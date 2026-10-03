Elecciones municipales y regionales 2026: 10 cosas que debes revisar antes de salir de casa para votar este domingo 4 de octubre

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

Guardar

Este domingo 4 de octubre son las Elecciones Regionales y Municipales 2026, donde se elegirán a alcaldes y gobernadores en todo el Perú.

¿Sabes si realmente estás preparado para ir a votar, con todo lo que necesitas, asegurando que no te multarán por no ejercer tu derecho y deber?

PUBLICIDAD

Recuerda que hay hasta diez datos que debes tener en cuenta al momento de ir a tu local de votación. No olvides tu DNI y la información que te servirá para votar por el candidato que escogiste para este proceso electoral.

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

Qué documento debes llevar para votar en las Elecciones 2026

Para votar es obligatorio llevar tu DNI (Documento Nacional de Identidad). Es decir, no se puede llevar ningún otro documento, ni pasaporte, ni brevete, ni carnet universitario.

“Si tramitaste un nuevo DNI y aún no lo recoges, puedes consultar el estado de tu trámite antes de acudir a la sede elegida”, resalta la Reniec. También puedes votar con DNI azul.

PUBLICIDAD

También el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha implementado el DNIe Exprés, un duplicado del DNI que podrás sacar en 24 horas. “Si cuentas con DNI electrónico vigente (no caducado), realizas el trámite en la web de Duplicado de DNIe y debes recogerlo solo en las agencias habilitas para este servicio excepcional”, afirma la entidad.

Recuerda que solo podrás tramitarlo desde el jueves 1 al domingo 4 de octubre hasta las 12:00 pm.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

¿Puedes votar con el DNI vencido?

Sí, este domingo 4 de octubre puedes votar con tu DNI ya vencido. Esto favorece a aquellos han perdido su nuevo DNI y solo tienen el antiguo, o se olvidaron de renovarlo.

PUBLICIDAD

“Mediante una disposición excepcional, Reniec autorizó el uso del DNI vencido para sufragar este 4 de octubre. La medida comprende el DNI azul y el electrónico, así como el DNI amarillo de los ciudadanos que ya alcanzaron la mayoría de edad. Su aplicación se limita al voto en estas elecciones; por ello, la entidad recomienda mantener el documento actualizado para realizar otros trámites”, revela el Reniec.

Cómo consultar tu local y mesa de votación

“El distrito donde corresponde votar se determina con la dirección registrada en el padrón electoral de estos comicios. Por esa razón, un cambio de domicilio efectuado en el DNI después del cierre del padrón no modifica el distrito de votación para el 4 de octubre”, recuerda el Reniec.

PUBLICIDAD

Así, para conocer el distrito no basta para saber a qué local acudir. Los electores podrán verificar su local y mesa en la página oficial de consulta electoral en el siguiente enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Reniec recomienda hacer la revisión con anticipación para organizar el traslado el día de la elección.

Prepárate para la jornada electoral de este 4 de octubre. En esta guía te explicamos quiénes deben votar, los horarios, qué documento necesitas y cómo puedes consultar tu local y mesa de sufragio para cumplir con tu deber cívico sin problemas.

Cómo verificar la dirección exacta de tu centro de votación?

Como se sabe, los electores podrán verificar su local y mesa en este enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Para saber la dirección exacta sigue estos pasos:

Ingresa el número de tu DNI

Revisa en donde dice “Tu local de votación”

Ahí, al lado de la opción ‘Ver mapa’, podrás revisar el nombre de la institución donde votas y su dirección exacta.

¿A qué hora debes acudir a votar?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026 de 7 a. m. a 5 p. m., donde más de 26 millones de peruanos, con su voto, definirán el futuro de sus regiones, provincias y distritos.

PUBLICIDAD

Ten en cuenta, además, que, como parte de las restricciones electorales, se aplicará la denominada “ley seca”. De acuerdo con el organismo electoral. Esta restricción comenzará a las 08:00 horas del sábado 3 de octubre, es decir, un día antes de las elecciones.

Tras concluir trabajo de los JEE, JNE anunciará resultados nacionales de la elección presidencial. (Foto: JNE)

¿Qué debes revisar antes de marcar la cédula de sufragio?

Ojo, si vas a votar por un candidato a alcalde o gobernador regional, es importante que sepas que no verás su rostro en tu cédula de votación.

Por eso, revisar a qué agrupación política pertenece esta persona y a qué cargo postula.

¿Qué debes saber sobre las restricciones electorales?

Ten en cuenta que durante esta jornada habrán restricciones electorales. Estas involucran lo siguiente:

No podrás difundir encuestas

No se pueden hacer reuniones y manifestaciones políticas

Prohibida la propaganda política

Ley seca: Prohibición del expendio de bebidas alcohólicas desde las 08:00 horas del sábado 3 de octubre hasta las 08:00 horas del lunes 5 de octubre de 2026

Finalmente, el mismo día de la votación “quedan prohibidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros alrededor de los locales de votación, así como los espectáculos y funciones”.

¿Cómo organizar tu traslado hacia el local de votación?

Si tu local de votación solo está a unas cuadras de tu local de votación, solo necesitarás caminar hacia este. Anteriormente, pudiste haber escogido hasta tres locales para las elecciones.

PUBLICIDAD

Ahora, si es que te mueves a otro distrito para votar, porque no has actualizado tu DNI, o si te toca trabajar, debes considerar las rutas que tendrás disponibles en el transporte público.

Un hombre vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

¿Qué deben tener en cuenta los adultos mayores y las personas con discapacidad?

Si eres adulto mayor o persona con discapacidad, debes tener en cuenta que esperarías menos para votar, dado que tienes derecho atención preferente.

Los demás electores deberán esperar a que ejerzas tu voto.

¿Dónde consultar información oficial de la ONPE y el JNE?

Conoce los enlaces oficiales de las entidades peruanas para revisar la información real sobre las Elecciones: