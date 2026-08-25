A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo: partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal desafía a Sport Huancayo por el pase a semifinales de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Paolo Vallejo

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Los cuartos de final de la Copa Caliente 2026 ofrecerán un partido de nivel propio de Liga 1. Sporting Cristal, de ritmo vacilante con Roberto Mosquera a los mandos, recibe en su fortín a un Sport Huancayo que ha sido de los pocos clubes que han tomado con la responsabilidad debida su participación en el certamen impulsado por la Federación Peruana de Fútbol.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por cuartos de Copa de la Liga 2026

El Sporting Cristal vs Sport Huancayo está programado para el miércoles 26 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, en el Rímac. El inicio será a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), la transmisión comenzará a las 16:30 horas.

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Para quienes sigan el partido desde Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, el horario asignado es a las 17:30 horas, mientras que en México el inicio será a las 14:30 horas. En España, la transmisión estará disponible a las 22:30 horas.

Alianza Sullana se hizo fuerte de local y consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal. No te pierdas el resumen completo con todos los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.

Canal TV del Sporting Cristal vs Sport Huancayo por cuartos de Copa de la Liga 2026

El partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo, válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026, se podrá ver a través del canal de YouTube, Bicolor+ al igual que en América TV (Canal 4).

De la misma manera, la website Infobae Perú ofrecerá cobertura integral del evento, con información previa, seguimiento en tiempo real y declaraciones de los protagonistas. ¡No te lo pierdas!

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Sporting Cristal vs Sport Huancayo será transmitido por señal abierta.

Así llega Sporting Cristal a los cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Para Sporting Cristal la existencia de la Copa de la Liga 2026 fue propicia, dado que le permitió probar una mixtura de futbolistas en el arranque del tercer periodo de Roberto Mosquera en el banquillo del club del Rímac. Las dos primeras fechas fueron de ensayo y en la última halló su estructura ideal.

Clasificado como invicto a los octavos de final, los ‘celestes’ pasaron apuros para hacerse sentir contra un corajudo Bentín Tacna Heroica, que plantó cara a lo largo del trámite hasta llevar el juego a la resolución por penales, donde Cristal ganó por un margen estrecho (5-4).

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Revive las mejores jugadas del emocionante partido entre Sporting Cristal y Bentín Tacna. Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, con el primer gol de Hernán Barcos para los celestes, todo se definió en una dramática tanda de penales. - Bicolor

Así llega Sport Huancayo a los cuartos de final de Copa de la Liga 2026

El Sport Huancayo ha sido de los pocos clubes de la máxima categoría de Perú que se han tomado muy en serio la Copa Caliente 2026. Desde la Fase de Grupos empleó sus mejores puntuales y sacó adelante su serie con un rendimiento ideal, lo que le permitió acabar como líder por encima de ADT.

Ya instalado en la ronda de eliminatorias, en partidos de muerte súbita, el ‘rojo matador’ continuó con un ritmo implacable al llevarse por delante a Los Chankas, gracias a las anotaciones de Nahuel Luján, Diego Carabaño y Franco Caballero, habituales en la oncena principal.

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Sporting Cristal y Sport Huancayo volverán a enfrentarse esta semana, aunque esta vez por cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Sport Huancayo por cuartos de Copa de la Liga 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Juan Manuel Cuesta; Michael Hoyos, Santiago González.

- Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconi, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Javier Sanguinetti; Nahuel Luján, Piero Magallanes, Daniel Porozo.