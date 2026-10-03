Menor de 14 años y su enamorado de 17 son investigados por muerte de su madre, quien se oponía a su relación

Una escalofriante historia donde una adolescente de 14 años y su novio de 17 son acusados de asesinar a la madre de la menor. El motivo del crimen habría sido la oposición de la mujer a la relación de la pareja. El cuerpo fue hallado oculto en un descampado. ATV

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Una mujer de 58 años, identificada como Elba Domínguez, fue encontrada sin vida en un terreno descampado de Chimbote, en Áncash. La Policía Nacional (PNP) investiga la presunta participación de su hija, una adolescente de 14 años, y de otro menor de 17, quienes habrían sido retenidos tras el hallazgo del cuerpo.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la víctima habría acudido al lugar luego de ser citada por su hija. En el interior de una habitación se habría producido una discusión que terminó con la muerte de la mujer. La Policía sostiene como una de las hipótesis que la adolescente y su enamorado estarían involucrados en el crimen.

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El caso permanece bajo investigación y, debido a que los presuntos involucrados son menores de edad, corresponde a las autoridades determinar su participación y las responsabilidades que correspondan conforme al procedimiento establecido para adolescentes.

Mujer habría sido citada por su hija a un terreno en Chimbote

Según la versión difundida en el reporte policial, Elba Domínguez habría sido llevada con engaños hasta un terreno descampado. En el lugar se produjo una discusión dentro de una habitación y posteriormente la mujer fue encontrada sin vida.

Agentes policiales intervienen a una mujer investigada por un presunto parricidio en la ciudad de Chimbote. (ATV)

Tras el hecho, los adolescentes presuntamente habrían intentado cubrir el cuerpo con materiales que se encontraban en el terreno. Sin embargo, el intento de ocultamiento no habría llegado a concretarse y ambos fueron retenidos.

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La Policía señala que entre las circunstancias que son materia de investigación se encuentra la relación sentimental que mantenían los adolescentes. La víctima, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se habría opuesto a la relación de su hija con el joven de 17 años.

Vecinos recuerdan a la víctima junto a su hija

Vecinos de la zona señalaron al programa Ocurre Ahora de ATV que conocían a Elba Domínguez y a su hija. Una de las residentes afirmó que nunca había observado agresiones de la mujer hacia la adolescente.

“Tiempo que yo conozco a la niña con su mamá. Nunca he visto que la señora, al menos, la haya levantado la mano”, declaró una vecina durante el reporte.

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Otro residente indicó que solía observar a la mujer junto a su hija y que no había visto anteriormente al adolescente señalado como su enamorado.

Adolescentes fueron trasladados a la DIPINCRI de Chimbote

Luego de la intervención, los dos menores fueron trasladados a la DIPINCRI de Chimbote, donde quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso y confirmó que, presuntamente, dos adolescentes estarían involucrados, entre ellos la hija de la mujer fallecida.

Las investigaciones deberán establecer qué ocurrió dentro del inmueble, las circunstancias en las que murió Elba Domínguez y el grado de participación que habría tenido cada uno de los adolescentes. Por tratarse de menores de edad, las diligencias se desarrollan bajo las disposiciones correspondientes a adolescentes en conflicto con la ley penal.

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¿Cómo se sanciona el parricidio en el Perú?

El parricidio está contemplado en el artículo 107 del Código Penal peruano. Cuando una persona mata a su ascendiente o descendiente, entre otros vínculos familiares expresamente previstos por la norma, la pena es de no menor de 15 años de prisión. Esta sanción puede elevarse a no menor de 25 años cuando concurren determinadas circunstancias agravantes previstas en el Código Penal.

Sin embargo, cuando el presunto autor del parricidio es un adolescente de entre 14 y menos de 18 años, no se le aplica el sistema penal ordinario previsto para los adultos. En estos casos, corresponde aplicar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, establecido mediante el Decreto Legislativo 1348.

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