

Magaly Medina describió esa presión como un hostigamiento sistemático. “Tengo una persecución tremenda de parte de Jefferson Farfán, que todas las semanas su abogado y él le pide al juzgado de ejecución que me revoque mi libertad condicional por A, B o Z, por cualquier razón”, afirmó. “Exigió la plata, se la dimos. Ahora nos exigen que hay que pagar los días multa también.”

Fue en ese contexto de múltiples frentes judiciales donde la conductora valoró especialmente el gesto de Plasencia. “Hemos decidido que en épocas en que la gente debería deponer las armas en aras de la paz y la tranquilidad, nosotras también”, señaló.

Magaly se solidariza por el difícil momento personal de Yahaira

Más allá del acuerdo legal, Magaly tuvo palabras de afecto hacia la cantante por la situación familiar que atraviesa. “Ella está pasando por un problema familiar fuerte”, dijo la conductora, en referencia a la enfermedad de la madre de Plasencia. “Le deseo a su madre la mejor de las mejorías y que siga teniendo fe en que va a salir de esta.”

Magaly Medina en primer plano a la izquierda; a la derecha, Yahaira Plasencia con su madre abrazadas sonriendo al aire libre
Magaly Medina junto a Yahaira Plasencia y su madre, en el contexto del mensaje de solidaridad por la salud de la progenitora.

La conductora de ‘Magaly Tv: La Firme’ vinculó ese gesto de empatía con su propia experiencia. “Yo pasé algunos momentos muy terribles durante la larga enfermedad de mi padre, así que entiendo perfectamente la situación por la que ella está pasando. Y también le doy desde acá mi apoyo”, expresó.

El cambio de tono contrasta con años de fuertes declaraciones públicas y enfrentamientos entre ambas. La conductora cuestionó incluso la necesidad de haber llegado a un juicio. “¿Para qué llevar a juicio algo que tu susceptibilidad quiso o te hizo sentir ofendida? Estamos en un medio salvaje”, reflexionó. Y agregó: “¿Para qué nos vamos a pelear ella y yo? O sea, ¿por qué?”

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