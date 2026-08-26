Alesia García es nueva jugadora de Universitario: refuerzo estelar para el Torneo Clausura y la Copa Libertadores Femenina 2026

Alesia García se convirtió en nueva jugadora de Universitario de Deportes. Crédito: Universitario de Deportes.

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Universitario cerró uno de los fichajes más resonantes del mercado femenino peruano. Alesia García, delantera de la selección peruana y una de las goleadoras más productivas del fútbol europeo en los últimos años, se convierte en nueva jugadora del club ‘crema’ para afrontar el tramo final del Torneo Clausura 2026 y la Copa Libertadores Femenina, que se disputará en Ecuador en octubre. Los acercamientos habían empezado semanas atrás y, pese a que en los últimos días surgió la posibilidad de que continuara su carrera en Alemania, la atacante optó por dar el salto al fútbol peruano.

El DT Carlos Véliz había dejado en claro su interés públicamente. “Alesia García tiene muchas condiciones y las características para defender la camiseta de Universitario”, afirmó el técnico en declaraciones al portal Ovación, en el marco de una rueda de prensa en la que confirmó que el club trabajaba en refuerzos para la Copa Libertadores.

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La llegada de García se produce semanas después de la incorporación de la arquera Mía Shalit, procedente del fútbol de Israel, lo que evidencia la apuesta del club merengue por armar un plantel competitivo a nivel continental.

Las seleccionadas nacionales se convirtieron nuevas futbolistas del conjunto ’merengue’. Crédito: Difusión.

García, nacida Estados Unidos de ascendencia peruana por parte de padre, desarrolló su carrera universitaria en la Universidad de Nuevo México y la Universidad Estatal de Luisiana, donde acumuló 77 partidos y 25 goles. Su salto al profesionalismo llegó en 2023 con el Ferencváros TC de Hungría, uno de los clubes más ganadores del país.

Con la camiseta verde y blanca del club de Budapest conquistó el campeonato de la temporada 2022-23, y en la campaña 2025-26 amplió su palmarés con un doblete: la Liga y la Copa de Hungría, esta última tras la victoria 3-0 sobre el Honved FC en mayo pasado. En total, registró 35 goles en 67 partidos con el club húngaro antes de desvincularse al término de su contrato.

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Su vínculo con la selección peruana es reciente pero contundente. García recibió su primera convocatoria en noviembre de 2025 y su debut fue con gol: el 29 de noviembre, ante Chile por la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL, abrió el marcador del triunfo peruano por 3-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, resultado que significó el regreso de la ‘bicolor’ al triunfo en partidos oficiales después de 19 años. En el proceso rumbo a Brasil 2027, convirtió tres tantos y se consolidó como goleadora del equipo nacional junto a Luz Campoverde.

Alesia García se suma a Universitario de Deportes desde el Ferencvaros de Hungría. Crédito: X Universitario.

Dos jugadoras de selección se sumaron a Universitario

La llegada de García refuerza una base que ya contaba con varias internacionales. ‘Mariale’ Espejo, Mía Shalit, Luana Chamochumbi, Luz ‘Rayo’ Campoverde y Valerie Gherson forman parte del plantel dirigido por Antonio Spinelli en la selección y ahora coincidirán también con la camiseta ‘crema’.

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Perú estuvo cerca de clasificar al repechaje rumbo al Mundial Femenino 2027, una campaña que dejó a varias de estas futbolistas con rodaje internacional y confianza para afrontar la Copa Libertadores.

¿Cuándo empieza la Copa Libertadores Femenina?

La Copa Libertadores Femenina 2026 se disputará del 15 al 31 de octubre en Ecuador. El torneo reunirá a 16 clubes de Sudamérica divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, con eliminación directa hasta la gran final.

¡Campeonas! Las 'Leonas' de Universitario celebran con euforia la obtención del título del Apertura. Mira la premiación completa, desde la entrega del plato a la capitana hasta el festejo de todo el plantel en el podio. | Bicolor

Universitario accedió al certamen como campeón del Torneo Apertura 2026. Entre los equipos confirmados figuran Belgrano (Argentina), Colo-Colo (Chile) y Corinthians (Brasil), actual campeón del torneo.

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