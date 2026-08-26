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Poder Judicial: Kenji Fujimori deberá cumplir una obra social o servicio comunitario por condena de tráfico de influencias

La Corte Suprema precisó las alternativas que el excongresista deberá cumplir como parte de las reglas de conducta impuestas tras su sentencia

Kenji Fujimori deberá cumplir una de dos medidas: realizar una obra de bien social o prestar diez horas de servicio comunitario por su condena por tráfico de influencias
Kenji Fujimori deberá cumplir una de dos medidas: realizar una obra de bien social o prestar diez horas de servicio comunitario por su condena por tráfico de influencias
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El excongresista Kenji Fujimori, hermano menor de la presidenta Keiko Fujimori, deberá cumplir una obra de bien social o prestar diez horas de servicio comunitario como parte de las reglas de conducta impuestas tras su condena por tráfico de influencias, según documentación difundida este martes por el diario El Comercio.

El medio accedió a una aclaración de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que respondió a un pedido de la defensa del exparlamentario sobre el número de jornadas que debía completar.

En junio de 2024, la Sala ratificó la condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida contra Fujimori por gestionar apoyo ilícito de legisladores para evitar la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien después indultó a su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

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El tribunal fijó además varias reglas de conducta, junto con el pago solidario de una reparación civil de 500.000 soles y 18 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La defensa de Fujimori, quien actualmente conduce un pódcast, acudió a la Corte Suprema para precisar el número de jornadas después de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) advirtiera sobre la imposibilidad de ejecutar la medida debido a la falta de precisión en la sentencia de apelación.

Kenji Fujimori
El caso deriva de los ‘Mamanivideos’: la sentencia se relaciona con las gestiones para conseguir votos de congresistas y evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en 2017

La carta n.° D000004-2026-INPE-ORL-SUBML, remitida en abril de este año, señaló que el proceso en el medio libre no podía comenzar sin determinar ese aspecto.

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Sin embargo, el tribunal supremo estableció que la sentencia sí contempla con claridad las dos alternativas para el condenado: realizar una obra de bien social, de libre elección, o prestar diez horas cronológicas de servicio comunitario.

Si el hermano de la jefa de Estado elige la primera opción, deberá ejecutar la actividad y presentar un informe documentado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. El órgano judicial dará traslado a las partes y, si no existe oposición, declarará cumplida esa regla de conducta.

En caso de optar por el servicio comunitario, tendrá que completar diez horas cronológicas en una institución o servicio público, bajo supervisión del INPE. El informe final estará a cargo de la Oficina de Medio Libre, que lo remitirá al juzgado para acreditar el cumplimiento de la medida.

Kenji asegura que seguirá alejado de la política: el excongresista afirmó que desea que al país le vaya bien ante una eventual llegada de su hermana Keiko Fujimori a la Presidencia para el periodo 2026-2031
Kenji asegura que seguirá alejado de la política: el excongresista afirmó que desea que al país le vaya bien ante una eventual llegada de su hermana Keiko Fujimori a la Presidencia para el periodo 2026-2031

Los ‘Mamanivideos’

El caso formó parte de la investigación conocida como los ‘Mamanivideos’, que surgió por las gestiones para conseguir votos de congresistas contra la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017.

Las conversaciones quedaron registradas en videos y audios grabados por el fallecido excongresista Moisés Mamani. El material mostró reuniones en las que se discutieron apoyos políticos y posibles beneficios para parlamentarios.

En este caso, el tribunal aplicó el artículo 57, numeral 1, del Decreto Legislativo 1585, expedido en noviembre del 2023, el cual señala que la ejecución de la pena se suspende cuando esta no es mayor a los cinco años.

Recientemente, el menor de los Fujimori reiteró que se mantendrá alejado de la política y expresó su deseo de que el país tome un rumbo favorable tras la eventual llegada de su hermana a la Presidencia para el periodo 2026-2031.

“Nosotros como ciudadanos deseamos el bien del país (...) porque tendríamos que ser mentecatos pensar o desear que la situación vaya adversa”, declaró en un programa digital conducido por el actor Cristian Rivero.

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