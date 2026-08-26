Fenómeno El Niño afectaría principalmente a estas diez regiones: Indeci alerta sobre más de un millón de personas en riesgo

Indeci anunció la fecha en que empezarían las lluvias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Andina)

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) identificó a diez regiones del país como las más vulnerables ante los efectos del Fenómeno El Niño (FEN) para la temporada que se extiende de octubre a marzo de 2027.

Según un informe elaborado por la Dirección de Preparación del Indeci, las zonas con mayor riesgo incluyen Piura, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Lima Metropolitana y Provincias, Áncash, Tumbes, Huánuco, Cajamarca y Arequipa.

El documento, citado por Perú 21, estima que 1’248,412 personas podrían resultar afectadas o damnificadas por lluvias intensas, inundaciones y movimientos de masa como huaicos y deslizamientos. De ese total, 1’036,087 personas estarían expuestas a inundaciones, mientras que 212,325 enfrentarían riesgos por huaicos y deslizamientos.

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El informe de Indeci destaca que solo en Piura, Lambayeque y La Libertad se concentran 667,757 personas en riesgo, especialmente por la presencia de ríos y quebradas propensas a desbordes.

Estas regiones, junto a otras del norte y centro, mantienen actividades económicas como agricultura, agroexportación, pesca y turismo. El impacto del FEN podría ocasionar pérdidas materiales y afectar la producción de cultivos como paltas, arándanos, mangos, bananos y arroz.

La situación ha llevado al Gobierno y a instituciones como Indeci y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) a coordinar acciones preventivas con autoridades regionales y locales. La vocera de Cenepred, Ana María Jaimes, advirtió que los meses de marzo y abril presentan el mayor riesgo, ya que las lluvias podrían intensificarse en un periodo donde normalmente deberían disminuir.

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Recomendaciones de preparación ante El Niño

De acuerdo con el especialista de Indeci, Christian Choque, el fenómeno ya muestra sus efectos en el país, debido al incremento de la temperatura superficial del mar y la migración de especies marinas. Además, el Gobierno ha declarado en estado de emergencia a 796 distritos por riesgo de lluvias e inundaciones y 607 distritos por déficit hídrico.

El impacto no solo se limita a la costa norte y centro, sino que departamentos de la sierra sur como Puno, Cusco, Moquegua y Tacna enfrentarán un serio déficit hídrico. Choque explicó que, en estas zonas, la falta de precipitaciones afectará la agricultura y el acceso al agua para consumo y riego.

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Ante este panorama, Indeci recomienda priorizar la preparación y reducción de riesgos. Se sugiere que cada familia cuente con un plan de emergencias y una mochila de emergencia adaptada a los peligros de inundaciones y movimientos de masa. También se recomienda reforzar las viviendas con materiales impermeables y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Expertos como el exministro de Agricultura Juan Manuel Benites y el exjefe de Indeci, Jorge Chávez Cresta, coinciden en que el Ejecutivo debe acelerar acciones como la limpieza de cauces y drenes, instalación de motobombas en puntos críticos y asegurar la conectividad mediante puentes temporales. “No hay que esperar a las lluvias, sino que desde ahora hay que tener un plan de acción”, explicó Benites en declaraciones recogidas por la prensa.

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El reciente simulacro multipeligro realizado en agosto evidenció la importancia de la participación ciudadana y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentar los desafíos de El Niño.