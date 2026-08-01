Perú
Agregar Infobae enGoogle

Minem culmina tres proyectos de electrificación rural en el sur que beneficiarán a más de 20.000 personas

Las obras ejecutadas en Puno y Moquegua ampliarán la cobertura del servicio eléctrico en 201 localidades, con el objetivo de fortalecer las actividades productivas, mejorar el acceso a educación y salud, y reducir las brechas de infraestructura energética en zonas rurales

Los proyectos beneficiarán directamente a 20.696 habitantes de 201 localidades.
Los proyectos beneficiarán directamente a 20.696 habitantes de 201 localidades. Foto: Andina
Guardar

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), concluyó este año tres proyectos de electrificación en las regiones de Puno y Moquegua, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio eléctrico en zonas rurales y reducir las brechas de infraestructura energética en el sur del país.

Las intervenciones alcanzan a 201 localidades y favorecerán de manera directa a 20.696 personas. De acuerdo con el sector, estas obras facilitarán el acceso a un suministro eléctrico de mayor calidad, además de contribuir al desarrollo de actividades económicas, mejorar las condiciones para la prestación de servicios de educación y salud, y generar mejores oportunidades para las familias beneficiadas.

PUBLICIDAD

Puno concentra la mayor cantidad de beneficiarios

En Puno, la DGER finalizó la ampliación de las redes de distribución en la zona sur de la provincia de Yunguyo. Este proyecto permitió extender el servicio eléctrico hacia 197 localidades, beneficiando a 12.432 habitantes que ahora contarán con mejores condiciones para sus actividades cotidianas y productivas.

Asimismo, en la provincia de Carabaya, el Minem concluyó la ampliación del suministro eléctrico domiciliario en la localidad de San Gabán. La intervención demandó una inversión superior a S/ 4 millones y beneficiará a 6.832 personas, fortaleciendo tanto la cobertura como la confiabilidad del servicio en este distrito puneño.

El Ejecutivo recibirá aportes de entidades públicas, empresas, especialistas, fabricantes, importadores, universidades y ciudadanos antes de aprobar el reglamento final.
En la provincia de Carabaya, el Minem finalizó las obras de ampliación del servicio eléctrico domiciliario en la localidad de San Gabán. Foto: Desde Adentro

Proyecto en Moquegua amplía la cobertura eléctrica

En Moquegua, la DGER culminó la ejecución física del proyecto de instalación de redes primarias y secundarias en los asentamientos humanos de las Pampas de la Clemesí, ubicados en la provincia de Mariscal Nieto. La obra permitirá que 1.432 habitantes de tres localidades accedan a un servicio eléctrico seguro y de mejor calidad.

PUBLICIDAD

Con estas intervenciones, el Minem busca seguir reduciendo las brechas de electrificación rural y facilitar el acceso de más comunidades a infraestructura básica, impulsando además el desarrollo económico y social en las zonas beneficiadas.

Minem continuará ejecutando nuevos proyectos

El ministerio señaló que la culminación de estas obras forma parte de la estrategia para ampliar la infraestructura energética en las regiones y promover mejores condiciones de vida para las poblaciones ubicadas en áreas rurales y de difícil acceso.

A través de la Dirección General de Electrificación Rural, el Minem indicó que continuará desarrollando proyectos de inversión destinados a incrementar la cobertura del servicio eléctrico en distintas regiones del país, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de miles de familias peruanas.

Con trayectoria en el sector público y en empresas de minería y energía, Shinno ha desempeñado cargos directivos en entidades estatales y compañías del rubro.
Guillermo Shinno, actual titular del Minem. Foto: difusión

Temas Relacionados

Minemproyectos de electrificaciónperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Tras el episodio donde Daniela fue retirada del escenario, Yahaira sostuvo que este tipo de recortes ya ocurrió antes y mencionó un caso con Son Tentación.

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Jesús Castillo se prepara para dejar Universitario: negociación en marcha con el Espérance Sportive de Túnez, histórico club de África

El mediocentro peruano se dispone a marcharse de Ate, tras haber recibido una propuesta formal del Espérance Sportive, que espera contar con su presencia en las próximas horas. En la ‘U’ no habrá bloqueo alguno

Jesús Castillo se prepara para dejar Universitario: negociación en marcha con el Espérance Sportive de Túnez, histórico club de África

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

La influencer dijo que está enfocada en sanar y en su estabilidad emocional, por lo que descartó buscar una relación.

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

El futbolista compartió fotos familiares, pero los comentarios recordaron las idas y vueltas de la pareja.

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

Ignacio Abraham, el lateral de la selección de Siria que quiere Héctor Cúper y por el que Universitario deberá pagar 1 millón de dólares

El técnico argentino ya lo tuvo bajo su dirección en el equipo sirio, pero existe una dificultad importante debido a que su pase es propiedad de Banfield y Estudiantes de Río Cuarto

Ignacio Abraham, el lateral de la selección de Siria que quiere Héctor Cúper y por el que Universitario deberá pagar 1 millón de dólares
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

La Policía aún puede detener a Vladimir Cerrón: Líder de Perú Libre cuenta con orden de captura por otro caso

PJ condena a César Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú llegó al VRAEM

Madre y hermano de Nadine Heredia piden al PJ extender efectos del fallo del TC a favor de Ollanta Humala

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

Mariella Zanetti denuncia agresión y acoso a su hija por parte de un arrendador en Surquillo

Daniela Darcourt se pronuncia tras ser sacada del escenario en pleno concierto en Europa: “Una falta de respeto total”

DEPORTES

Jesús Castillo se prepara para dejar Universitario: negociación en marcha con el Espérance Sportive de Túnez, histórico club de África

Jesús Castillo se prepara para dejar Universitario: negociación en marcha con el Espérance Sportive de Túnez, histórico club de África

Ignacio Abraham, el lateral de la selección de Siria que quiere Héctor Cúper y por el que Universitario deberá pagar 1 millón de dólares

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

Programación de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: partidos, horarios y canales TV