Magaly Medina revela que ya pagó 145 mil soles a Jefferson Farfán: “Él quiere la plata ya, quiere todo”

La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa sumando nuevos capítulos. Luego de que el exfutbolista difundiera un reportaje cuestionando el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora, la periodista decidió responder durante la más reciente edición de Magaly TV, La Firme, donde no solo defendió el proceso que viene cumpliendo como parte de su condena, sino que además lanzó fuertes críticas contra el exseleccionado nacional y reveló cuánto dinero ya le ha entregado por concepto de reparación civil.
Magaly Medina cuestiona que Jefferson Farfán supervise su condena
La conductora dedicó varios minutos de su programa para referirse al conflicto judicial que mantiene con Jefferson Farfán. Desde el inicio de su intervención dejó claro que, a su juicio, el exfutbolista ha llevado el caso al plano mediático con el objetivo de mantenerse vigente y captar la atención del público.
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Según manifestó, las recientes publicaciones y reportajes difundidos por el exjugador responden más a un interés personal que a una verdadera preocupación por el cumplimiento de la sentencia.
“Si yo estoy hablando de este tema es porque alguien lo ha mediatizado totalmente y quiere la atención, necesita validación del público, necesita una razón de repente para levantarse todas las mañanas y su razón de ser es detestar y odiar al punto de perseguirla… Allá las autoridades que le puedan hacer o no caso.”
Con estas declaraciones, Magaly Medina sostuvo que no es ella quien ha mantenido viva la controversia, sino que considera que es Jefferson Farfán quien continúa impulsando el enfrentamiento mediante la difusión constante de información relacionada con el caso.
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Revela cuánto dinero ya le pagó a Jefferson Farfán
Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la periodista habló del pago correspondiente a la reparación civil, tema que ha sido motivo de diversas discusiones públicas.
Magaly Medina aseguró que ha venido cumpliendo con los pagos establecidos por la justicia y sorprendió al revelar el monto que, según afirmó, ya fue entregado al exfutbolista.
“Viene quejándose de que no le dan la plata y ya se le ha pagado la cantidad de 145 mil soles, pero él quiere la plata ya, él quiere todo.”
“¿Quién lo ha nombrado juez?”
Durante su descargo, Magaly Medina también criticó que el exseleccionado nacional pretenda supervisar personalmente la forma en que ella cumple la condena impuesta por el Poder Judicial. La periodista cuestionó que Jefferson Farfán actúe como si tuviera facultades para fiscalizar el cumplimiento de la sentencia o determinar si las autoridades están realizando correctamente su trabajo.
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“¿Quién lo ha nombrado a él juez de ejecución de sentencia? ¿Por qué se irroga poderes que no tiene, que nadie le ha dado?”Lejos de detenerse ahí, la conductora insistió en que el exfutbolista carece de la preparación profesional para asumir ese tipo de funciones.“Que yo sepa ni siquiera es abogado, ni juez. ¿Quién le ha dado a él el poder para supervisar una condena?”
Defiende el cumplimiento de su servicio comunitario
Las declaraciones de la conductora surgieron luego de que Jefferson Farfán difundiera un reportaje donde se mostraban registros de fechas y horarios relacionados con el servicio comunitario que cumple Magaly Medina en una parroquia.
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En ese material se insinuaban posibles irregularidades respecto a la supervisión realizada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Frente a esas versiones, la periodista reiteró que viene cumpliendo todas las disposiciones establecidas por las autoridades y que cualquier evaluación corresponde únicamente al sistema judicial.
Asimismo, insistió en que todas sus actividades están siendo desarrolladas conforme a las reglas fijadas dentro del proceso.
Magaly asegura que el INPE habría presentado una queja
Otro de los aspectos abordados durante el programa fue la participación del INPE en la supervisión del servicio comunitario.
Según explicó Magaly Medina, la institución habría expresado su incomodidad por los reiterados pedidos relacionados con su caso y, de acuerdo con la información que maneja, incluso habría elevado una queja ante el juzgado correspondiente.
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La conductora sostuvo que el organismo penitenciario enfrenta una importante carga laboral debido al elevado número de personas que cumplen medidas similares en todo el país.
De acuerdo con su versión, el INPE habría señalado que dispone de recursos limitados para atender los constantes requerimientos vinculados a este proceso en particular.
Poder Judicial habría rechazado videos presentados por Jefferson Farfán
Durante su descargo, Magaly Medina también aseguró que el Poder Judicial no habría admitido como prueba el material audiovisual difundido por Jefferson Farfán.
Según indicó, las autoridades judiciales solicitaron precisar el origen de las imágenes antes de evaluar cualquier incorporación al expediente.
La periodista sostuvo que ese hecho demuestra que el procedimiento debe respetar las normas procesales y no puede sustentarse únicamente en publicaciones realizadas fuera del proceso judicial.
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Magaly insiste en que Farfán busca protagonismo
A lo largo de su intervención, Magaly Medina volvió a insistir en que el exfutbolista intenta convertir un proceso judicial en un espectáculo mediático.
Desde su perspectiva, las acciones emprendidas por Jefferson Farfán responden a una necesidad de mantener vigente el conflicto y obtener respaldo de la opinión pública.
Por ello, reiteró que seguirá defendiendo su posición mediante los canales legales correspondientes y no a través de enfrentamientos públicos.
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