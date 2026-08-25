Sueldo mínimo de S/1.300: Aumento se debate el 3 de septiembre en el Consejo Nacional de Trabajo

El sueldo mínimo regresa al Consejo Nacional de Trabajo para acordarse entre trabajadores y empresas. - Crédito Andina

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Incremento del salario mínimo en marcha. El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció el inicio de la negociación en del aumento de la remuneración mínima vital el Consejo Nacional de Trabajo para este jueves 3 de septiembre.

Luego de que la presidente Keiko Fujimori anunciará el aumento del sueldo mínimo a S/1.300, ya desde el Ministerio de Economía y Finanzas afirmaron que este se haría en dos tramos y se planea que en noviembre ya se vea el primero alza a S/1.230 (subiría en S/100), y pasado el fenómeno El Niño se suba ya los S/70 restantes.

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Sin embargo, como se sabe, las sesiones del Consejo Nacional de Trabajo no necesariamente son cortas, y no siempre llegan a acuerdo en una sola sesión (si es que ocurre que se llega acuerdo). Este jueves 3 de septiembre se daría solo este inicio de muchas sesiones que podrían tomar hasta octubre. Es más, un gran sector de los trabajadores considera que no debería haber concertación en el CNT y el Ejecutivo debería tomar su potestad para solo aprobar el incremento.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N

Consejo Nacional de Trabajo regresa

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció que el próximo jueves 3 de setiembre se realizará la Sesión Extraordinaria N.° 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), espacio que reunirá al Gobierno, los trabajadores y los empleadores para abordar decisiones prioritarias para el país.

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Este anuncio fue realizado durante la reunión que sostuvo con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), donde recibió la agenda laboral del sector y destacó que el diálogo social debe traducirse en acuerdos y soluciones concretas que mejoren las condiciones de los trabajadores y contribuyan a elevar la competitividad nacional.

Sheput precisó que, “gracias al liderazgo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori”, esta nueva etapa del CNTPE buscará convertir el diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado en acuerdos concretos para enfrentar los principales desafíos laborales del país.

El ministro ya había revelado que el aumento de sueldo estaba justifica en un estudio. - Crédito Presidencia

Sin embargo, no se tratará solo del aumento del sueldo mínimo, sino que este Consejo Nacional de Trabajo tendrá también otros temas en agenda.

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Los temas de la CNT

La sesión que se desarrollará en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tendrá tres puntos principales de agenda. Además del aumento del sueldo mínimo a S/1.300, el Gobierno ya ha señalado que tiene como prioridad la “productividad”.

El primer tema será el dialogo sobre la remuneración mínima vital

El segundo, la articulación de esfuerzos entre trabajadores, empleadores y Estado para hacer frente a los efectos del Niño Global

El tercero, evaluará los desafíos del futuro del trabajo, frente al avance tecnológico y la inteligencia artificial.

El aumento de sueldo fue anunciado en el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

“No podemos esperar que los cambios tecnológicos lleguen para recién reaccionar. Tenemos que anticiparnos, capacitar a nuestros trabajadores y prepararlos para los nuevos empleos. Ese esfuerzo conjunto permitirá construir un país más productivo y competitivo”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Asimismo, anunció que el Ministerio de Trabajo abordará con los empleadores la problemática relacionada con el peso de las bolsas de cemento, considerando el impacto que la carga excesiva puede generar en la salud y en la continuidad laboral de los trabajadores.

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