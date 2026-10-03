Caso ‘China Polo’: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra el sicario y el presunto financista

Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.

Guardar

El fiscal provincial Raúl Godos Sedán formalizó la investigación preparatoria contra los venezolanos Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila por el delito de sicariato en agravio Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’. Además, solicitó al Poder Judicial dictar 18 meses de prisión preventiva contra ambos investigados.

De acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae, el Juzgado de la Investigación Preparatoria de Caraz programó la audiencia de prisión preventiva para este domingo 4 de octubre, mismo día de las elecciones regionales y municipales, a las 2:30 de la tarde.

PUBLICIDAD

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

Los cargos

Cabe precisar que a Luis Iván Obispo Díaz no solo se le imputa el delito de sicariato por el crimen contra la ‘China Polo’, sino también se le atribuye los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y de lesiones graves seguidas de muerte.

Sicariato porque habría “matado por encargo”, con un disparo directo a la cabeza, a cambio de un beneficio económico de 15 mil soles, el 19 de septiembre.

El delito de homicidio calificado en grado de tentativa se le atribuye porque, en su huida, le apuntó a un motociclista directamente a la cabeza desde un metro de distancia y efectuó disparos con la intención de matarlo, sin lograr consumar el homicidio porque la víctima, pese a estar herida en la espalda, logró escapar.

PUBLICIDAD

Finalmente, el delito de lesiones graves seguidas de muerte porque, tras disparar contra Aponte Polo, continuó accionando el arma hasta en tres ocasiones más, impactando a una mujer de 72 años, quien falleció doce días después a consecuencia de las heridas.

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

Por su parte, al venezolano Ronald José Toro Ardila se le imputa el delito de sicariato en calidad de cómplice primario. Según la Fiscalía, fue el de facilitador logístico y financista de la operación criminal. Se le imputa haber costeado, mediante transferencias digitales (Plin/Yape) desde su cuenta de Scotiabank: el traslado del grupo de Huaraz a Caraz, el hospedaje de los cuatro integrantes en un hostal durante 3 días y la compra de un teléfono celular utilizado por el sicario para las coordinaciones previas y simultáneas a la ejecución del crimen.

PUBLICIDAD

Elementos

La Fiscalía sostiene que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila con el asesinato de Susy Aponte. El documento concluye que ambos alcanzan el “estándar de sospecha suficiente” exigido para declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva.

Entre las pruebas citadas figuran el acta de intervención policial que acredita la detención de Obispo Díaz con el arma empleada en el ataque, un dictamen pericial de hisopado que determinó compatibilidad con disparo, y testimonios de testigos presenciales del crimen en el mercado de Caraz. Respecto a Toro Ardila, la fiscalía presentó reportes de Scotiabank y OSIPTEL que documentan transferencias digitales usadas para financiar hospedaje, traslados y la compra de un teléfono vinculado a la operación.

PUBLICIDAD

Sobre el peligro de fuga, calificado como “extremo”, el requerimiento señala que ambos imputados, de nacionalidad venezolana, carecen de arraigo domiciliario, familiar y laboral de calidad en el país. En el caso de Obispo Díaz, el riesgo “se materializó” en un intento real de huida armada tras el ataque, durante el cual resultó herido en un enfrentamiento con personal de seguridad de la víctima. La fiscalía también destaca que su verdadero ingreso provino del encargo criminal, pagado con 15 mil soles.