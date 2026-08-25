Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo: partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ saldrán con su mejor oncena para desafiar a un ‘rojo matador’ que hace no mucho le tomó el pulso en el mismo escenario donde se medirán por el pase a semifinales. Conoce el itinerario del enfrentamiento

Sporting Cristal desafía a Sport Huancayo por el pase a semifinales de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Paolo Vallejo
Sporting Cristal desafía a Sport Huancayo por el pase a semifinales de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Paolo Vallejo
Guardar

Los cuartos de final de la Copa Caliente 2026 ofrecerán un partido de nivel propio de Liga 1. Sporting Cristal, de ritmo vacilante con Roberto Mosquera a los mandos, recibe en su fortín a un Sport Huancayo que ha sido de los pocos clubes que han tomado con la responsabilidad debida su participación en el certamen impulsado por la Federación Peruana de Fútbol.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por cuartos de Copa de la Liga 2026

El Sporting Cristal vs Sport Huancayo está programado para el miércoles 26 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, en el Rímac. El inicio será a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), la transmisión comenzará a las 16:30 horas.

PUBLICIDAD

Para quienes sigan el partido desde Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, el horario asignado es a las 17:30 horas, mientras que en México el inicio será a las 14:30 horas. En España, la transmisión estará disponible a las 22:30 horas.

Alianza Sullana se hizo fuerte de local y consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal. No te pierdas el resumen completo con todos los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.

Canal TV del Sporting Cristal vs Sport Huancayo por cuartos de Copa de la Liga 2026

El partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo, válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026, se podrá ver a través del canal de YouTube, Bicolor+ al igual que en América TV (Canal 4).

De la misma manera, la website Infobae Perú ofrecerá cobertura integral del evento, con información previa, seguimiento en tiempo real y declaraciones de los protagonistas. ¡No te lo pierdas!

PUBLICIDAD

Sporting Cristal vs Sport Huancayo será transmitido por señal abierta.
Sporting Cristal vs Sport Huancayo será transmitido por señal abierta.

Así llega Sporting Cristal a los cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Para Sporting Cristal la existencia de la Copa de la Liga 2026 fue propicia, dado que le permitió probar una mixtura de futbolistas en el arranque del tercer periodo de Roberto Mosquera en el banquillo del club del Rímac. Las dos primeras fechas fueron de ensayo y en la última halló su estructura ideal.

Clasificado como invicto a los octavos de final, los ‘celestes’ pasaron apuros para hacerse sentir contra un corajudo Bentín Tacna Heroica, que plantó cara a lo largo del trámite hasta llevar el juego a la resolución por penales, donde Cristal ganó por un margen estrecho (5-4).

Revive las mejores jugadas del emocionante partido entre Sporting Cristal y Bentín Tacna. Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, con el primer gol de Hernán Barcos para los celestes, todo se definió en una dramática tanda de penales. - Bicolor

Así llega Sport Huancayo a los cuartos de final de Copa de la Liga 2026

El Sport Huancayo ha sido de los pocos clubes de la máxima categoría de Perú que se han tomado muy en serio la Copa Caliente 2026. Desde la Fase de Grupos empleó sus mejores puntuales y sacó adelante su serie con un rendimiento ideal, lo que le permitió acabar como líder por encima de ADT.

Ya instalado en la ronda de eliminatorias, en partidos de muerte súbita, el ‘rojo matador’ continuó con un ritmo implacable al llevarse por delante a Los Chankas, gracias a las anotaciones de Nahuel Luján, Diego Carabaño y Franco Caballero, habituales en la oncena principal.

Sporting Cristal y Sport Huancayo volverán a enfrentarse esta semana, aunque esta vez por cuartos de final de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal y Sport Huancayo volverán a enfrentarse esta semana, aunque esta vez por cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Sport Huancayo por cuartos de Copa de la Liga 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Juan Manuel Cuesta; Michael Hoyos, Santiago González.

- Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconi, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Javier Sanguinetti; Nahuel Luján, Piero Magallanes, Daniel Porozo.

Temas Relacionados

Sporting CristalSport HuancayoCopa de la Ligaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sport Boys acudió al TAS por la quita de dos puntos: ¿qué pasó con la otra sanción y qué opciones tiene el club chalaco?

