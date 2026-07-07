Alejandra Baigorria amenaza con investigar la vida de Magaly Medina: "Tengo muchas cosas que decir"

La paciencia de Alejandra Baigorria llegó a su límite. Harta de los calificativos, Alejandra Baigorria responde con firmeza a Magaly Medina, asegurando que tiene derecho a defenderse y que no tolerará más insultos ni que la tilden de 'criminal'. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Alejandra Baigorria lanzó una advertencia que no pasó desapercibida. Durante su participación en el pódcast ‘Amor y Fuego’, la empresaria anunció que, si los ataques de Magaly Medina continúan, comenzará a investigar la vida de la conductora, la de su familia y la de su esposo para opinar públicamente sobre ellos.

La declaración llegó como respuesta directa a los calificativos que Medina le lanzó en su programa tras las advertencias legales que Baigorria había dejado entrever semanas atrás. El origen del cruce se remonta a cuando Baigorria señaló públicamente que estaba cansada de las críticas recurrentes en ‘Magaly TV La Firme’ y que tomaría cartas en el asunto.

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La respuesta de Medina no tardó: en su programa calificó esa actitud de “delincuencial”, aunque con un matiz. “No vengas con aires de delincuente porque creo que no eres delincuente, pero ese comportamiento es delincuencial”, dijo la conductora, comparando la postura de Baigorria con la de las “bandas criminales”. Fue ese comentario el que encendió la mecha.

La amenaza de Alejandra Baigorria: “Me voy a tomar el tiempo de leer su biografía”

Ante esas declaraciones, Baigorria fue directa en ‘Amor y Fuego’: “Yo ya me cansé. Yo soy una persona que toma acción. Una cosa es opinar, que no estoy de acuerdo con Alejandra, eso es una cosa, ella puede decir todo lo que quiera, pero a mí no me va a responsabilizar del acto de otras personas”.

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Alejandra Baigorria advirtió en 'Amor y Fuego' que investigará la vida de Magaly Medina si continúan los ataques en su contra.

La empresaria dejó en claro que la acusación de Medina le resultó desproporcionada, ya que anunciar acciones legales no equivale a una extorsión.

La advertencia más contundente llegó cuando Baigorria apuntó directamente a la vida privada de su detractora. “Me voy a tomar el tiempo de leer un poco de su biografía, a ver qué cosa puedo opinar de ella, y no le va a gustar”, señaló.

Y agregó: “Ella también es mediática, entonces también puedo opinar su vida. Pero a mí no me suma opinar de la vida de ella, que haga lo que le reverenda la gana. Yo sigo adelante con lo mío y jamás la voy a insultar como ella lo hace conmigo”.

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Los conductores del programa, Rodrigo González y Gigi Mitre, tomaron postura sobre el cruce. González respaldó en parte la posición de Baigorria y recordó que Medina también ha recurrido a cartas notariales y amenazas de demanda cuando alguien la cuestiona.

En una explosiva entrevista, Alejandra Baigorria se defiende de los comentarios de Magaly Medina, a quien califica como la mujer "más machista" que conoce y le pide que sea consecuente con sus palabras. Video: Willax TV / Amor y Fuego

“También lo hace cuando ve que alguien hace público lo que ella quisiera esconder. También amenaza con demandar, también envía cartas notariales y conmigo lo ha hecho. Entonces, que no diga que Alejandra Baigorria no puede hacer algo que ella también ha hecho”, afirmó el conductor.

Mitre, por su parte, señaló que si bien comparte que Medina está en su derecho de opinar, calificar a alguien de “delincuente” le pareció un exceso: “Alejandra también se está defendiendo. Tampoco me parece que esté extorsionando, que es delincuencial. En eso no estoy de acuerdo”.

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El historial detrás del estallido

El enfrentamiento entre Baigorria y Medina no es nuevo. El punto de quiebre más reciente fue el episodio del yate en Argentina, donde Said Palao, esposo de Baigorria, fue captado en una despedida de soltero rodeado de mujeres. Medina aprovechó el episodio para cuestionar la decisión de Baigorria de perdonar a su pareja, la tildó de “cobarde” y afirmó que ella jamás toleraría una situación similar.

Cuando Baigorria defendió a Said ante la prensa en una conferencia de su emprendimiento, Medina fue más dura aún: “No es tu hijo, es tu marido”, le dijo en televisión. A eso se sumaron críticas al manejo de los negocios de Baigorria, acusaciones de victimismo y cuestionamientos sobre sus obras sociales.

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La conductora Magaly Medina rechazó las críticas de Alejandra Baigorria, quien insinuó una posible demanda, y afirmó que la empresaria debe responsabilizarse por sus decisiones. También recordó que expuso cada detalle de su boda y cobró por mostrarla. ATV/ Magaly TV La Firme.

Medina llegó a afirmar que ella hace caridad “con su propio bolsillo” y no con “sorteítos”, en referencia a las dinámicas de recaudación de la empresaria en redes. Baigorria, en respuesta, acusó a Medina de querer perjudicar sus emprendimientos y de clasismo.

Ante todo ese historial, la empresaria fue enfática en ‘Amor y Fuego’ al resumir su postura: “Respeto guardan respeto. Y como ella tanto dice: ‘No, que mujeres, se apoyan entre mujeres’. Nada, ella es la mujer más machista que conozco en el planeta. Que sea consecuente con las cosas que dice”.