PNP intervino a cuatro sospechosos por el asesinato de un chofer de combi en el Callao

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto dispara contra un chofer de transporte público que se encontraba detenido en la cuadra 8 de la avenida Dos de Mayo, en el Callao. Tras el ataque, el presunto asesino huyó corriendo por calles aledañas. El conductor murió luego de recibir tres disparos. | América Noticias

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Un nuevo ataque contra el transporte público dejó un chofer muerto en el Callao durante la mañana del pasado viernes 2 de octubre, cuando esperaba pasajeros en su combi de la ruta CR40. La víctima, identificada preliminarmente como Juan Daniel Velásquez Anca, de 60 años, recibió tres disparos en el cruce de la avenida Dos de Mayo y el jirón Miroquesada.

De acuerdo con América Noticias, el conductor de la empresa de transportes Perla Argentina permanecía detenido antes de iniciar su recorrido. Dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían interceptado la unidad y disparado contra él. El chofer quedó tendido en la vereda, mientras un familiar llegó al lugar y lo encontró sin signos vitales. Agentes hallaron siete casquillos de bala, que quedaron incorporados a las diligencias policiales.

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Las grabaciones de vigilancia permitieron seguir parte de la huida del atacante. Según el reporte, tras los disparos corrió por el jirón Miroquesada y luego avanzó hacia el jirón Uruguay. Otros registros lo muestran por esa vía, mientras los investigadores revisan el material para establecer su identidad y el recorrido que realizó. Las cámaras instaladas en calles cercanas, incluidas algunas de la Municipalidad del Callao, serán incorporadas a la investigación del asesinato de chofer de combi.

El hecho ocurrió a pocas cuadras de la sede del Poder Judicial del Callao. Después del ataque, policías acudieron a inmuebles del jirón Garibaldi, en la cuadra 8, donde realizaron intervenciones para recabar información.

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También se registró que varias personas se acercaron a la combi, manipularon parte del tablero y observaron el interior. La unidad fue retirada posteriormente por personas vinculadas con ella, una circunstancia que las autoridades deberán determinar dentro de las pesquisas.

Agentes policiales investigan el asesinato de un transportista en el Callao, mientras cámaras de seguridad registran la huida de un individuo. (América Noticias)

La Policía intervino a cuatro sospechosos en una vivienda de San Benito

Las diligencias posteriores permitieron a la Policía Nacional del Perú (PNP) intervenir en flagrancia a cuatro personas que estarían vinculadas con el homicidio de Juan Daniel Velásquez Anca.

La intervención ocurrió en un inmueble del asentamiento humano San Benito, en el Callao. Allí fueron ubicados Ana Oré Guevara, de 34 años, alias Negra, señalada por la Policía como presunta cabecilla de Los Calacos Injertados, y una adolescente de 14 años, identificada con las iniciales Z. G. S. O.

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La Policía señaló que, tras revisar y analizar las imágenes de vigilancia, identificó a dos adolescentes de iniciales Y. B. R. A., de 13 años, y E. B. D., de 17 años. Ambos serían los presuntos autores materiales del crimen.

Al advertir la llegada de los agentes, los dos varones intentaron escapar por el techo de la vivienda, pero fueron atrapados. Los tres menores permanecen en calidad de retenidos.

Durante el registro del inmueble, los agentes hallaron un arma de fuego con 10 municiones, además de la bicicleta y prendas de vestir que habrían utilizado los presuntos sicarios durante el ataque.

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Esos elementos serán sometidos a pericias para determinar si guardan relación con el crimen en el Callao. La investigación también busca establecer el papel de cada intervenido.

El jefe de la Región Policial Callao, general PNP Olger Benavides, declaró: “Hemos tenido varias intervenciones y, con evidencias e inteligencia operativa, hemos logrado dar con los presuntos autores materiales del homicidio”.