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Carlos Desio describe la cualidad fundamental que le ha permitido a Christian Cueva hallarse en Sport Boys: “Eso es importantísimo”

El líder de la ‘misilera’ considera que el mediocentro peruano empieza a sentirse uno más en el Callao por la manera en cómo ha sido acogido por el plantel al igual que por la localidad

Carlos Desio, de los pocos entrenadores que ha sido capaz de obtener el potencial de Christian Cueva. - Crédito: Sport Boys
Carlos Desio, de los pocos entrenadores que ha sido capaz de obtener el potencial de Christian Cueva. - Crédito: Sport Boys
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El Sport Boys, para sorpresa de todos, está logrando construir una campaña plausible en el Torneo Clausura 2026. De la mano de Carlos Desio, el club del Callao muestra una actitud más atrevida y un fútbol más estiloso. De ahí que aparezca en la cuarta plaza de la clasificación. Varios puntuales han aportado en el crecimiento deportivo, entre ellos el talentoso Christian Cueva.

Del ‘Cholito’ se ha dicho todo. Que es un futbolista entre díscolo e irreverente, así como descarado y atrevido. Pero esas características negativas que han solido acompañarlo por varios tramos de su trayectoria no han destilado en su andadura por el estadio Miguel Grau.

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Christian Cueva se ilusiona con volver a la selección tras goleada de Sport Boys.
Christian Cueva se ilusiona con volver a la selección tras goleada de Sport Boys. Crédito: LFP

Ello se debe porque el centrocampista peruano ha entrado en un estado de sosiego, que ha sido impulsado en mayor medida por el acompañamiento de sus menores hijos y su pareja. Por la misma razón, su experiencia con Sport Boys es agradable y, por qué, no estimulante.

“Encontré este año a un Cueva mucho más metido, más tranquilo en su vida. Está bien, está cómodo, está en pareja, está tranquilo. Eso es importantísimo, que la persona que tienes a tu lado te dé tranquilidad”, aseveró Desio en una charla con ‘Fuera de Juego’.

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Lo veo contento, está cerca de sus hijos, que es lo que más quiere. Una de las elecciones que hizo de venir al Boys es para estar cerca de ellos. Está cómodo en el club”, amplió el estratega argentino.

En línea con eso, Carlos Desio explicó que el buen ambiente de la institución chalaca incentiva a que Christian Cueva viva un ambiente más amigable, el mismo que le permite emanar su talento: “El Sport Boys tiene un gran grupo, es un plantel muy bueno, es un plantel que siempre tira para adelante, que siempre está contento. La comunidad y la paz mental es fundamental”.

Christian Cueva encontró la felicidad en el Callao. - Crédito: Sport Boys
Christian Cueva encontró la felicidad en el Callao. - Crédito: Sport Boys

Desio y Cueva, conexión particular

A lo largo de su carrera, Christian Cueva ha estado bajo la dirección de numerosos entrenadores, aunque pocos han confiado plenamente en sus capacidades futbolísticas. La excepción más notoria ha sido Ricardo Gareca, el técnico con mayor afinidad hacia ‘Aladino’.

Detrás del ‘FlacoGareca destaca la figura de otro argentino, Carlos Desio, quien nunca le ha soltado la mano al peruano. El vínculo entre ambos nació en el Santos, durante una etapa compleja para el jugador.

En ese periodo, el rendimiento de Cueva era vacilante, pero captó la atención de Desio, que trabajaba entonces como analista de video en el club brasileño. A partir de ese momento, el argentino siguió de cerca la evolución del futbolista.

Cuando Carlos Desio inició su carrera como director técnico, siempre mostró interés en fichar a Christian Cueva. Sin embargo, el alto costo del pase del mediocampista representó una barrera constante para concretar dicho deseo.

Carlos Desio, el arquitecto de un Sport Boys que ilusiona al Callao.
Carlos Desio, el arquitecto de un Sport Boys que ilusiona al Callao. Crédito: Diario Viral.

La oportunidad finalmente llegó a inicios de 2025, cuando Cueva se incorporó al Cienciano. En esa etapa, Desio apostó por la recuperación del jugador y logró extraer parte de su máximo potencial en tiempo récord.

Tras un tiempo separados, ambos volvieron a coincidir a mitad de 2026 en el Sport Boys. Actualmente, trabajan juntos en busca de alcanzar un nivel ideal que les permita pelear por un título histórico para la institución.

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