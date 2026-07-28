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Más Allá de la Digitalización: La Evolución hacia la Minería 5.0

El desempeño del sector quedará atado a la adopción de datos, automatización e inteligencia artificial, ante la mayor demanda de minerales críticos para la transición energética, las exigencias ambientales y el alza de costos operativos

mineria
La competitividad de la minería dependerá de incorporar inteligencia, innovación y sostenibilidad en toda la cadena de valor.
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La competitividad de la minería ya no dependerá únicamente del potencial geológico o de la capacidad de producción, sino de su habilidad para incorporar inteligencia, innovación y sostenibilidad en toda la cadena de valor. En un escenario marcado por la creciente demanda deminerales críticos para la transición energética, mayores exigencias ambientales y costos operativos crecientes.

La Minería 5.0 representa la evolución desde un modelo reactivo hacia operaciones conectadas, inteligentes y sostenibles, donde convergen datos, automatización, inteligencia artificial y talento humano. La infraestructura continuará siendo esencial, pero el verdadero valor estará en la capacidad de gestionar información en tiempo real para anticipar riesgos, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones.

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Esta transformación se sustenta en seis pilares estratégicos. El primero impulsa Operaciones Autónomas y Resilientes, incorporando automatización, monitoreo inteligente y analítica predictiva para incrementar la productividad y la seguridad. El segundo promueve la Sostenibilidad y la Descarbonización Inteligente, mediante electrificación de flotas, energías renovables y una gestión eficiente de agua y energía. El tercero plantea la Integración Digital de la cadena Mine-to-Market, conectando exploración, mina, planta, logística y comercialización sobre plataformas interoperables.

Hombre con chaleco reflectante y casco escanea cajas en una bodega con estanterías llenas. Otros trabajadores, montacargas y un monitor digital con datos.
La convergencia de datos, automatización, inteligencia artificial y talento humano sostiene el modelo de Minería 5.0. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto pilar fortalece la Gobernanza de Datos, la Inteligencia Artificial y la Analítica Avanzada, convirtiendo los datos en el principal activo estratégico para optimizar la exploración, mejorar la recuperación metalúrgica, reducir costos y anticipar riesgos. El quinto incorpora la Ciberseguridad y la Infraestructura Digital, garantizando la continuidad operacional y la protección de infraestructuras críticas. Finalmente, el sexto reconoce que ninguna transformación será sostenible sin Talento, Cultura y Gestión del Cambio, desarrollando profesionales con competencias en automatización, ciencia de datos, sostenibilidad y liderazgo.

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Estos seis pilares constituyen una hoja de ruta para evolucionar hacia organizaciones mineras inteligentes, capaces de integrar tecnología, personas y procesos en un modelo de gestión basado en información en tiempo real. Alcanzar esta visión requerirá inversiones sostenidas, marcos regulatorios modernos, infraestructura digital interoperable y una decidida apuesta por el desarrollo del talento humano.

La Minería 5.0 marca un nuevo paradigma: pasar de administrar operaciones tradicionales a gestionar ecosistemas inteligentes, resilientes y sostenibles.

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