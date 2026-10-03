Perú

PNP intervino a cuatro sospechosos por el asesinato de un chofer de combi en el Callao

La víctima, de 60 años, recibió tres disparos mientras esperaba pasajeros. La Policía ubicó a los intervenidos en una vivienda del asentamiento humano San Benito

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto dispara contra un chofer de transporte público que se encontraba detenido en la cuadra 8 de la avenida Dos de Mayo, en el Callao. Tras el ataque, el presunto asesino huyó corriendo por calles aledañas. El conductor murió luego de recibir tres disparos. | América Noticias
Guardar

Un nuevo ataque contra el transporte público dejó un chofer muerto en el Callao durante la mañana del pasado viernes 2 de octubre, cuando esperaba pasajeros en su combi de la ruta CR40. La víctima, identificada preliminarmente como Juan Daniel Velásquez Anca, de 60 años, recibió tres disparos en el cruce de la avenida Dos de Mayo y el jirón Miroquesada.

De acuerdo con América Noticias, el conductor de la empresa de transportes Perla Argentina permanecía detenido antes de iniciar su recorrido. Dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían interceptado la unidad y disparado contra él. El chofer quedó tendido en la vereda, mientras un familiar llegó al lugar y lo encontró sin signos vitales. Agentes hallaron siete casquillos de bala, que quedaron incorporados a las diligencias policiales.

PUBLICIDAD

Las grabaciones de vigilancia permitieron seguir parte de la huida del atacante. Según el reporte, tras los disparos corrió por el jirón Miroquesada y luego avanzó hacia el jirón Uruguay. Otros registros lo muestran por esa vía, mientras los investigadores revisan el material para establecer su identidad y el recorrido que realizó. Las cámaras instaladas en calles cercanas, incluidas algunas de la Municipalidad del Callao, serán incorporadas a la investigación del asesinato de chofer de combi.

El hecho ocurrió a pocas cuadras de la sede del Poder Judicial del Callao. Después del ataque, policías acudieron a inmuebles del jirón Garibaldi, en la cuadra 8, donde realizaron intervenciones para recabar información.

PUBLICIDAD

También se registró que varias personas se acercaron a la combi, manipularon parte del tablero y observaron el interior. La unidad fue retirada posteriormente por personas vinculadas con ella, una circunstancia que las autoridades deberán determinar dentro de las pesquisas.

Policías acordonan una zona de la vía pública cerca de un cuerpo y una grabación de seguridad registra a un individuo corriendo por la calle
Agentes policiales investigan el asesinato de un transportista en el Callao, mientras cámaras de seguridad registran la huida de un individuo. (América Noticias)

La Policía intervino a cuatro sospechosos en una vivienda de San Benito

Las diligencias posteriores permitieron a la Policía Nacional del Perú (PNP) intervenir en flagrancia a cuatro personas que estarían vinculadas con el homicidio de Juan Daniel Velásquez Anca.

La intervención ocurrió en un inmueble del asentamiento humano San Benito, en el Callao. Allí fueron ubicados Ana Oré Guevara, de 34 años, alias Negra, señalada por la Policía como presunta cabecilla de Los Calacos Injertados, y una adolescente de 14 años, identificada con las iniciales Z. G. S. O.

La Policía señaló que, tras revisar y analizar las imágenes de vigilancia, identificó a dos adolescentes de iniciales Y. B. R. A., de 13 años, y E. B. D., de 17 años. Ambos serían los presuntos autores materiales del crimen.

Al advertir la llegada de los agentes, los dos varones intentaron escapar por el techo de la vivienda, pero fueron atrapados. Los tres menores permanecen en calidad de retenidos.

Durante el registro del inmueble, los agentes hallaron un arma de fuego con 10 municiones, además de la bicicleta y prendas de vestir que habrían utilizado los presuntos sicarios durante el ataque.

Esos elementos serán sometidos a pericias para determinar si guardan relación con el crimen en el Callao. La investigación también busca establecer el papel de cada intervenido.

El jefe de la Región Policial Callao, general PNP Olger Benavides, declaró: “Hemos tenido varias intervenciones y, con evidencias e inteligencia operativa, hemos logrado dar con los presuntos autores materiales del homicidio”.

