Paola Villegas cuenta cómo llegó a la Superliga de Brasil y deja mensaje a las voleibolistas peruanas: “Ayudaría que tomen ese riesgo”

La líbero peruana atraviesa su primera experiencia internacional con Pinheiros y explicó cómo se concretó su llegada al vóley brasileño. (Video: Central Vóley)

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Paola Villegas atraviesa una especial etapa en su carrera profesional. La voleibolista peruana dejó atrás la competencia nacional para afrontar el desafío de jugar en Brasil, donde defiende los colores de Pinheiros y busca consolidarse en una de las ligas más exigentes del mundo. Su llegada, sin embargo, no fue algo que estuviera dentro de sus planes inmediatos.

La líbero contó a ‘Central Vóley’ que inicialmente estaba enfocada en encontrar una mejor oportunidad dentro de la Liga Peruana. Su objetivo era continuar creciendo en el torneo local, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y fue entonces cuando apareció la posibilidad de dar el salto al extranjero.

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“Yo estaba buscando mejores oportunidades en Perú. No se me pasó tanto por la cabeza la opción del extranjero, soy sincera, pero sí buscaba un mejor club en Perú. Por eso, con mi agente estuvimos trabajando por una mejor opción y no se dio, pero gracias a él que me apoyó y me ayudó para poder venir acá a Brasil”, explicó.

Aunque jugar fuera del país no estaba entre sus principales alternativas, Paola Villegas reconoce que siempre tuvo el sueño de competir en el extranjero. Por eso, cuando recibió la propuesta para viajar a Brasil, su respuesta fue inmediata.

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“Yo creo que un sueño de cada deportista es jugar en el extranjero, hablo en mi caso, supongo que es el sueño de voleibolista profesional. La verdad que yo lo veía muy complicado, pero no imposible. Cuando me llegó la oferta no lo dudé en ningún momento”, señaló.

Paola Villegas afronta su primera experiencia internacional en Brasil. Crédito: Instagram

“Estar acá te cambia el chip completamente”

La peruana considera que su llegada a Brasil representa mucho más que un cambio de club. Para ella, competir en un entorno diferente le permitirá adquirir nuevas herramientas y madurar tanto dentro como fuera de la cancha.

“Mi representante me comentó y de una le dije que sí me voy. Y me voy para poder crecer, para poder madurar en lo profesional. Porque estar acá te cambia el chip completamente”, sostuvo.

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A partir de su propia experiencia, Villegas también dejó un mensaje para las jóvenes voleibolistas peruanas que buscan desarrollar sus carreras fuera del país.

“Creo que eso ayudaría a muchas de las deportistas peruanas que tomen ese riesgo de querer salir, de experimentar y poder crecer profesionalmente saliendo al extranjero”, afirmó.

Orgullo por seguir los pasos de históricas peruanas

La presencia de Paola Villegas en Brasil también tiene un significado especial por la poca cantidad de voleibolistas peruanas que han conseguido jugar en este país. La líbero investigó sobre sus antecesoras y descubrió que forma parte de un grupo reducido de representantes nacionales que tuvieron esta experiencia.

“Lo que he estado averiguando con un amigo mío es que somos siete las jugadoras peruanas que hemos estado en Brasil y la última fue Angelita (Leyva)”, comentó.

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Paola Villegas ya hizo su debut con el Pinheiros en la Superliga de Brasil. Crédito: Instagram

En esa lista aparecen nombres históricos del vóley peruano como Natalia Málaga, Cecilia Tait y Rosa García, referentes de distintas generaciones que también tuvieron la oportunidad de competir en territorio brasileño. Para Villegas, formar parte de ese grupo representa una motivación adicional en esta nueva aventura.

“Siento mucho orgullo de ser una de las pocas jugadoras que está aquí. Creo que eso te motiva más a querer seguir esforzándote y querer ser mejor”, manifestó.

La aventura brasileña recién comienza para la peruana, quien ya tuvo un estreno positivo con Pinheiros en el Campeonato Paulista. Ahora, su objetivo será aprovechar cada entrenamiento y partido para adaptarse al ritmo de competencia, seguir creciendo como líbero y demostrar que las voleibolistas peruanas también pueden abrirse camino en una de las principales potencias del vóley mundial.

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