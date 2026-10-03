Incendio forestal en Cusco deja un fallecido y dos heridos: autoridades esperan apoyo aéreo tras más de 36 horas de fuego

Un incendio forestal afecta las laderas de Yanahuara durante la noche, en la provincia de Urubamba, donde el siniestro dejó un fallecido y dos heridos. (Composición: Infobae Perú / Radio Estación Global Urubamba )

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Un incendio forestal en Cusco dejó un fallecido y dos personas heridas en el sector de Yanahuara, provincia de Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas. El siniestro se extendió durante varias horas y las condiciones climáticas complicaron las labores de control, según informó Miguel Osco, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco.

La víctima mortal es un adulto mayor que participaba directamente en las labores para contener el fuego. Su identidad todavía no fue determinada debido al estado en que quedó el cuerpo. En tanto, dos adultos resultaron heridos con quemaduras de segundo grado y fueron evacuados al Hospital Regional del Cusco, donde permanecían estables y recibían atención médica.

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El incendio forestal en Yanahuara también generó preocupación por la cercanía de establecimientos hoteleros del Valle Sagrado y un área de reserva natural próxima al área de amortiguamiento de Machu Picchu. Las autoridades desplegaron brigadistas, bomberos y agentes policiales, mientras coordinaban apoyo aéreo ante la dificultad para controlar las llamas desde tierra.

El alcalde de Yanahuara, Daniel Vacabaños, muestra el avance de un incendio forestal en las laderas de la montaña en la provincia de Urubamba, Cusco. Durante el reporte en campo, la autoridad local solicita asistencia aérea a los gobiernos regional y nacional para sofocar el fuego en el sector. Fuente: Faceboook / TV Machu Picchu - Urubamba

Incendio en Yanahuara deja un fallecido y dos personas heridas

Miguel Osco explicó que el adulto mayor falleció mientras intentaba combatir directamente el incendio. “El fallecido estaba haciendo una lucha frontal, una lucha directa contra el incendio forestal”, señaló el jefe del COER Cusco a RPP. Según detalló, la víctima quedó envuelta entre humo y llamas y perdió la vida durante las labores.

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El cuerpo no pudo ser identificado debido a que quedó calcinado y no llevaba documentos que permitieran establecer su identidad. Osco indicó que la Policía realizaba las indagaciones correspondientes y buscaba relacionar el caso con posibles reportes de personas desaparecidas.

Los otros dos afectados fueron trasladados al Hospital Regional del Cusco con quemaduras de segundo grado. El jefe del COER precisó que ambos se encontraban estables y que recibían atención de la Gerencia Regional de Salud para favorecer su recuperación.

Un incendio forestal consume las laderas del sector de Yanahuara en Cusco, donde el fuego provocó la muerte de una persona y heridas a otras dos. (Composición: Infobae Perú / La Hora Noticias Peru )

Más de 150 brigadistas intentan controlar el fuego, pero el viento dificulta las labores

El incendio forestal comenzó en el sector de Yanahuara y se mantuvo activo durante alrededor de 36 horas, de acuerdo con la información brindada por Osco. El funcionario explicó que el avance del fuego estuvo relacionado con las condiciones registradas en la zona, entre ellas la radiación solar, el viento y la vegetación seca.

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Más de 150 brigadistas participaron en las labores para contener las llamas. A este grupo se sumaron alrededor de 40 bomberos voluntarios de Cusco, además de personal de los gobiernos locales, el Gobierno Regional, la Policía Nacional y otras instituciones.

Sin embargo, el viento volvió a intensificar el incendio después de algunos avances en las labores de control. “Ahora necesitamos ya un apoyo aéreo, porque desde tierra ya hemos casi agotado todos los recursos humanos que tenemos”, declaró Osco a RPP.

El COER Cusco coordinaba con la Fuerza Aérea Peruana el envío de un helicóptero y un avión Spartan. Osco señaló que las gestiones requerían documentación y coordinaciones operativas antes del desplazamiento de las aeronaves hacia Cusco.

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Columnas de humo emergen de las montañas durante un incendio forestal en Yanahuara, en Cusco, donde el fuego causó un fallecido y dos heridos. (Composición: Infobae Perú / Forastero Tv )

Hoteles del Valle Sagrado fueron evacuados ante el avance de las llamas

El avance del fuego también puso en alerta a complejos hoteleros del Valle Sagrado, debido a su cercanía con las zonas afectadas. De acuerdo con Osco, algunas evacuaciones se realizaron durante la noche y continuaron durante la jornada ante el riesgo de que las llamas alcanzaran estos establecimientos.

El jefe del COER señaló que algunos hoteles dejaron de estar expuestos después de que el fuego se alejara de determinadas zonas. Sin embargo, otros complejos continuaban bajo riesgo y las autoridades mantenían comunicación con sus responsables para ejecutar nuevas evacuaciones si fuera necesario.

La emergencia también generó preocupación por una zona de reserva natural cercana al área de amortiguamiento de Machu Picchu. Osco explicó que las llamas alcanzaban entre tres y cuatro metros de altura, una condición que impedía realizar con facilidad labores directas desde tierra.

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Ante este escenario, las autoridades esperaban reforzar el combate mediante apoyo aéreo. Mientras tanto, los equipos desplegados en Yanahuara continuaban vigilando el avance del incendio forestal en Cusco y las zonas habitadas o turísticas que permanecían expuestas.