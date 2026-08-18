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Minem busca ‘anticiparse’ a conflictos sociales y destrabar US$ 40 millones en inversiones mineras

La licencia social es uno de los puntos críticos de los proyectos mineros. El Gobierno reconoce que además las comunidades no estaba sintiendo que “efectivamente está llegando el progreso”

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas
El ministro de Energía y Minas reveló el plan del gobierno para los proyectos mineros. - Crédito Minem
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En el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026, que se celebra en Lima del 18 al 20 de agosto, el titular del Ministerio de Energía y Minas Guillermo Shinno, remarcó que la prioridad del gobierno con respecto a los proyectos mineros será en asegurar un bienestar tangible para la población.

Como se sabe, los conflictos de los proyectos mineros del país se generan justamente en torno a la licencia social, o porque los ciudadanos en esas zonas no son convencidos por los beneficios que se les ofrece por intervenir los ámbitos geográficos de sus hogares y comunidades.

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Justamente esto tendría el gobierno de Keiko Fujimori como punto vital en su gobierno para destrabar proyectos. Según Shinno, se planea anticiparse a los conflictos sociales, y así como hacer “agilizar” los procedimientos. Con este plan, durante los próximos cinco años, esperan destrabar al menos US$ 40 millones, de una cartera de más de US$ 64 millones en todo el Perú.

El nuevo Gabinete Ministerial toma forma. Guillermo Shinno es juramentado como Ministro de Energía y Minas en una ceremonia protocolar liderada por la jefa de Estado. | Canal N

Destrabar proyectos

Durante su exposición en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026, el titular del Ministerio de Energía y Minas remarcó que la prioridad del gobierno será transformar la riqueza minera en un bienestar tangible para la población, con un enfoque que ponga al ciudadano y al territorio en el centro de cada decisión.

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“La verdadera riqueza se mide en el bienestar, la paz social y el desarrollo humano de las poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran estos recursos”, afirmó Shinno al explicar que el objetivo es que los beneficios de la actividad minera sean visibles y concretos para las comunidades. 

Cabe resaltar que la cartera minera nacional suma inversiones conjuntas por más de US$ 64.075 millones, distribuidas en proyectos a lo largo del país, y el gobierno espera lograr avances por US$ 40.000 millones en los próximos cinco años.

Fujimori prometió también que se destine parte del canon minero directamente a obras de las comunidades. - Crédito REUTERS/Angela Ponce
Fujimori prometió también que se destine parte del canon minero directamente a obras de las comunidades. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

El ministro asegura que conoce la cartera y que “he revisado cada uno de los proyectos y vamos a llamar a distintas empresas sabiendo que varios de ellos pueden tener avances significativos e incluso poderse inaugurar la operación durante este quinquenio”, sostuvo el ministro.

Además, Shinno insistió en que el crecimiento del sector minero energético no puede medirse únicamente por cifras macroeconómicas, sino por el impacto positivo que genera en la vida cotidiana de las personas en las zonas de influencia minera.

AMSAC - minería
El Gobierno promete gran destrabe de proyectos mineros. - Crédito AMSAC

‘Anticiparse’ a los conflictos

También el titular del Minem subrayó que la gestión del Estado actual dejará atrás el antiguo modelo reactivo de intervención ante conflictos sociales para avanzar hacia una gobernanza territorial preventiva.

Así, explicó que, en el pasado, la respuesta estatal solía limitarse a actuar cuando los conflictos ya habían estallado, sin lograr cambios sostenibles en las comunidades. En contraste, el nuevo enfoque busca anticipar y evitar crisis, planificando el desarrollo territorial junto con empresas, gobiernos locales y comunidades.

La gente necesita ver tangiblemente el beneficio que trae la actividad extractiva”, sostuvo Shinno, quien señaló que el diálogo, por sí solo, ya no resulta suficiente para responder a las expectativas de la población. El ministro remarcó que su gestión apostará por el desarrollo territorial concertado y la implementación de soluciones estructurales para que los beneficios de la minería sean palpables y recurrentes.

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