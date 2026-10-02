Corazón Serrano suspende a su coreógrafo Jeremy Iturri tras denuncia por presunta agresión sexual: “Hasta que se esclarezca su situación”

Corazón Serrano suspende a su coreógrafo Jeremy Iturri tras denuncia por presunta agresión sexual

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La agrupación de cumbia Corazón Serrano anunció la suspensión de la participación de una persona que presta servicios artísticos y coreográficos para la agrupación, luego de que una bailarina conocida en redes sociales como Amber difundiera un testimonio en el que acusa a Jeremy Iturri de un presunto caso de agresión sexual y abuso de autoridad ocurrido en 2023.

La agrupación decidió apartar temporalmente al colaborador de sus actividades mientras se esclarece la situación expuesta en redes sociales. Aunque Corazón Serrano no mencionó el nombre de Jeremy Iturri en su comunicado, el pronunciamiento se publicó después de que la joven difundiera su relato y lo identificara como el coreógrafo involucrado.

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“En Corazón Serrano hemos tomado conocimiento de los testimonios difundidos públicamente que involucran a una persona que presta servicios artísticos y coreográficos para nuestra agrupación”, señaló la orquesta en sus historias de Instagram.

La agrupación sostuvo que la decisión responde a la gravedad de los hechos relatados por la bailarina. “Por la naturaleza y gravedad de los hechos expuestos, hemos decidido suspender su participación en las actividades de Corazón Serrano mientras se esclarece esta situación”, indicó el comunicado.

La agrupación de los hermanos Guerrero Neyra también reafirmó su postura frente a los testimonios difundidos y destacó la necesidad de abordar estos casos con responsabilidad.

“Como agrupación, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la seguridad de todas las personas. Consideramos fundamental que los testimonios de esta naturaleza sean abordados con la seriedad, responsabilidad y sensibilidad que merecen”, concluyó.

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Corazón Serrano comunicó la suspensión de un colaborador artístico y coreográfico mientras se esclarece la situación.

Bailarina acusó de abuso a Jeremy Iturri en redes sociales

La bailarina conocida como Amber, publicó una serie de mensajes en Instagram para contar la experiencia que, según su versión, vivió cuando tenía 19 años. La joven afirmó que conoció a Jeremy Iturri en 2023, durante una audición de Psycho Crew.

Amber explicó que en ese periodo atravesaba una etapa personal vulnerable y que el baile se había convertido en un espacio de motivación, contención y pertenencia. Por ello, aseguró que admiraba el trabajo de Iturri como bailarín y director, aunque remarcó que nunca existió una relación sentimental entre ambos.

“Yo lo admiraba como director y como bailarín. Y quiero dejar esto muy claro porque no quiero que mi historia sea interpretada de otra manera, jamás tuve un vínculo sentimental con él. Mi admiración siempre fue profesional”, escribió.

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La joven afirmó que decidió hacer público su testimonio después de permanecer en silencio por temor a no ser creída, a que su historia fuera tergiversada o a recibir cuestionamientos sobre su conducta. Según contó, en ese momento no presentó una denuncia porque consideraba que no tenía las pruebas necesarias para demostrar lo ocurrido.

“Nunca pensé que algún día iba a escribir esto. Iba a continuar mi día y publicando cosas con normalidad porque estaba tirando la toalla”, expresó al inicio de su publicación.

Yaleska Tacuri, conocida como Amber, difundió un testimonio en redes sociales sobre un presunto caso de agresión sexual ocurrido en 2023.

El relato sobre una reunión y la presunta agresión

Según Amber, el contacto con Iturri se inició después de que él respondiera una historia que ella había compartido junto a una compañera. El mensaje hacía referencia a una posible participación como dúo en una competencia, lo que la joven interpretó como una oportunidad dentro del entorno de baile.

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A partir de allí, indicó que empezaron a conversar sobre proyectos, su experiencia artística y situaciones personales. La bailarina contó que le compartió problemas de infancia, dificultades emocionales, experiencias con adicciones y una agresión sexual previa que, según relató, había sufrido antes de iniciar su camino en el baile.

“Confié cuando me escribió, confié cuando me dijo que quería escucharme, confié cuando le conté cosas de mi vida que probablemente nunca debí haber tenido que contarle a alguien que tenía una posición de autoridad sobre mí. Y esa confianza terminó siendo utilizada de una manera que yo nunca quise”, afirmó.

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Amber sostuvo que Jeremy Iturri le propuso reunirse a las 22.00 en un parque cercano a su condominio para conversar. La joven aceptó y explicó que hablaron durante varias horas. Cerca de las 2.30, dijo que pediría un taxi para regresar a casa, pero, según su versión, él le pidió que se quedara conversando.

“A lo que él me contestó: ‘No me molesta, sigamos conversando’”, relató.

De acuerdo con su testimonio, cerca de las 3.30 volvió a expresar su deseo de regresar a su domicilio. Sin embargo, aseguró que el coreógrafo le sugirió quedarse en su departamento debido a la hora y al riesgo de movilizarse sola.

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Amber afirmó que aceptó quedarse, pero sostuvo que la situación cambió una vez que estuvo en el inmueble. La bailarina acusó a Iturri de realizarle tocamientos indebidos y someterla a un acto íntimo no consentido.

“En un momento le pedí que parara porque me estaba lastimando la garganta, pero no paró”, escribió la joven.

La bailarina señaló que, después del presunto episodio, tuvo que continuar asistiendo a ensayos grupales y compartir espacios con la persona a la que acusa. Según dijo, esa cercanía afectó su estabilidad emocional, su desempeño artístico y la percepción que tenía de un lugar que antes consideraba importante.

“Me sentía menos y empecé a sentir que no valía nada dentro de un lugar que alguna vez significó muchísimo para mí”, manifestó.

Amber explicó que alejarse del entorno de baile fue difícil, debido a que esa disciplina había representado una forma de reconstrucción personal después de experiencias complejas. La joven sostuvo que decidió hablar para exigir justicia y no continuar guardando silencio.

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Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri