El 85% de los peruanos consume contenido en audio y la radio alcanza a 5 de cada 10 personas

La radio mantiene una amplia presencia entre la población: alcanza al 51% de los peruanos, es decir, a 5 de cada 10 personas, quienes registran un promedio de 10 horas y 33 minutos de escucha por semana. Foto: Metropolitano

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El consumo de contenidos en audio mantiene una presencia extendida entre los peruanos. De acuerdo con el estudio Audio Pulse 2026, elaborado por Ibope, el 85% de la población escuchó algún tipo de contenido en este formato durante los últimos 30 días, en un ecosistema que reúne radio, música, streaming y podcasts.

Dentro de esta oferta, la radio continúa teniendo un alcance significativo. El medio llega al 51% de la población, equivalente a 5 de cada 10 personas, y registra un promedio de 10 horas y 33 minutos de escucha semanal. Además, el hogar sigue siendo el principal espacio para sintonizarla: el 56% de los oyentes lo hace desde casa.

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La radio mantiene su alcance mientras crece el consumo digital

El receptor tradicional continúa siendo la principal herramienta utilizada para escuchar radio, con el 42% de los oyentes. Sin embargo, el celular ya representa el 31%, reflejando el avance de los dispositivos digitales como vía de acceso al contenido sonoro.

La convivencia entre distintos formatos también se refleja en los hábitos de escucha. El 49% de los radioescuchas consume además música vía streaming y dedica aproximadamente 12 horas semanales a este tipo de contenido. Los datos muestran que la escucha bajo demanda no ha desplazado a la radio, sino que se incorpora a las rutinas de consumo durante diferentes momentos del día.

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El 26% de los radioescuchas también consume podcasts y, de ellos, el 68% lo hace al menos una vez por semana. Foto: Metropolitano

Podcasts amplían el ecosistema de contenidos en audio

Los podcasts también forman parte de los hábitos de una parte importante de los oyentes de radio. El 26% de quienes escuchan radio también consume podcasts y, dentro de este grupo, el 68% afirma hacerlo al menos una vez por semana, lo que evidencia una frecuencia sostenida.

Entre los contenidos que concentran mayor escucha figuran la comedia, con 34%; los deportes, con 28%; y el estilo de vida y salud, con 25%. También aparecen la educación, con 24%, y la música, con 21%. El estudio añade que el 59% de los latinoamericanos que escuchan radio y podcasts suele buscar información sobre productos o servicios después de escuchar referencias sobre ellos.

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Más de 800.000 inserciones publicitarias en radio durante 2026

La presencia de la radio también se refleja en la actividad publicitaria registrada durante el año. En el primer semestre de 2026, el medio acumuló más de 812.000 inserciones publicitarias, correspondientes a 715 anunciantes y más de 880 marcas.

El comportamiento de los consumidores de radio y audio bajo demanda también resulta relevante para el mercado. Según el informe, estos públicos presentan una mayor intención de compra que el promedio de la población en categorías como automóviles, viajes y productos electrónicos.

Además, el 49% de quienes escuchan radio también consume música mediante plataformas de streaming, con un promedio de 12 horas semanales dedicadas a este contenido. Foto: Metropolitano

Ibope destaca la convivencia entre radio, música y podcasts

“Hoy la escucha es un recorrido que alterna entre la radio, una playlist y un podcast, muchas veces en una misma jornada. El Audio Pulse deja claro que cada formato ocupa su propio espacio en la vida del oyente, y esa convivencia es justamente lo que abre nuevas puertas para que marcas, creadores y medios estén presentes en más momentos de su rutina”, comenta Ana Laura Barro, CEO de Ibope para Perú y Centroamérica.

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El estudio también identifica a la radio como un medio relevante para acceder a información. El 53% de los oyentes señala que confía en ella para mantenerse informado, mientras que el 51% la utiliza para conocer rápidamente las noticias.