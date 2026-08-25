Fenómeno El Niño: EE.UU. y Japón suman apoyo a Perú ante posible emergencia y refuerzan acciones de prevención

El titular del Mincetur, Roger Valencia, informó desde Piura sobre las medidas de prevención ante el fenómeno El Niño y destacó el apoyo de Estados Unidos y Japón. (Crédito: Exitosa)

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Perú viene reforzando sus acciones de preparación ante una posible emergencia asociada al fenómeno El Niño, mientras recibe respaldo internacional para enfrentar los eventuales impactos climáticos. Desde Piura, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, destacó la coordinación con Estados Unidos, Japón y otros países durante el Foro de la Prevención, Infraestructura y Defensa contra el Fenómeno de Niño.

Según informó Exitosa, Valencia señaló que el foro continúa en desarrollo y reúne a autoridades peruanas y representantes internacionales para evaluar las medidas que permitan mejorar la capacidad de respuesta del país. El ministro sostuvo que Perú no está solo frente a este escenario y resaltó que otros gobiernos también han mostrado interés en contribuir a las acciones preventivas.

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Un mapa del calentamiento del océano Pacífico ilustra las zonas de impacto del fenómeno El Niño en las áreas monitoreadas por Perú, Estados Unidos y Japón. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Perú acelera trabajos de prevención ante El Niño

Valencia reconoció que el Estado no ha avanzado lo suficiente en materia de prevención durante los últimos siete u ocho años. El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sostuvo que esta situación no solo corresponde a su sector, sino que se extiende a distintas áreas de la administración pública.

Ante la posibilidad de que el próximo fenómeno El Niño sea de gran magnitud, el ministro consideró necesario actuar con urgencia. Entre las acciones mencionadas figuran la descolmatación de cauces y la mejora de las condiciones logísticas, medidas que buscan fortalecer la preparación frente a eventuales emergencias. La información fue recogida por Exitosa durante su cobertura desde Piura.

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Una maquinaria pesada realiza trabajos de descolmatación en un río de Perú para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

EE.UU. y Japón coordinan apoyo con Perú

En ese contexto, Valencia destacó también el interés de Japón en apoyar las labores de monitoreo climático. Según explicó, representantes de la embajada japonesa vienen mostrando especial atención al calentamiento del océano Pacífico, uno de los factores que se siguen de cerca ante la posible evolución del fenómeno.

Estados Unidos también participa en las acciones de preparación. El embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, explicó que el Gobierno de su país convocó una cumbre sobre temas climáticos en el Comando Sur de Estados Unidos, con participación de distintas agencias que enfrentarán estos fenómenos durante los próximos meses. El objetivo, según sus declaraciones difundidas por Exitosa, es adoptar una respuesta anticipada y no únicamente reaccionar cuando ocurra una emergencia.

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El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, anunció medidas de apoyo ante el inminente fenómeno El Niño y destacó el posicionamiento del buque hospital USNS Comfort en Paita. (Crédito: Exitosa)

EE.UU. prepara apoyo ante posible emergencia en Piura

Como parte de esta estrategia, Navarro anunció que Estados Unidos evalúa posicionar en febrero el US Comfort en el puerto de Paita. Se trata de un buque hospital que cuenta con alrededor de 1,000 camas y que podría ser utilizado como parte del apoyo estadounidense ante una eventual emergencia relacionada con el fenómeno El Niño.

El embajador explicó que febrero es considerado uno de los periodos de mayor atención dentro del escenario climático previsto. Por ello, Estados Unidos busca anticiparse y disponer de recursos antes de que se produzcan posibles afectaciones. La medida forma parte del respaldo que el país norteamericano viene coordinando con las autoridades peruanas.

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El buque hospital Pisco de la Fuerza Naval Peruana realiza maniobras de atención médica y logística para fortalecer la respuesta ante emergencias climáticas en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisan infraestructura de emergencia donada por EE.UU.

Navarro también informó que Estados Unidos ha donado 18 Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) en diferentes partes del país. Durante su visita, señaló que buscaba conocer el estado de estas instalaciones y determinar si se encuentran preparadas para responder ante un eventual fenómeno El Niño.

El representante estadounidense indicó que algunos de estos centros podrían requerir apoyo adicional para encontrarse en condiciones adecuadas. Asimismo, remarcó que Estados Unidos mantiene su disposición de brindar recursos ante una emergencia de gran magnitud y aseguró que continuará respaldando al Perú durante el proceso de preparación.

Navarro enfatizó que su país mantendrá su presencia y colaboración ante una eventual emergencia climática. “Perú no está solo, Piura no está sola”, afirmó Navarro, según Exitosa, al destacar el compromiso estadounidense de apoyar las acciones preventivas y de respuesta frente al posible fenómeno El Niño.

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