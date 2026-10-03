Perú

Perú se incorpora a programa de EE.UU. para evaluar reactores nucleares modulares pequeños

La incorporación permitirá a Perú acceder a capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional para analizar el desarrollo de tecnologías nucleares avanzadas con fines civiles.

Una estructura cilíndrica blanca con el logotipo azul de NuScale ante un cielo azul con nubes
Un módulo de reactor nuclear de la empresa NuScale Power permanece integrado en una estructura metálica exterior.
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El Perú se incorporó como socio bilateral del Programa de Infraestructura Fundacional para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST) de Estados Unidos, una iniciativa que brinda cooperación técnica a países interesados en evaluar tecnologías nucleares avanzadas para la generación de energía eléctrica.

Esta nueva condición permitirá ampliar la cooperación entre ambos países mediante asistencia técnica especializada, visitas técnicas, programas de capacitación y acciones de fortalecimiento institucional y regulatorio, principalmente en torno a los reactores modulares pequeños (SMR) y microreactores.

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De esta manera, Estados Unidos continuará colaborando con Perú en materia de cooperación nuclear civil, incluso a través del programa FIRST, con apoyo a los próximos pasos del país en el desarrollo de su sector de energía nuclear civil.

Seis personas con traje formal posan junto a un panel con la bandera de Estados Unidos y el logotipo del programa FIRST
Seis representantes posan junto a un panel promocional del programa FIRST sobre tecnología de reactores modulares pequeños.

El anuncio se realizó en Lima durante el Taller Regional FIRST sobre la Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares (CSC), desarrollado durante tres días y que reunió a representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Perú, además de especialistas y representantes de Estados Unidos y Japón.

La inauguración y clausura estuvieron a cargo del presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Carlos Felipe Palomares Villanueva. También participaron representantes de la Oficina de Control de Armamentos y No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Oficina del Gabinete de Japón, especialistas en energía nuclear y delegaciones de los países participantes.

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Durante su intervención, Palomares destacó el interés que vienen generando los reactores modulares pequeños y la importancia de que Perú cuente con preparación técnica e institucional para evaluar estas tecnologías de manera informada y coordinada.

“Los reactores modulares pequeños (SMR) vienen generando un interés creciente por las posibilidades que pueden ofrecer en el uso pacífico de la energía nuclear en distintos países. Evaluar estas alternativas supone también preparar a las instituciones públicas, contar con profesionales especializados y avanzar en la coordinación entre los sectores que tendrían participación en este tipo de decisiones”, señaló.

Responsabilidad frente a posibles daños nucleares

El taller también permitió abordar la responsabilidad por daños nucleares y los mecanismos internacionales destinados a garantizar una respuesta adecuada frente a eventuales incidentes.

Representación digital en vista aérea de un complejo industrial con edificio abovedado, estacionamiento y carreteras circulares
El modelo digital del reactor modular pequeño de Rolls-Royce presenta el diseño arquitectónico de sus instalaciones junto a la costa.

Durante las tres jornadas se analizaron los principios de responsabilidad por daños nucleares, las características y beneficios de la Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares (CSC) y los desafíos relacionados con su incorporación y aplicación en los marcos jurídicos nacionales.

El encuentro permitió conocer las experiencias de países que ya han avanzado en este proceso y analizar las decisiones y mecanismos implementados para llevar este instrumento internacional a la práctica.

En este contexto, se resaltó que la incorporación de la CSC no concluye con su ratificación, sino que requiere preparación, coordinación y esfuerzos conjuntos entre las instituciones involucradas.

Cooperación internacional

El programa FIRST, impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, trabaja con más de 60 países interesados en soluciones de energía nuclear civil, incluidos los SMR y microrreactores, bajo estándares internacionales de seguridad, protección nuclear y no proliferación.

Al cierre del taller, el presidente del IPEN destacó el valor del intercambio entre los países participantes y agradeció al Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de FIRST, así como a los expertos, especialistas y delegaciones que participaron en el encuentro.

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