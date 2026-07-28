¿Quién es Guillermo Shinno Huamaní? Este es el perfil del nuevo ministro de Energía y Minas en el gobierno de Keiko Fujimori

Con trayectoria en el sector público y en empresas de minería y energía, Shinno ha desempeñado cargos directivos en entidades estatales y compañías del rubro. Foto: difusión

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El ingeniero Guillermo Shinno Huamaní asumirá la conducción del Ministerio de Energía y Minas (Minem) como parte del gabinete del gobierno de Keiko Fujimori. Su designación lo coloca al frente de una cartera clave para el desarrollo de las actividades mineras y energéticas del país.

Con experiencia tanto en el sector público como en empresas privadas vinculadas a la minería y la energía, Shinno ha ocupado cargos de dirección en distintas entidades estatales y compañías del rubro. Su trayectoria también ha estado acompañada de cuestionamientos relacionados con su paso por la administración pública y su posterior desempeño en el ámbito empresarial.

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El nuevo Gabinete Ministerial toma forma. Guillermo Shinno es juramentado como Ministro de Energía y Minas en una ceremonia protocolar liderada por la jefa de Estado. | Canal N

Formación académica y especialización

Guillermo Shinno Huamaní es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Posteriormente, complementó su formación con una maestría en Administración de Empresas en ESAN y realizó un diploma de estudios avanzados en la escuela de negocios ESADE, en Barcelona.

Su preparación académica ha estado orientada tanto a la ingeniería como a la gestión empresarial, perfil que ha desarrollado durante su carrera en instituciones públicas y organizaciones privadas vinculadas a los sectores energético y minero.

En una solemne ceremonia en el Congreso de la República, Keiko Fujimori ofrece su primer Mensaje a la Nación como Presidenta del Perú, en el marco de las Fiestas Patrias. En su discurso, saluda a las altas autoridades nacionales e internacionales presentes.

Experiencia en el sector público

A lo largo de su carrera, Guillermo Shinno Huamaní ha desempeñado diversas funciones dentro del Estado. En 2012 fue nombrado viceministro de Minas, luego de haber ejercido previamente como director general de Minería en el Ministerio de Energía y Minas.

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También ocupó cargos en Osinergmin, donde fue gerente general y estuvo a cargo de funciones relacionadas con la fiscalización minera. Asimismo, formó parte de la administración de ETECEN y presidió el directorio de EGASA, empresa estatal de generación eléctrica ubicada en Arequipa.

Trayectoria en empresas privadas

Además de su paso por el sector público, Guillermo Shinno Huamaní asumió responsabilidades de dirección en compañías mineras. Entre ellas figura la gerencia general de Aruntani y cargos directivos dentro del Grupo Apumayo.

Su experiencia en ambos ámbitos, público y privado, lo llevó a ser considerado para liderar el Ministerio de Energía y Minas durante el proceso de conformación del gabinete del nuevo gobierno.

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Asimismo, desempeñó funciones en Osinergmin, donde se desempeñó como gerente general y asumió responsabilidades vinculadas a la fiscalización minera. Foto: Facebook

Cuestionamientos y posición sobre el Reinfo

El nombramiento de Guillermo Shinno Huamaní también ha estado acompañado de cuestionamientos de organizaciones sociales y autoridades del sur del país. Estos señalan un posible conflicto de intereses al sostener que, durante su etapa como viceministro, se otorgaron autorizaciones relevantes para el proyecto minero Crespo, vinculado posteriormente a empresas en las que desempeñó funciones directivas.

En el debate sobre la minería, Shinno ha manifestado públicamente la necesidad de poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según su posición, corresponde establecer un nuevo marco legal que permita diferenciar a quienes avanzan en su proceso de formalización de aquellos que utilizan este mecanismo para continuar desarrollando actividades al margen de la ley.

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Este es el gabinete de Keiko Fujimori

Presidente del Consejo de Ministros: Luis Fernando Galarreta Velarde

Ministerio de Economía: Elmer Rafael Cuba Bustinza

Ministerio del Interior: César Augusto Astudillo Salcedo

Ministerio de Justicia: Ernesto Julio Álvarez Miranda

Ministerio de Relaciones Exteriores: Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear

Ministerio de Vivienda: Mauricio Fernando Arnillas Gonzales

Ministerio de Cultura: Alberto Ismael Beingolea Delgado

Ministerio de Defensa: Rafael Jorge Belaúnde Llosa

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Maritza Ivonne Canales Martínez

Ministerio de Educación: José Antonio Chang Escobedo

Ministerio de Salud: Luis Williams Dyer Fernández

Ministerio del Ambiente: Vladimir Huaroc Portocarrero

Ministerio de la Producción: Juan Carlos Requejo Alemán

Ministerio de Transportes: Rafael Rey Rey

Ministerio de la Mujer: María Magdalena Seminario Marón

Ministerio de Trabajo: Juan Manuel Sheput Moore

Ministerio de Energía y Minas: Guillermo Shinno Huamaní

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Rogers Martín Valencia Espinoza

Ministerio de Agricultura: Marco Antonio Vinelli Ruiz