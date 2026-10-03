Señor de los Milagros: Minsa reporta que 90 personas fueron atendidas por descompensaciones y golpes de calor durante primera salida en Lima

Personal de salud atiende a una devota durante la primera procesión del Señor de los Milagros en el Centro de Lima, jornada que dejó noventa asistencias médicas. (Composición: Infobae Perú)

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La primera salida del Señor de los Milagros dejó alrededor de 90 personas atendidas por problemas de salud durante el recorrido de este sábado 3 de octubre en el Centro de Lima. La mayoría de los casos correspondió a adultos mayores que presentaron golpe de calor, descompensaciones y otros trastornos.

El director general de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, Julio Mijichich Loli, informó a RPP Noticias que los equipos médicos desplegados atendieron a decenas de fieles. Entre los principales motivos también se registraron lipotimias, alteraciones de glucosa y problemas relacionados con la presión arterial.

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El despliegue sanitario incluyó puestos médicos, un Medibús, ambulancias y brigadas de auxilio rápido ubicadas a lo largo de la ruta. La atención forma parte del operativo preparado para las cinco jornadas procesionales del Señor de los Milagros 2026, que continuarán durante octubre y culminarán el 1 de noviembre.

Más de 90 personas recibieron atención durante la procesión de este sábado

Según explicó Julio Mijichich Loli a RPP Noticias, los distintos puntos de atención contabilizaron alrededor de 90 personas asistidas durante la primera salida del Cristo Moreno. El funcionario detalló que los puestos médicos atendieron a parte de los fieles afectados, mientras otros fueron identificados mediante la búsqueda activa durante el recorrido.

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El vocero del Minsa indicó que el puesto médico avanzado principal registró 20 atenciones, mientras que los puestos médicos satélites atendieron a 55 personas. A estas cifras se sumaron siete casos detectados mediante búsqueda activa y las atenciones realizadas en el Medibús.

Las personas presentaron principalmente golpes de calor y descompensaciones. También se reportaron lipotimias, alteraciones de glucosa y trastornos vinculados con la presión arterial, situaciones que pueden presentarse durante una jornada prolongada al aire libre y con una gran concentración de personas.

El funcionario señaló que las ambulancias realizaron tres referencias a establecimientos de salud. Dos correspondieron a casos de prioridad uno con destino al Hospital Rebagliati, mientras que otro paciente fue referido al Hospital Castilla, de acuerdo con el reporte difundido por RPP Noticias.

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Minsa recomienda hidratarse y protegerse del sol durante los recorridos del Señor de los Milagros

Ante las atenciones registradas durante la primera jornada, el Minsa recomendó a los fieles tomar medidas preventivas antes y durante su permanencia en la procesión del Señor de los Milagros. La hidratación ocupa un lugar central entre las indicaciones dadas por las autoridades sanitarias.

El vocero del sector salud pidió a quienes acudan al recorrido llevar agua para mantenerse hidratados. También recomendó utilizar sombreros de ala ancha y bloqueador solar para reducir la exposición directa al sol durante las horas de permanencia en las calles.

En el caso de los adultos mayores, la recomendación apunta a acudir acompañados de un familiar. Este grupo concentró buena parte de las atenciones registradas durante la primera salida, por lo que el acompañamiento permite reaccionar con mayor rapidez ante una eventual descompensación.

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El operativo sanitario cuenta además con al menos 20 brigadas de auxilio rápido. Estos equipos reciben y atienden a los fieles que presentan algún malestar durante el recorrido, para luego derivarlos a los puntos médicos donde pueden ser evaluados.

Estas son las próximas salidas del Señor de los Milagros en Lima

Recorridos procesionales del Señor de los Milagros para este 2026. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

La primera jornada se realizó este sábado 3 de octubre desde el Monasterio de las Nazarenas, con una salida programada para el mediodía. La imagen recorrió la avenida Emancipación, jirón Chancay, jirón Callao y avenida Tacna, antes de ingresar a la Iglesia de Las Nazarenas.

El cronograma contempla otras cuatro salidas. La segunda está programada para el domingo 18 de octubre a las 6:00 de la mañana; la tercera será el lunes 19 de octubre, también desde las 6:00 de la mañana. Ambas tendrán recorridos por diferentes calles del Centro de Lima y zonas cercanas.

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La cuarta jornada será el miércoles 28 de octubre a las 6:00 de la mañana. En esta fecha, el recorrido incluirá la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete, avenida Alfonso Ugarte, avenida Venezuela y otros puntos antes del retorno hacia Las Nazarenas.

Finalmente, la quinta y última salida será el domingo 1 de noviembre al mediodía. La imagen partirá de la Iglesia de Las Nazarenas y seguirá por la avenida Emancipación, jirón Chancay, jirón Callao y avenida Tacna, hasta llegar al Monasterio de las Nazarenas. Para estas jornadas también se mantiene el despliegue de atención sanitaria destinado a los miles de fieles que acompañarán al Señor de los Milagros.

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