Temas Relacionados

PNPCallaoExtorsiónCrimen organizadoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El 85% de los peruanos consume contenido en audio y la radio alcanza a 5 de cada 10 personas

El estudio Audio Pulse 2026 de Ibope revela cómo radio, streaming y podcasts conviven en los hábitos de escucha y muestran nuevas oportunidades para anunciantes y marcas

El 85% de los peruanos consume contenido en audio y la radio alcanza a 5 de cada 10 personas

Naldy Saldaña cancela su concierto debut luego de recibir amenazas: “Me enviaron mensajes alertándome sobre mi seguridad y entorno”

La cantante señaló que no podía poner en riesgo a su familia, músicos, equipo de trabajo, artistas invitados ni al público que esperaba asistir a La Catedral de la Cumbia.

Naldy Saldaña cancela su concierto debut luego de recibir amenazas: “Me enviaron mensajes alertándome sobre mi seguridad y entorno”

Mano Menezes hizo fuerte autocrítica tras derrota de Perú ante Canadá: “Hay una diferencia física importante”

El técnico brasileño analizó el rendimiento de su equipo en el amistoso y destacó la exigencia de disputar varios partidos durante la gira por Norteamérica

Mano Menezes hizo fuerte autocrítica tras derrota de Perú ante Canadá: “Hay una diferencia física importante”

Ana Paula Consorte lanza potentes mensajes tras revelaciones de Doña Peta sobre su embarazo: “¿Puedo darte un consejo? ¡No!”

La modelo brasilera publicó un mensaje sobre los consejos no solicitados luego de que Doña Peta hablara sobre su embarazo con Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte lanza potentes mensajes tras revelaciones de Doña Peta sobre su embarazo: “¿Puedo darte un consejo? ¡No!”

Perú vs Colombia: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2026

El equipo dirigido por Mano Menezes afrontará su última prueba en la gira por Norteamérica, en la que todavía no ha logrado una victoria

Perú vs Colombia: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sicario que asesinó a la ‘China Polo’: “El que quería ese trabajo era el conocido como ‘Pure’”

Sicario que asesinó a la ‘China Polo’: “El que quería ese trabajo era el conocido como ‘Pure’”

Caso ‘China Polo’: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra el sicario y el presunto financista

Presidente del JNE defiende postulación de alcaldes como primeros regidores: “Hemos dicho que sí”

Elecciones municipales y regionales 2026: 10 cosas que debes revisar antes de salir de casa para votar este domingo 4 de octubre

¿Cómo votar correctamente en las Elecciones municipales y regionales 2026? Estos son los errores que debes evitar al marcar tu cédula

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña cancela su concierto debut luego de recibir amenazas: “Me enviaron mensajes alertándome sobre mi seguridad y entorno”

Naldy Saldaña cancela su concierto debut luego de recibir amenazas: “Me enviaron mensajes alertándome sobre mi seguridad y entorno”

Ana Paula Consorte lanza potentes mensajes tras revelaciones de Doña Peta sobre su embarazo: “¿Puedo darte un consejo? ¡No!”

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

Corazón Serrano suspende a su coreógrafo Jeremy Iturri tras denuncia por presunta agresión sexual

Robbie Williams regresa a Lima y cantará en el Estadio San Marcos: nueva fecha, más localidades y precios de entradas

DEPORTES

Mano Menezes hizo fuerte autocrítica tras derrota de Perú ante Canadá: “Hay una diferencia física importante”

Mano Menezes hizo fuerte autocrítica tras derrota de Perú ante Canadá: “Hay una diferencia física importante”

Perú vs Colombia: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2026

Ignacio Buse será sembrado en el Masters 1000 de Shanghái luego de las bajas confirmadas de Jannik Sinner y Joao Fonseca

Perú se alista para la ventana FIFA de noviembre: Bolivia parte con mucha opción para ser el próximo oponente en un escenario de altura

Perú vs Canadá 0-2: goles y resumen de la derrota ‘bicolor’ en Montreal en amistoso por fecha FIFA 2026