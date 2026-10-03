¿Cómo votar correctamente en las Elecciones municipales y regionales 2026? Estos son los errores que debes evitar al marcar tu cédula

Reportaje informativo sobre las elecciones regionales y municipales. Se muestran los distintos modelos de cédula presentados por la ONPE para la jornada de votación. Además, se informan las restricciones previas al día de los comicios, como la ley seca y la prohibición de difundir encuestas o propaganda, junto con las multas y medidas de fiscalización a cargo del Jurado Nacional de Elecciones.

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Los ciudadanos que acudan este domingo 4 de octubre a las urnas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deberán prestar atención a un detalle que puede definir la validez de su elección: la cédula solo admite una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro de la organización política escogida. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) programó la jornada entre las 7:00 y las 17:00 horas.

Antes de entrar a la cámara secreta, cada elector debe revisar el reverso de la cédula. Allí tiene que figurar la firma de quien preside la mesa de sufragio. La ausencia de esa rúbrica invalida el documento durante el escrutinio, incluso si la marca del elector fue realizada de manera correcta. Si la cédula llega sin firmar, corresponde advertirlo antes de votar para que los miembros de mesa entreguen otra.

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Transmisión informativa de Andina Canal Online sobre las restricciones vigentes previas a una jornada electoral. Un vocero del Jurado Nacional de Elecciones detalla las prohibiciones sobre la difusión de propaganda política en viviendas y la comercialización de bebidas alcohólicas, además de las multas para los infractores. El reporte incluye imágenes de operativos de fiscalización realizados por personal oficial en locales de votación y en la vía pública.

¿Cómo se marca correctamente la cédula de sufragio?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) establece que el elector debe marcar una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro que contiene el símbolo de la organización política de su preferencia. La marca debe ser clara y permitir identificar sin dudas la voluntad del ciudadano.

El punto donde se cruzan las dos líneas debe quedar dentro del recuadro. Los extremos de la cruz o del aspa pueden sobresalir levemente, pero el cruce central debe permanecer en el casillero de la opción escogida para que el voto sea válido.

Una mano marca con un bolígrafo azul la casilla de una organización política en una cédula de votación sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué diferencia hay entre un voto válido, nulo y en blanco?

Un voto válido expresa una preferencia identificable por una organización política en una determinada columna de la cédula. Para ello, debe contener una cruz o aspa correctamente colocada dentro del recuadro respectivo y no presentar señales que generen dudas sobre la elección.

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El voto en blanco ocurre cuando el elector deja sin marcar una columna de la cédula. El voto nulo, en cambio, se produce cuando la marca no cumple las reglas, hay más de una opción seleccionada en la misma elección o existen anotaciones que impiden determinar con precisión la voluntad del elector.

¿Qué pasa si marcas dos símbolos de partidos diferentes en una misma elección?

Marcar dos o más organizaciones políticas en una misma columna anula esa elección específica. Por ejemplo, si un ciudadano marca dos símbolos en la columna destinada a elegir alcalde y regidores distritales, ese voto no será contabilizado para ninguna de las listas de esa competencia.

La nulidad no necesariamente alcanza al resto de la cédula. Si las demás columnas contienen una única cruz o aspa válida, esos votos pueden mantenerse. La cédula permite el voto cruzado entre elecciones distintas, pero no admite dos preferencias dentro de una misma columna.

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Un votante examina un documento electoral con ambas manos frente a la mesa de sufragio y las cortinas de la cabina de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre si haces una marca fuera del recuadro?

Si el cruce de la cruz o aspa queda fuera del recuadro del símbolo, la mesa de sufragio podría considerar nula esa preferencia. La ubicación del punto de intersección es el criterio para determinar si el elector identificó una opción determinada.

Por esa razón, conviene evitar trazos amplios, líneas incompletas o marcas hechas al borde del casillero. Una cruz o aspa pequeña, centrada y visible reduce el riesgo de que el voto sea observado o anulado durante el escrutinio.

¿Puedes escribir el nombre de un candidato en la cédula?

No. El elector no debe escribir nombres, apellidos, firmas, números de Documento Nacional de Identidad (DNI), mensajes, comentarios, insultos ni frases de respaldo político. La cédula solo debe contener las marcas previstas para expresar el voto.

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Cualquier texto o signo ajeno al procedimiento puede afectar la validez del sufragio, sobre todo si altera el sentido de la marca o impide establecer cuál fue la opción elegida. Tampoco se deben dibujar corazones, círculos, vistos de verificación, rayas aisladas o garabatos.

¿Cómo se utiliza el voto preferencial?

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el elector debe revisar las instrucciones impresas en la cédula que reciba en su mesa de sufragio. La votación para alcaldes y regidores se realiza por una lista de candidatos y no mediante la anotación de números de postulantes.

La cédula regional y municipal está diseñada para que el ciudadano elija organizaciones políticas en las columnas correspondientes a cada cargo. Antes de marcar, se debe leer el encabezado de cada sección para confirmar si se vota por gobernador regional, consejero regional, alcalde provincial o alcalde distrital.

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¿Qué pasa si marcas incorrectamente la cédula?

Una marca equivocada no debe ser borrada, tachada ni cubierta con otra señal. Los intentos de corrección pueden dificultar la interpretación de la voluntad del elector y derivar en la anulación de la columna afectada.

También puede invalidarse el voto si se usa un signo distinto de la cruz o el aspa, si se coloca una marca sobre más de una opción en la misma elección o si el documento contiene anotaciones personales. La recomendación es definir la elección antes de ingresar a la cámara secreta.

¿Puedes solicitar otra cédula si te equivocas antes de depositarla?

Si ocurre un incidente con la cédula, el elector debe comunicarlo de inmediato a los miembros de mesa y seguir sus indicaciones. No debe intentar corregir el error por cuenta propia ni depositar un documento que haya sido alterado con tachaduras o marcas adicionales.

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La entrega y el manejo de las cédulas están sujetos a procedimientos establecidos para cada mesa. Por ello, la alternativa más segura es revisar la cédula antes de marcar y consultar al presidente de mesa si el documento presenta un problema antes de ingresar a la cámara secreta.

Tres cédulas electorales ilustran distintas formas de marcado, entre ellas un voto válido con una sola casilla marcada y dos nulos con marcas múltiples o tachaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo verificar que tu voto esté correctamente emitido?

Antes de doblar la cédula, el ciudadano debe comprobar que cada columna marcada tenga una sola cruz o aspa y que el punto de intersección esté dentro del recuadro de la organización política seleccionada. Si decidió votar por opciones distintas para cargos diferentes, debe verificar cada sección por separado.

Además, es necesario recibir una cédula que cuente con las firmas obligatorias de los miembros de mesa en el reverso. Tras revisar el documento, el elector debe doblarlo, depositarlo en el ánfora, firmar la lista de electores, colocar su huella dactilar y recoger su DNI.

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