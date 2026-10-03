Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia públicamente un presunta agresión sexual

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Corazón Serrano terminó de forma definitiva su relación profesional con Jeremy Iturri, persona que prestaba servicios artísticos y coreográficos para la agrupación, luego de la difusión de nuevos testimonios en redes sociales que lo involucran en un caso de agresión sexual.

La decisión se conoce después de que una bailarina identificada como Yaleska Tacuri ‘Amber’ lo acusara públicamente de un presunto caso de agresión sexual y abuso de autoridad ocurrido en 2023.

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La orquesta de los hermanos Guerrero Neyra informó que recibió las declaraciones con “seriedad, sensibilidad y respeto”. Asimismo, precisó que la persona involucrada trabajaba como tercero independiente y no mantenía una relación laboral directa con la agrupación.

Con esta decisión, Corazón Serrano dejó sin efecto la suspensión temporal que había anunciado inicialmente. En un primer comunicado, el grupo había informado que apartaba al colaborador de sus actividades mientras se esclarecía la situación. Ahora, confirmó el término definitivo del vínculo profesional.

Corazón Serrano suspende a su coreógrafo Jeremy Iturri tras denuncia por presunta agresión sexual

Corazón Serrano confirmó el fin de la relación profesional

La agrupación de cumbia emitió un pronunciamiento tras la circulación de nuevos testimonios en redes sociales. Aunque en su primer comunicado no mencionó el nombre de Jeremy Iturri, la medida se difundió después de que Amber lo identificara como la persona a la que acusa en su publicación.

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“Ante la naturaleza de lo expuesto, hemos decidido dar por terminada de manera definitiva toda vinculación profesional con dicha persona. Consideramos importante precisar que su participación se realizaba en calidad de tercero independiente, mediante la prestación eventual y esporádica de servicios específicos, sin mantener vínculo laboral directo con Corazón Serrano”.

El grupo precisó que la persona involucrada trabajaba como tercero independiente, sin una relación laboral directa con la orquesta. La agrupación también reafirmó su compromiso con “el respeto, la integridad y la protección de las mujeres”.

Corazón Serrano expulsa de manera definitiva a bailarín. IG

Amber acusó a Jeremy Iturri de una presunta agresión sexual

Yaleska Tacuri, conocida en redes sociales como Amber, publicó una serie de mensajes en Instagram para contar la experiencia que, según su versión, vivió cuando tenía 19 años. La joven aseguró que conoció a Jeremy Iturri en 2023, durante una audición de Psycho Crew.

La bailarina explicó que, en ese periodo, atravesaba una etapa personal vulnerable y que el baile se había convertido en un espacio de motivación y pertenencia. Por ello, afirmó que admiraba el trabajo de Iturri como bailarín y director, aunque remarcó que nunca existió una relación sentimental entre ambos.

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“Yo lo admiraba como director y como bailarín. Y quiero dejar esto muy claro porque no quiero que mi historia sea interpretada de otra manera, jamás tuve un vínculo sentimental con él. Mi admiración siempre fue profesional”, escribió.

Amber señaló que decidió hacer pública su experiencia luego de guardar silencio durante años. Según afirmó, temía no ser creída, que su historia fuera tergiversada o que se le responsabilizara por lo ocurrido. También indicó que no presentó una denuncia entonces porque consideraba que no tenía pruebas suficientes.

“Nunca pensé que algún día iba a escribir esto. Iba a continuar mi día y publicando cosas con normalidad porque estaba tirando la toalla”, expresó al inicio de su testimonio.

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Yaleska Tacuri, conocida como Amber, difundió un testimonio en redes sociales sobre un presunto caso de agresión sexual ocurrido en 2023.

Yaleska Tacuri, conocida como Amber, difundió un testimonio en redes sociales sobre un presunto caso de agresión sexual ocurrido en 2023.

El relato de la joven sobre la reunión con el coreógrafo

Según Amber, la comunicación con Iturri comenzó después de que él respondiera una historia que ella publicó junto a una compañera. El mensaje hacía referencia a una posible participación como dúo en una competencia, lo que la joven interpretó como una oportunidad dentro del entorno artístico.

A partir de ese contacto, indicó que comenzaron a conversar sobre proyectos, su experiencia en el baile y situaciones personales. La bailarina sostuvo que le contó problemas de infancia, dificultades emocionales, experiencias con adicciones y una agresión sexual previa que, según relató, sufrió antes de iniciar su camino en la danza.

“Confié cuando me escribió, confié cuando me dijo que quería escucharme, confié cuando le conté cosas de mi vida que probablemente nunca debí haber tenido que contarle a alguien que tenía una posición de autoridad sobre mí. Y esa confianza terminó siendo utilizada de una manera que yo nunca quise”, afirmó.

Amber aseguró que Jeremy Iturri le propuso reunirse a las 22.00 en un parque cercano a su condominio para conversar. La joven aceptó y explicó que hablaron durante varias horas. Cerca de las 2.30, contó que manifestó su intención de pedir un taxi para regresar a casa.

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“A lo que él me contestó: ‘No me molesta, sigamos conversando’”, relató la bailarina.

De acuerdo con su testimonio, alrededor de las 3.30 volvió a expresar que quería retirarse, pero él le habría sugerido quedarse en su departamento debido a la hora y al riesgo de movilizarse sola. Amber afirmó que aceptó quedarse, aunque sostuvo que la situación cambió una vez que estuvo en el inmueble.

La joven acusó al coreógrafo de realizarle tocamientos indebidos y someterla a un acto íntimo no consentido. Tras el presunto episodio, aseguró que tuvo que continuar asistiendo a ensayos grupales y compartir espacios con la persona a la que acusa.

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“Me sentía menos y empecé a sentir que no valía nada dentro de un lugar que alguna vez significó muchísimo para mí”, manifestó.

Amber sostuvo que decidió hablar para exigir justicia y no continuar guardando silencio. Por su parte, Corazón Serrano confirmó que ya no mantiene una relación profesional con el colaborador artístico y coreográfico señalado en los testimonios difundidos en redes sociales.

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri