El formidable presente de Daniel Vallejo, de reciente presencia en Lima por Copa Davis, en el ATP 500 de Tokio

Daniel Vallejo viene exhibiendo su mejor estado de forma en la pista dura de Tokio. Crédito: EFE.

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El paraguayo Daniel Vallejo alcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Tokio tras derrotar este sábado al italiano Matteo Berrettini por 7-6 (6) y 6-1. La clasificación confirmó el salto competitivo del paraguayo, que ingresó al cuadro principal desde la fase previa y ahora enfrentará al checo Jiri Lehecka.

Vallejo había vencido al español Rafael Jódar por 6-1 y 6-3 en la primera ronda, luego de superar al japonés Taro Daniel y al portugués Jaime Faria en la clasificación. Ante Berrettini, número 47 del mundo, revirtió un desempate en el que estuvo 3-6 abajo y aprovechó dos quiebres en el segundo set. El partido duró una hora y 46 minutos.

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El encuentro frente a Lehecka, 23° del ranking, será el primero entre ambos en el circuito principal. El checo avanzó al superar al francés Ugo Humbert en tres sets. Vallejo figuraba esta semana en el puesto 56 y, con el resultado ante Berrettini, aparecía en la proyección en vivo dentro del Top 51, el umbral que puede cambiar tras la definición del torneo.

El avance en Japón amplía una temporada en la que el paraguayo pasó del puesto 143 al 56. En febrero obtuvo en Santiago la primera victoria de un representante de Paraguay en un cuadro principal ATP en casi 16 años. En marzo entró por primera vez al Top 100 y sumó resultados en torneos Challenger y ATP.

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El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo alcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Tokio tras eliminar a Rafa Jódar y a Matteo Berrettini. Crédito: X ATP Tour.

Su recorrido en Tokio cobra relieve por la superficie. La pista dura suele exigir ajustes a jugadores formados en el circuito sudamericano, donde abundan las canchas de polvo de ladrillo. Vallejo mostró respuestas desde el servicio, sostuvo intercambios largos desde el fondo y consiguió imponerse ante dos rivales ubicados entre los 50 primeros. La victoria sobre Jódar fue, además, su primer éxito ante un integrante del Top 15.

El calendario inmediato lo sitúa en la gira asiática, con el Masters 1000 de Shanghái como siguiente referencia. En China, jugará junto al peruano Ignacio Buse en el cuadro de dobles.

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El paso de Daniel Vallejo por Lima

La serie de Copa Davis que Paraguay disputó ante Perú, el 18 y 19 de septiembre, había dejado una imagen de contrastes para Daniel Vallejo. Juan Pablo Varillas venció a Vallejo por 5-7, 7-6 (5) y 6-3 en el segundo punto de la eliminatoria. El peruano remontó tras ceder el primer parcial y condujo a su selección a una ventaja de 2-0 en el Jockey Club del Perú.

Al día siguiente, Vallejo igualó la confrontación 2-2 con una victoria sobre Buse por 5-7, 7-5 y 7-6 (3), después de tres horas y 44 minutos. Buse dispuso de un punto de partido cuando lideraba 5-3 en el tercer set, pero el paraguayo evitó el cierre y resolvió el desempate. Perú ganó finalmente la serie 3-2.

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En un partido no apto para cardíacos, Juan Pablo Varillas vino de atrás para ganar y poner a Perú 2-0 en la serie de Copa Davis. Disfruta del match point y la explosión de alegría del jugador y su equipo. | DGo

El vínculo de Vallejo con Lima también se remonta al circuito Challenger. En agosto de 2023 ganó el título de dobles con el peruano Gonzalo Bueno, tras imponerse en la final a Buse y Jorge Panta por 6-4 y 6-2. Aquella conquista precedió a su consolidación en individuales y aporta un antecedente compartido con varios de los protagonistas de la reciente eliminatoria.

Los tenistas sudamericanos en el Top 100 del raniking ATP

Francisco Cerúndolo es el tenista sudamericano mejor ubicado en el ranking ATP, con el puesto 22. Lo siguen el brasileño João Fonseca, 29°, y el argentino Tomás Etcheverry, 30°. El chileno Alejandro Tabilo es 31°.

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El peruano Ignacio Buse ocupa el lugar 35, mientras que otros tres argentinos completan la presencia de la región entre los 50 primeros: Mariano Navone está 45°, Sebastián Báez figura 51° y Thiago Agustín Tirante se ubica 52°.

Más atrás aparecen el argentino Juan Manuel Cerúndolo, 53°, y el paraguayo Daniel Vallejo, 56° antes de su avance en Tokio. El ingreso del tenista guaraní a los cuartos de final le permite proyectarse cerca del puesto 50, en una semana que puede modificar el orden de esta lista.

La lista lo completan Román Burruchaga (60°), Facundo Díaz Acosta (69°), Camilo Ugo Carabelli (76°) y Marco Trungelliti (88°). Todos argentinos.