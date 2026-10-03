Sicario que asesinó a la ‘China Polo’: “El que quería ese trabajo era el conocido como ‘Pure’”

Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.

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Luis Iván Obispo Díaz, el venezolano que asesinó a Susy Aponte ‘China Polo’, dio una pista a la Fiscalía sobre quién sería el autor intelectual del crimen, según el acta de la declaración a la que accedió Infobae.

En su declaración, Obispo Díaz afirma que la persona que lo contactó para ofrecerle matar a Aponte Polo —a cambio de un pago de 15 mil soles (inicialmente se le planteó 10 mil, pero pidió 5 mil porque “tenía necesidad”)— fue otro venezolano a quien conoce como ‘José’.

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‘José’, según la descripción del sicario confeso, es “un ciudadano venezolano, alto, moreno, cabello semi ondulado, de contextura delgada, de estatura de 1,70 aproximadamente”. Además, dijo Obispo, la pareja del contacto es otra venezolana B-Ángel Alexandra Toro Montezuma, hermanastra de Ronald Toro Ardila. Este último se encuentra detenido y es señalado de ser el presunto financista del crimen, aunque afirma que los yapeos/plineos aparecerían a su nombre porque proporcionó sus cuentas a su hermanastra. Ello debido a que la mujer estaría de manera irregular en el país y no podría abrir una cuenta en alguna entidad bancaria.

“Cuando yo le preguntaba por curiosidad quien estaba detrás de todo esto, ‘José’ me señaló que el que quería ese trabajo era el conocido como ‘Pure’. Solamente me mencionaba eso, pero no sé quién es esa persona, aclarando que ‘Pure’ también se le dice a una persona vieja”, indicó el sicario.

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Un documento judicial registra la declaración de un interrogado sobre la presunta autoría intelectual de un homicidio.

¿Quién es ‘José’?

Según la declaración de Luis Iván Obispo Díaz, ‘José’ y su pareja B-Ángel Alexandra se encontraban en Áncash siguiéndoles los pasos a la ‘China Polo’. Cuando se le mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad de un hostal donde se hospedaron, los reconoció sin dudar. También reconoció a otro venezolano al que le decían ‘Morocho’.

De acuerdo con la investigación fiscal, ‘José’ sería “Adrián Azuje Solis’’ o “Adrián Solis Azuaje”, cuyo trabajo público sería de delivery.

De acuerdo con Obispo Díaz, ‘José’ lo contactó en la primera semana de septiembre de este año. “Me llamó a mi teléfono celular y me preguntó si yo me podía prestar para una ‘chamba’ que consistía ‘darle chuleta a una tipa’. Cuando digo ‘darle chuleta’ me refiero para ‘darle de baja o matarla’, entonces acepté por necesidad, este venezolano ‘José’ obtuvo mi número celular a través de una ciudadana venezolana de apelativo ‘Gocha’, la que se dedica a vender comida ambulatoria por la zona de Bayóvar en la los paraderos del tren eléctrico”, dijo.

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Sujeto 1 sería 'José'; sujeto 2 sería B-Ángel Alexandra Toro; sujeto 3 es Luis Iván Obispo Díaz

Se le preguntó si conocía quienes ordenaban el asesinato, pero Obispo Díaz reiteró que “solo recibí el ‘encargo’ por parte del ciudadano conocido como ‘José’”. “Y este se comunicaba ii con otro conocido como ‘Pure’”, agregó.

Piden prisión preventiva

La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra Luis Iván Obispo Díaz, sicario confeso, y Ronald Toro Ardila, señalado como presunto financista del crimen.

Según la resolución a la que accedió Infobae, el Juzgado de la Investigación Preparatoria de Caraz fijó la audiencia para este domingo 4 de octubre a las 2:30 de la tarde, la misma jornada en que se celebran las elecciones regionales y municipales en el país.

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