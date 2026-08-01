Minem culmina tres proyectos de electrificación rural en el sur que beneficiarán a más de 20.000 personas

Los proyectos beneficiarán directamente a 20.696 habitantes de 201 localidades. Foto: Andina

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), concluyó este año tres proyectos de electrificación en las regiones de Puno y Moquegua, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio eléctrico en zonas rurales y reducir las brechas de infraestructura energética en el sur del país.

Las intervenciones alcanzan a 201 localidades y favorecerán de manera directa a 20.696 personas. De acuerdo con el sector, estas obras facilitarán el acceso a un suministro eléctrico de mayor calidad, además de contribuir al desarrollo de actividades económicas, mejorar las condiciones para la prestación de servicios de educación y salud, y generar mejores oportunidades para las familias beneficiadas.

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Puno concentra la mayor cantidad de beneficiarios

En Puno, la DGER finalizó la ampliación de las redes de distribución en la zona sur de la provincia de Yunguyo. Este proyecto permitió extender el servicio eléctrico hacia 197 localidades, beneficiando a 12.432 habitantes que ahora contarán con mejores condiciones para sus actividades cotidianas y productivas.

Asimismo, en la provincia de Carabaya, el Minem concluyó la ampliación del suministro eléctrico domiciliario en la localidad de San Gabán. La intervención demandó una inversión superior a S/ 4 millones y beneficiará a 6.832 personas, fortaleciendo tanto la cobertura como la confiabilidad del servicio en este distrito puneño.

En la provincia de Carabaya, el Minem finalizó las obras de ampliación del servicio eléctrico domiciliario en la localidad de San Gabán. Foto: Desde Adentro

Proyecto en Moquegua amplía la cobertura eléctrica

En Moquegua, la DGER culminó la ejecución física del proyecto de instalación de redes primarias y secundarias en los asentamientos humanos de las Pampas de la Clemesí, ubicados en la provincia de Mariscal Nieto. La obra permitirá que 1.432 habitantes de tres localidades accedan a un servicio eléctrico seguro y de mejor calidad.

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Con estas intervenciones, el Minem busca seguir reduciendo las brechas de electrificación rural y facilitar el acceso de más comunidades a infraestructura básica, impulsando además el desarrollo económico y social en las zonas beneficiadas.

Minem continuará ejecutando nuevos proyectos

El ministerio señaló que la culminación de estas obras forma parte de la estrategia para ampliar la infraestructura energética en las regiones y promover mejores condiciones de vida para las poblaciones ubicadas en áreas rurales y de difícil acceso.

A través de la Dirección General de Electrificación Rural, el Minem indicó que continuará desarrollando proyectos de inversión destinados a incrementar la cobertura del servicio eléctrico en distintas regiones del país, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de miles de familias peruanas.

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Guillermo Shinno, actual titular del Minem. Foto: difusión