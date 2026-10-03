Perú se alista para la ventana FIFA de noviembre: Bolivia parte con mucha opción para ser el próximo oponente en un escenario de altura

Gianluca Lapadula soportando la marca de Luis Haquín. - Crédito: AFP

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Se acaba la ventana FIFA de Perú. Y los resultados logrados son muy alarmantes. A Mano Menezes no se le cae una sola de idea y los futbolistas empleados, en su gran mayoría, se mantienen más que opacos. Con el cierre del largo parate, las autoridades de la FPF deben trabajar inmediatamente para acordar un último amistoso que, al menos, permita un ligero repunte.

De las opciones que se han ido analizado en las oficinas de la Villa Deportiva Nacional, surge una que está cobrando mucha fuerza: Bolivia. El conjunto altiplánico viene de hace no mucho participar en la repesca intercontinental, quedándose a puertas de acceder al Mundial 2026. Irak fue su verdugo.

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La última visita de Perú a La Paz acabó con derrota frente a Bolivia. - Crédito: AFP

La posibilidad de que la ‘verde’ sea el siguiente contrincante es amplia. De hecho, un integrante del área de marketing de la FBF ha indicado la existencia de una propuesta para visitar el territorio andino con el fin de llevar a cabo un duelo de preparación. Aún no hay una respuesta concreta.

“Tenemos algunas invitaciones para jugar contra Perú. Hemos trabajado también con invitaciones para jugar contra Chile. Estamos validando todo el tema del esquema, días, fechas, estadios. Habrá que ver cuál es la mejor logística, pero la idea es que juguemos dos partidos en fechas internacionales en noviembre para cerrar esta gestión de acuerdo a la normativa”, dijo José Antonio Claure a la Última Jugada de Diez.

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La idea central de la Federación Peruana de Fútbol, al igual que la de Mano Menezes, es que el encuentro internacional se desarrolle en un escenario de altura —como el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco— para que el equipo comience a adaptarse a su nueva plaza.

Mudarse provisionalmente a sitios con mayor altitud es un plan que se ejecutará a lo largo de las Eliminatorias CONMEBOL 2030, en especial con aquellos rivales de mayor jerarquía que suelen suponer complicaciones en el llano.

Perú se prepara con exámenes de altura para llegar en óptimas condiciones a las Eliminatorias 2030. - Crédito: FPF

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Por mucho que Bolivia presumiera de una resurrección al asomarse a la última cita planetaria, su presente no deja de ser lastimero. Dejando atrás esa experiencia, el entrenador Óscar Villegas se ha concentrado en continuar con su regeneración de plantel y desafiar a oponentes de fuste.

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La primera evaluación acabó con un saldo negativo al caer a manos de Paraguay (2-0). Apenas hubo una valoración positiva de contados elementos como Jesús Maraude, de las últimas promesas del fútbol boliviano que en espacio reducido es un dolor de cabeza.

Luego la ‘verde’ sostuvo su ensayo más difícil al medirse contra Argentina en el inicio de su era post-Messi. Los visitantes poco o nada pudieron hacer para resistir el ritmo atronador de una ‘albiceleste’ que pasó por encima (4-0), en Córdoba.

Por el lado de Perú, entretanto, las cosas son extremadamente preocupantes. Desde que empezó la nueva etapa liderada por Mano Menezes han surgido más dudas que certezas, sobre todo por su nula idea de juego a plasmar.

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Perú perdió 2-0 ante Canadá en Montreal en amistoso por fecha FIFA 2026 - Crédito: Bicolor.

A nivel estadístico lo hecho por el técnico brasileño es desmoralizador: un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. Con esos resultados obtenidos, es comprensible que crezca una presión social en su contra, a poco menos de un año para el inicio de las Eliminatorias 2030.

La última presentación que echará la llave de cierre al 2026 lo protagonizarán los equipos con peor dinámica de la región. El que gane, lejos de festejar, deberá redoblar esfuerzos para lo que viene en las Clasificatorias.