Jaime Talledo, asesor legal de los ‘rosados’, detalló el panorama tras las dos sanciones que le restaron puntos al club en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Sport Boys acudió al TAS por la quita de dos puntos: ¿qué pasó con la otra sanción y qué opciones tiene el club chalaco?

Rainer Torres alzó la voz tras el fallo judicial que buscaría el regreso de Gremco a Universitario: “Que no vuelvan más”

El exvolante crema utilizó sus redes sociales para manifestar su inquietud ante un escenario que, según admitió, siempre consideró posible y que ahora lo lleva a cuestionar decisiones del pasado

Rainer Torres alzó la voz tras el fallo judicial que buscaría el regreso de Gremco a Universitario: “Que no vuelvan más”

Andrés Mendoza fulmina a Federico Girotti en Alianza Lima: lo tilda de “desastre” y cuestiona su fichaje por su sequía en Liga 1

El ‘Cóndor’ sostiene que la contratación no encajó con lo que necesitaba el ataque y propone que el club aliancista debió buscar un delantero veloz, con un perfil como el de Eryc Castillo

Andrés Mendoza fulmina a Federico Girotti en Alianza Lima: lo tilda de “desastre” y cuestiona su fichaje por su sequía en Liga 1

Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem

El tenista peruano viene de cobrarse una revancha ante Adam Walton y ahora enfrentará al competidor alemán por un lugar en los cuartos de final del certamen estadounidense. Revisa todos los detalles

Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem

Doble presencia peruana en el UFC Shanghái: Kevin Borjas busca su tercera victoria y Nilson Rojas debutará en la promotora

Este domingo 30 de agosto será un día que marcará a las artes marciales mixtas peruanas con los combates de dos representantes nacionales en el evento en China de la compañía más aclamada de este deporte

Doble presencia peruana en el UFC Shanghái: Kevin Borjas busca su tercera victoria y Nilson Rojas debutará en la promotora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga a Keiko Fujimori: “‘El chino’ solucionaba rápido, no estaba escuchando asesores y más estupideces”

López Aliaga a Keiko Fujimori: “‘El chino’ solucionaba rápido, no estaba escuchando asesores y más estupideces”

Gobierno de Perú evalúa decretar feriado en noviembre por visita del Papa León XIV

Rafael López Aliaga sobre su plan frente a El Niño: “Vamos a rezar. Recemos para que no sea tan fuerte”

Diputado de Renovación Popular hace pedido ilegal sobre información de mujer que accede a aborto terapéutico

Rafael López Aliaga “no ha revisado bien la historia” y desconoce cómo funciona el Estado, afirma premier

ENTRETENIMIENTO

Christian Meier contó qué famosos guarda en su agenda, además de Lionel Messi y Ricky Martin

Christian Meier contó qué famosos guarda en su agenda, además de Lionel Messi y Ricky Martin

Christian Meier y Gia en Zaca TV, la tierna complicidad que hay entre ambos: “Tenemos una conexión que no se ve”

Christian Meier confiesa su vida secreta como creador de memes: “Hay memes memorables que dan vueltas por el mundo hechos por mí”

La reacción de Christian Meier al escuchar las confesiones de su hija Gia en su famoso diario en ‘Zaca TV’

Almendrades analiza su subcampeonato internacional en Red Bull Batalla: “¿Por qué no puede existir un peruano finalista? Faltaba que alguien lo hiciera, y lo logré”

DEPORTES

Sport Boys acudió al TAS por la quita de dos puntos: ¿qué pasó con la otra sanción y qué opciones tiene el club chalaco?

Sport Boys acudió al TAS por la quita de dos puntos: ¿qué pasó con la otra sanción y qué opciones tiene el club chalaco?

Rainer Torres alzó la voz tras el fallo judicial que buscaría el regreso de Gremco a Universitario: “Que no vuelvan más”

Andrés Mendoza fulmina a Federico Girotti en Alianza Lima: lo tilda de “desastre” y cuestiona su fichaje por su sequía en Liga 1

Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem

Doble presencia peruana en el UFC Shanghái: Kevin Borjas busca su tercera victoria y Nilson Rojas debutará en la promotora