Perú

Keiko Fujimori declara ante la Contraloría un patrimonio que supera el millón de soles

Del total declarado, más de un millón de soles figuran en el rubro de otros conceptos, mientras que los bienes alcanzan poco más de 115 mil soles

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori declaró ante la Contraloría un patrimonio de S/ 1.132.121,31 al asumir la presidencia en 2026, con ingresos mensuales de S/ 35.568 provenientes del sector público
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La presidenta Keiko Fujimori informó a la Contraloría General de la República un patrimonio de S/ 1.132.121,31 al asumir la jefatura del Estado, según la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas correspondiente al 2026.

El documento, presentado en cumplimiento de la Ley N° 27482 —que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos—, consigna ingresos mensuales por S/ 35.568, provenientes íntegramente del sector público.

Del patrimonio reportado, S/ 115.998 corresponden al rubro de bienes y otros conceptos suman S/ 1.016.123,31.

En la sección destinada a información adicional, la mandataria indicó que mantiene un monto pendiente de cobro por vacaciones truncas vinculadas a su relación laboral con el partido Fuerza Popular, aunque el reporte precisa S/ 0 en ese apartado.

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Keiko Fujimori
Del monto declarado, S/ 115.998 corresponden a bienes y S/ 1.016.123,31 figuran como otros conceptos

En una declaración jurada previa, Fujimori informó que, además de liderar su formación política, participó como expositora en instituciones extranjeras como la Florida International University y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y ejerció funciones de patrocinadora en Oriflame Perú y Nikken Perú, así como de comisionista en Fogata Ediciones S.A.C.

También indicó que ocupa ad honorem el cargo de vicepresidenta de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) para el periodo 2025-2027.

Hace dos años, Hildebrandt en sus trece reveló que la gobernante transfirió la herencia de su madre a sus hijas, Kaori y Kyara Villanella, para evitar un posible embargo por el entonces vigente proceso de presunta financiación irregular de sus campañas de 2011 y 2016, causa que luego fue archivada.

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El patrimonio, de acuerdo con la revista, comprende cuatro inmuebles, una camioneta, tres motocicletas y una vivienda en el distrito limeño de San Borja, donde reside actualmente (ya que solo acude a Palacio de Gobierno para despachar).

El mismo medio precisó que, en febrero de 2023, sus hermanos Hiro y Kenji se inscribieron como herederos, mientras que ella y Sachi cedieron su parte a favor de sus hijos.

En 2024, Hildebrandt en sus trece reveló que transfirió la herencia de su madre a sus hijas
En 2024, Hildebrandt en sus trece reveló que transfirió la herencia de su madre a sus hijas

A mediados de 2024, durante el juicio oral por el caso Cócteles —luego anulado y archivado por el Tribunal Constitucional—, Fujimori informó al tribunal que percibía un salario mensual de “14.000 soles”.

En desarrollo.

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