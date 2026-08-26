Ollanta Humala inicia demanda contra el Estado y anuncia su regreso político: “No tengo límites en lo que quiera”

Ollanta Humala anunció que demandará al Estado peruano para exigir una reparación tras la anulación de su condena por lavado de activos y la prisión preventiva que cumplió

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El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) anunció este martes que demandará al Estado peruano para exigir una reparación por la condena que lo llevó a prisión durante 15 meses y afirmó que, tras recuperar su libertad, no descarta volver a la política.

Humala hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera de Perú (APEP), menos de un mes después de salir del penal de Barbadillo, donde cumplía una condena de 15 años por lavado de activos que fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC).

El exmandatario señaló que su prioridad inmediata es emprender acciones legales para cerrar los procesos que aún permanecen abiertos en su contra, relacionados con las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

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También confirmó que su defensa prepara en “el corto plazo” una demanda contra el Estado para reclamar una disculpa y reparar su honor, el de su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, y el de dirigentes del Partido Nacionalista Peruano.

“Creo que una demanda al Estado es necesaria para reparar nuestro buen nombre”, afirmó.

El exmandatario prioriza cerrar los procesos judiciales pendientes relacionados con Odebrecht y OAS, y reclama una disculpa pública para él, su esposa Nadine Heredia y dirigentes de su partido

Sostuvo que la resolución del TC, que también anuló la condena contra Heredia, no debe interpretarse como el cierre definitivo del caso, pues consideró necesario establecer responsabilidades por lo ocurrido durante el proceso judicial.

“No es posible aceptar que la resolución del TC es una ley de amnistía, que nos archivó el caso y todo terminó ahí”, afirmó al asegurar que durante su reclusión se mantuvo convencido de su inocencia y encontró apoyo en su familia. “Creo que he salido más fuerte de como entré”, declaró.

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Contó que durante su estancia en Barbadillo leyó libros de historia, realizó investigaciones y practicó deporte. “Me considero todavía joven, no relativamente joven. Así que siento que todavía no tengo límites en lo que quiera hacer”, dijo sobre un eventual retorno a la política.

No obstante, indicó que antes deberá resolver sus procesos judiciales y trabajar en la recuperación del Partido Nacionalista, agrupación que lideró y que fue señalada por la Fiscalía en el marco de las investigaciones por lavado de activos.

“Miro mi futuro político con prudencia (...) No es que me quite mi sueño político ser presidente. Hay que recuperar ese tiempo perdido con mi familia. Todavía hay espacio, pero no me quita el sueño. Ya he sido presidente”, agregó.

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El exgobernante también criticó duramente al equipo de fiscales que investigó el caso Lava Jato y comparó su actuación con la del grupo militar Colina, responsable de ejecuciones extrajudiciales durante el régimen de Alberto Fujimori.

Humala no descarta regresar a la política, pero sostiene que primero debe resolver sus asuntos legales y fortalecer el Partido Nacionalista

“Me hacen recordar al grupo Colina, que fue creado para una finalidad que luego se pervirtió”, sostuvo antes de acusar a los fiscales de haber concentrado sus investigaciones en políticos y cuestionó el trato recibido por empresarios y directivos vinculados a Odebrecht y OAS.

Según el expresidente, en Perú se produjo una “cacería” contra políticos que, como él, cuestionaban el modelo económico liberal, mientras que empresarios vinculados a casos de corrupción no recibieron el mismo trato judicial.

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Humala rechazó la posibilidad de que Odebrecht realizara ventas de bienes en territorio peruano y criticó que su exgerente, Jorge Barata, abandonara el país y conservara parte de su patrimonio.